ONLINE 6. dne ZOH: Na tréninku hokejistů bylo sedm hráčů. Kdo by měl chytat?
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračují šestým dnem a program je z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Už od 11:30 jde do akce Ester Ledecká, která se představí v super-G. Martina Sáblíková se chystá na závod na 5 000 metrů a od 16:40 čeští hokejisté vyzvou hvězdnou Kanadu. ONLINE přenos z šestého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátí hvězdná Ester Ledecká, aby zabojovala o medaile v super-G. Závod začíná v 11:30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová, Barbora Havlíčková, Tereza Beranová, Anna Marie Jaklová a Anna Milerská se pokusí prosadit ve velké konkurenci v intervalovém závodu na desetikilometrové trase. Ten startuje v 13:00, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Ze závodu na 3000 metrů musela trojnásobná olympijská šampionka kvůli nemoci odstoupit. Rozlučky při své nejsilnější disciplíně se ale osmatřicetiletá Martina Sáblíková nevzdá. Do akce půjde od 16:30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- LEDNÍ HOKEJ: Šlágrem dne je úvodní představení českého hokejového mančaftu na Hrách. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se postaví Kanadě, favoritovi celého turnaje. Zápas slibuje očekávané duely hvězd NHL. Úvodní buly je v 16:40, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. února 2026
Z hráčů, kteří zasáhnou nejspíš do zápasu, jsou Hronek a Kempný. U ostatních se dá přepokládat, že by měli zůstat mimo sestavu pro Kanadu. Dvojku by měl dělat Vladař. Chytat bude nejspíš Dostál.
Na předzápasovém tréninku se objevilo sedm českých hráčů ve složení Michal Kempný, Filip Hronek, Jiří Ticháček, Filip Chlapík, Jakub Flek, Karel Vejmelka a Daniel Vladař.
Švédští hokejisté si po utkání proti Itálii (5:2) stěžovali na rozhodčí, mezi kterými byl z hlavních, a to Čech Jan Hribik. Podle kouče Tre kronor procházela Italům spousta hákování a držení. Jediná přesilovka navzdory herní převaze mu přišla málo. „Ano, bylo to velmi zvláštní. Ale moc s tím nezmůžu,“ řekl. Více čtěte ZDE>>>
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se na olympiádě v Itálii ostrého závodního startu nedočká, Mezinárodní olympijský výbor jej tak diskvalifikoval. Odmítl totiž vyměnit svou helmu s vyobrazením padlých ukrajinských sportovců ve válce s Ruskem. Více čtěte ZDE>>>
Hromadu let nebyl k mání tak atraktivní hokejový duel, kdy proti sobě šli špičkoví našinci proti skutečně těm nejlepším hokejistům největší velmoci. Možná v Naganu před 28 lety… Web iSport přináší názory bývalých hvězd či trenérů na dlouho očekávaný hokejový svár. Zeptali jsme se, jak velkou šanci mají Češi proti Kanadě? A kudy na ni? Více čtěte ZDE>>>
ČTVRTEK 12. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 9:30 skeleton - muži - 1. a 2. jízda
- 10:00 akrobatické lyžování - jízda v boulích muži - kvalifikace (Kroupa),
- 10:00 snowboardcross muži - kvalifikace (Houser, Choura),
- 11:30 sjezdové lyžování - super-G ženy (Ledecká, Labaštová, Nováková).
- 12:15 akrobatické lyžování - jízda v boulích muži - finále.
- 13:00 běh na lyžích -.10 km volně ženy (Beranová, Janatová, Jaklová, Havlíčková, Milerská),
- 15:01 snowboardcross muži - finále,
- 16:30 rychlobruslení - 5000 m ženy (Sáblíková),
- 16:40 hokej - muži: Česko - Kanada,
- 18:30 saně - štafeta,
- 19:30 snowboarding - U-rampa ženy - finále,
- 21:31 rychlobruslení na krátké dráze - 500 m ženy a 1000 m muži.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Švédsko se dlouho trápilo proti domácí Itálii, ale nakonec potvrdilo roli favorita a vyhrálo 5:2.
Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát ho získal s Laurence Fournierovou Beaudryovou. Natálie a Filip Taschlerovi si v Miláně oproti rytmickému tanci o jedno místo pohoršili a obsadili 15. příčku. Druhý český sourozenecký pár Kateřina a Daniel Mrázkovi si naopak o pozici polepšili a skončili hned za nimi šestnáctí.
Obě české dvojice zajely solidní volné tance bez výraznějších chyb. Taschlerovi zapsali své olympijské maximum, před čtyřmi lety byli při debutu pod pěti kruhy šestnáctí. To je umístění, kterým nyní zahájili olympijskou kariéru juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi.
V polovině utkání skupiny B hokejového turnaje mužů drží domácí Italové s favorizovaným Švédskem senzační skóre 2:2. Přitom Seveřané mají jasnou střeleckou převahu, na skvěle chytajícího gólmana Damiana Claru vyslali už 34 pokusů. Naopak Filip Gustavsson z pěti ran inkasoval hned dvakrát.
Čeští curleři při premiérovém startu pod pěti kruhy vstoupili do olympijského turnaje těsnou porážkou. S Američany prohráli v Cortině d'Ampezzo vyrovnaný duel 7:8, dramatickou koncovku rozhodl posledním kamenem skip Daniel Casper.
Tým Lukáše Klímy vedl v polovině zápasu 4:2 poté, co v pátém endu získal tři body. Soupeř, který stejně jako české družstvo pod pěti kruhy startuje poprvé, vzápětí vyrovnal a pak v osmém dějství pro sebe zápas tříbodovým ziskem otočil. Srovnat stav ale dokázali i Češi, a tak se šlo do závěrečného endu za stavu 7:7.
Američané v něm dokonale využili výhodu posledního kamene. Casper jej zahrál precizně a vytloukl český kámen, který předtím Klíma umístil nejblíž středu. Tým USA vrátil soupeři těsnou porážku z loňského mistrovství světa, kde se rozhodlo až v dodatečném endu. Bylo to tehdy poprvé po 11 letech, kdy Češi proti Američanům uspěli.
Santa Giulia Aréna vybuchla nadšením. Italové jdou proti Švédům senzačně do vedení. Filip Gustavsson zastavil nahození přes celé hřiště, ale pak upustil hokejku a propustil za svoje záda střelu Lucy Friga.
První den hokejového turnaje mužů, první zápas a hned první překvapení. Slováci zvládli souboj s Finskem, v němž byli podle papírových předpokladů outsiderem, a před prakticky domácí kulisou zvítězili 4:1. „Vždycky chutná nad nimi vyhrát. Na druhou stranu turnaj teprve začal, musíme se už zítra soustředit na Italy,“ vykládal po velkém vítězství útočník Dalibor Dvorský. Sám obstaral rozhodující branku ve třetí třetině a ukázal, že ne nadarmo se ve 20 letech napevno zabydlel v sestavě St. Louis v NHL. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Je mu čtyřicet, startuje na páté olympiádě. Vyhrál dva tituly mistra světa, extraligu i KHL. Ale i přesto teď reprezentačního kapitána Romana Červenku čeká velký zápas. „Jeden z nejtěžších, co jsem kdy hrál,“ hlásí klíčový lídr národního týmu. V bitvě s Kanadou (od 16.40 hodin) navíc vyrovná Davida Výborného v historickém počtu zápasů za českou reprezentaci (219). Celý rozhovor čtěte ZDE>>>