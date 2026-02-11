SOUHRN 5. dne ZOH: Vinklárková se zaskvěla v premiéře, curleři nezvládli drama
Zimní olympijské hry pokračovaly pátým dnem. Konečně se dočkali hokejoví fanoušci, jelikož začal očekávaný turnaj mužů. Slováci hned na úvod senzačně porazili Finsko. Biatlonistka Tereza Vinklárková zvládla svou premiéru pod pěti kruhy velmi dobře, ve vytrvalostním závodě skončila jako nejlepší z Češek jedenáctá. Jan Zabystřan byl v super-G sedmnáctý. První zápas čekal český tým curlerů, dramatický duel s Američany ale nezvládli. Kompletní dění z Her jsme sledovali v ONLINE reportáži. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Závod ve své nejsilnější disciplíně absolvoval Jan Zabystřan, ani v super-G ovšem na nejlepší nestačil. Nakonec skončil sedmnáctý, na vítězného Švýcara Von Allmena ztratil 1,55 sekundy. Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Nejlepší ze čtyř Češek ve vytrvalostním závodě byla překvapivě Tereza Vinklárková, na střelnici minula jen jednou a skončila jedenáctá. Tereza Voborníková byla patnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- CURLING: Čeští curleři prohráli dramatický úvodní zápas na olympijském turnaji s USA 7:8. V Cortině d'Ampezzo rozhodli Američané posledním kamenem.
- KRASOBRUSLENÍ: Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát s Fournierovou Beaudryovou. Taschlerovi skončili 15., Mrázkovi byli hned za nimi.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Švédsko se dlouho trápilo proti domácí Itálii, ale nakonec potvrdilo roli favorita a vyhrálo 5:2.
Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát ho získal s Laurence Fournierovou Beaudryovou. Natálie a Filip Taschlerovi si v Miláně oproti rytmickému tanci o jedno místo pohoršili a obsadili 15. příčku. Druhý český sourozenecký pár Kateřina a Daniel Mrázkovi si naopak o pozici polepšili a skončili hned za nimi šestnáctí.
Obě české dvojice zajely solidní volné tance bez výraznějších chyb. Taschlerovi zapsali své olympijské maximum, před čtyřmi lety byli při debutu pod pěti kruhy šestnáctí. To je umístění, kterým nyní zahájili olympijskou kariéru juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi.
V polovině utkání skupiny B hokejového turnaje mužů drží domácí Italové s favorizovaným Švédskem senzační skóre 2:2. Přitom Seveřané mají jasnou střeleckou převahu, na skvěle chytajícího gólmana Damiana Claru vyslali už 34 pokusů. Naopak Filip Gustavsson z pěti ran inkasoval hned dvakrát.
Akrobatické lyžování (Livigno):
Jízda v boulích:
Ženy: 1. Lemleyová 82,30, 2. Kaufová (obě USA) 80,77, 3. Laffontová (Fr.) 78,00, 4. Tomitakaová (Jap.) 78,00, 5. Schwinghammerová (Kan.) 77,61, 6. Wilsonová (Austr.) 75,17.
Biatlon (Anterselva):
Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Simonová 41:15,6 (1 tr. minuta), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -53,1 (2), 3. Christovová (Bulh.) -1:04,5 (0), 4. Voigtová (Něm.) -1:17,4 (0), 5. Wiererová (It.) -1:33,9 (1), 6. Benedová (Fr.) -1:36,7 (1), ...11. Vinklárková -2:20,6 (1), 15. Voborníková -2:31,9 (2), 31. Charvátová -3:32,4 (3), 51. Jislová (všechny ČR) -5:08,0 (3).
Curling (Cortina):
Muži:
Česko - USA 7:8, Švédsko - Itálie 6:7, Kanada - Německo 7:6 v dodatečném endu, Čína - Velká Británie 4:9.
Hokej - muži (Milán):
Skupina B (Santa Giulia Arena):
Slovensko - Finsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Š. Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) - 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), MacFarlane - Daisy (oba USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.025.
Švédsko - Itálie 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 10. Landeskog (Zibanejad, E. Karlsson), 18. Forsling (Bratt, Dahlin), 37. Nylander (Dahlin, Kempe), 56. Zibanejad (Dahlin, Rakell), 58. Hedman (Forsling) - 5. Frigo, 21. Bradley (Gazley, T. Larkin). Rozhodčí: Hribik (ČR), O'Rourke - Brisebois (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 11.251.
Krasobruslení (Milán):
Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 225,82, 2. Chocková, Bates (USA) 224,39, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 217,74, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 209,58, 5. Zingasová, Kolesnik (USA) 206,72, 6. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 204,66, ...15. Taschlerová, Taschler 185,00, 16. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 181,44.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,28, 2. De Boo (Niz.) 1:06,78, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:07,34, 4. Žurek (Pol.) 1:07,41, 5. Wennemars 1:07,58, 6. Nuis (oba Niz.) 1:07,65.
Saně (Cortina):
Dvojice:
Muži: 1. Rieder, Kainzwaldner (It.) 1:45,086 (52,499+52,587), 2. Steu, Kindl (Rak.) -0,068 (52,485+52,669), 3. Wendl, Arlt -0,090 (52,583+52,593), 4. Eggert, Müller (všichni Něm.) -0,183 (52,579+52,690), 5. Bots, Plume (Lot.) -0,198 (52,604+52,680), 6. Mueller, Haugsjaa (USA) -0,207 (52,482+52,811).
Ženy: 1. Vötterová, Oberhoferová (It.) 1:46,284 (53,102+53,182), 2. Eitbergerová, Matschinaová (Něm.) -0,120 (53,124+53,280), 3. Egleová, Kippová (Rak.) -0,259 (53,193+53,350), 4. Robeznieceová, Bogdanovová (Lot.) -0,512 (53,492+53,304), 5. Forganová, Kirkbyová (USA) -1,281 (53,570+53,995), 6. Domowiczová, Piwkowská (Pol.) -1,952 (54,247+53,989).
Severská kombinace (Predazzo/Tesero):
Muži (střední můstek/10 km): 1. J. L. Oftebro (Nor.) 29:59,4, 2. Lamparter (Rak.) -1,0, 3. Hirvonen (Fin.) -2,5, 4. S. Rettenegger (Rak.) -17,6, 5. Herola (Fin.) -22,1, 6. Ilves (Est.) -41,1, ...20. Konvalinka -4:05,5, 26. Vytrval (oba ČR) -4:45,8.
Sjezdové lyžování (Bormio):
Muži - superobří slalom: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:25,32, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,13, 3. Odermatt (Švýc.) -0,28, 4. Allegre (Fr.) -0,31, 5. Haaser (Rak.) -0,57, 6. Franzoni (It.) -0,63, ...17. Zabystřan (ČR) -1,55.