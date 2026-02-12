ONLINE 6. dne ZOH: Janatová obsadila 12. místo, do akce se chystá Sáblíková
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračují šestým dnem a program je z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková se chystá na závod na 5 000 metrů a od 16:40 čeští hokejisté vyzvou hvězdnou Kanadu. ONLINE přenos z šestého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo. Vyhrála Švédka Frida Karlssonová.
- RYCHLOBRUSLENÍ: Ze závodu na 3000 metrů musela trojnásobná olympijská šampionka kvůli nemoci odstoupit. Rozlučky při své nejsilnější disciplíně se ale osmatřicetiletá Martina Sáblíková nevzdá. Do akce půjde od 16:30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- LEDNÍ HOKEJ: Šlágrem dne je úvodní představení českého hokejového mančaftu na Hrách. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se postaví Kanadě, favoritovi celého turnaje. Zápas slibuje očekávané duely hvězd NHL. Úvodní buly je v 16:40, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. února 2026
S touhle sestavou vyrukují Češi na hvězdný soubor Kanady.
Jak to žije před zápasem Česka proti Kanadě?
Jakub Voráček míří do práce, bude komentovat dnešní souboj Česka s Kanadou.
Zápas Česka s Kanadou se blíží a fanoušci už se nemůžou dočkat.
Závodí sice ve stylovém kostýmu Super Woman, kterou často skutečně bývá. Den olympijského super-G v Cortině d´Ampezzo ale šampionka Ester Ledecká prožila na zdravotní hraně, kterou nevybalancovala. Do závodu šla s akutní bolestí v zádech, na trati pak v závěrečné pasáži tvrdě upadla. „Nejenomže jsem jela ve velkých bolestech, ale navíc mi ta bolest i dost omezovala pohyb,“ vysvětlila Ledecká. Více čtěte ZDE>>>
Páteční šestý den olympiády v Itálii nabídne českým diváků hned tři vrcholy. A všechny se budou překrývat. Rychlobruslař Metoděj Jílek bude závodit ve své nejsilnější disciplíně na deset kilometrů. Hokejisty čeká druhý zápas ve skupině proti Francii. A aby toho nebylo málo, ve stejném čase začíná čtvrtfinále českých hokejistek. Prostě extrém. Česká televize odhalila, jak se s nabitým programem popasuje. Více čtěte ZDE>>>
Za suverénní Karlssonovou na volné desítce doběhla znovu krajanka Ebba Anderssonová pro stříbro. Závod protrpěla bronzová Jessie Digginsová, která má údajně zlomené žebro. Nejlepší z Česek Kateřina Janatová obsadila 12. příčku.
Navzdory tomu, že český snowboardista Kryštof Choura obsadil v rozřazovacích jízdách ve snowboardcrossu až 24. místo z 32 závodníků, v osmifinále překvapil a porazil Australana Hughese i favorizovaného Nizozemce Bloise. Čech tak prošel do čtvrtfinále, kde už ovšem na silnou konkurenci nestačil. Ve čtvrté osmifinálové partě na postup nedosáhl jiný krajan Radek Houser, když byl v jízdě poslední.
Švédka Frida Karlsson míří za druhým zlatem na ZOH. Po triumfu ve skiatlonu deklasuje konkurenci také v závodě na 10 km volně s intervalovým startem. Kateřina Janatová bojuje opětovně o top 10.
Jak vypadalo rozbruslení českého týmu před soubojem s Kanadou?
Ester Ledecká opustila cílový prostor, mixzonou neprošla. Český tým chystá vyjádření.
Ester Ledecká závod ženského super-G v Tofane Alpine Skiing Centre nedokončila. V těžkých podmínkách zasněženého svahu se dlouho držela na dostřel vedoucí Italce Federice Brignoneové, jenže v závěru zaškobrtla a upadla. Je v pořádku, po chvíli se zvedla, jenže její sen o medaili se rozplynul. Z úvodních devíti závodnic super-G jich hned pět nedokončilo. Více čtěte ZDE>>>