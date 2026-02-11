Sparťan Bičík u šampionky Maděrové! Chceme ji ochránit. Jak se dostal na svaz?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ten obličej vás může na olympiádě v lyžařských areálech překvapit. Vždyť to je ten bývalý fotbalový brankář! Ano, je. David Bičík, který má titul se Spartou i Libercem, je v Livignu v pozici sportovního manažera Svazu lyžařů. „V bráně jsem byl zvyklý to přede mnou řídit, takže to mi asi pomohlo,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. V něm popisuje i to, jak se budou snažit chránit šampionku Zuzanu Maděrovou. A dožene Sparta vedoucí Slavii?
Když sympatická 22letá snowboardista dojela do cíle, nechyběl v početné skupině jásajících lidí z výpravy. Pak se stihl vyfotit i s prezidentem Petrem Pavlem. David Bičík (44), patřil mezi gólmanskou elitu v lize, výborné jméno si udělal ve Slovanu Bratislava. Ale už čtyři roky se pohybuje v lyžařském prostředí.
Maděrová potvrdila, jak je psychicky silná, že?
„Já jsem se s ní bavil den před závodem na hotelu a říkám ji: ´Hele, Zuzko, zítra bude medaile a hned zlatá.´ Teď jsem chytrej, můžu tu historku dávat k dobru. Ale ona jenom prostě potvrdila, že má v tomhle roce ve svěťáku skvělou formu. Určitě jí pomáhá i Marian Jelínek, s kterým jsou v kontaktu. Za mě si to jednoznačně zasloužila, v každé jízdě byla lepší, takže to byla obrovská euforie.“
Její trenér Evžen Mareš je velký svéráz, ale také on na tom má výrazný podíl.
„Jednoznačně. Je to skvělý chlap z Liberecka. Jak říkáte, trošku svéráz, Zuzku trénuje od osmi let, jsou spolu dlouho. Určuje jí směr, i když některá rozhodnutí jsou na ní. Ale výběr dráhy, mazání, to všechno dělá on. Jenže to finále na kopci už je na ní. Dohromady jsou skvělý tandem.“
Doteď byla trochu ve stínu Ester Ledecké, myslíte si, že se to změní?
„Je pravda, že Zuzky jméno širší veřejnost neznala, pochopitelně Ester je šampionka, o tom se nemusíme bavit. Jo, možná ji zastínila teď na olympiádě, ale i když neznám další plány Ester a jejího týmu, tak podle mě bude pokračovat a bude chtít vyhrávat další a další závody. Je skvělý, že máme dvě závodnice na top úrovni. Je škoda, že to Ester nevyšlo, nám by se moc líbilo české finále. Ale bohužel. Bylo by to kdo s koho. Tak to prostě někdy je. Zuzka si ale absolutně zasloužila.“
I pro Ledeckou může být dobře, že ji někdo pořádně šlape na paty. Souhlasíte?
„Je to sport a v něm vždycky platí, že tě konkurence hecuje ještě k tvrdšímu tréninku. Je zajímavý, že jsou obě nejlepší holky z jedné země. Kéž by se potkávaly ve finále dalších velkých akcí.“
Můžete z pozice svazu nějak pomoct tomu, aby se alpský snowboarding nevyškrtl z olympijského programu?
„My jsme moc malí páni. Uvědomujeme si, co v alpském snowboardingu máme a pokud bude nějaká cesta, jak to budeme moct podpořit, tak to uděláme. Je však otázka, jestli to někdo bude poslouchat.“
Jaké jsou šance?
„Jedna půlka fanoušků jsou Italové, druhá Češi, bylo to opravdu narvaný lidmi. Skvělé emoce, fandění. Takže za mě je absolutní nesmysl takovou disciplínu rušit.“
Co jste říkal na reakce Ester, jak se posléze omlouvala za slzy?
„Je to sport, stačí jedna malá chyba a je po nadějích. Tohle se může stát v každém sportu. Ale věřím, že se ještě Ester oklepe a ukáže se na lyžích.“
A teď ke zlaté hrdince Maděrové. Jaká je ve vašich očích?