ONLINE 6. dne ZOH: Prezident Pavel označil vyloučení Ukrajince za nespravedlivé
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračují šestým dnem a program je z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Dobré výsledky bohužel nepřináší... Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková po nemoci skončila na pětce jedenáctá. A čeští hokejisté podlehli hvězdné Kanadě 0:5. ONLINE přenos z šestého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 6. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo. Vyhrála Švédka Frida Karlssonová.
- RYCHLOBRUSLENÍ: Česká legenda Martina Sáblíková na olympiádě bojuje se zdravotními problémy, přesto nastoupila do závodu na 5 kilometrů. Na své soupeřky ovšem nestačila, v čase 7:07.08 dojela jedenáctá. Více čtěte ZDE>>>
- LEDNÍ HOKEJ: Očekávaný souboj českého týmu s Kanadou bohužel dopadl podle papírových předpokladů, zámořské hvězdy vyhrály vysoko 5:0. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. února 2026
Diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče po sporu o helmu považuje prezident Petr Pavel za nespravedlivou. Podle něj se nejednalo o politickou propagandu, ale vyjádření respektu. Řekl to serveru Odkryto.cz.
„Já to nevnímám jako spravedlivé rozhodnutí. Tady se nejedná o politickou propagandu, která by mohla kohokoli urážet. Jedná se o vyjádření respektu,“ řekl Pavel, který dějiště olympijských her před několika dny navštívil. „Myslím, že tady mohl olympijský výbor udělat gesto a brát to jako respekt,“ podotkl prezident. Více o celé kauze čtěte ZDE >>>
Ohlasy českých hokejistů pro Českou televizi po porážce 0:5 s Kanadou:
Lukáš Dostál: „Oni jsou výborní hráči, šlo to vidět, dokážou si počkat a mají klid na hokejce. Myslím si, že pro nás to byla takhle na start dobrá zkušenost. Škoda, samozřejmě to byl náročný zápas, ale taky první na turnaji. Myslím si, že se podíváme na video a výkonnost se bude jenom zlepšovat. Je moje práce zůstat šedesát minut soustředěný, ale bohužel to dneska nešlo. A Celebriniho gól? Samozřejmě člověk to vždycky zkusí, ale myslím si, že to bylo na hranici. Je tady trenérská výzva, kdyby to byla vysoká hokejka, tak by to trenéři hlásili. Od Makara to byla hezká střela a hezky to tečoval, nedá se nic dělat.“
Martin Nečas: „Já myslím, že začátek nebyl špatný, měli jsme tam šance. První třetina skoro vyrovnaná, ale pak těžké. Dostali jsme gól na konci... Druhá třetina taky nebyla špatná, ale třetí už těžká. Bylo to fyzické, nebylo tam moc času, dali jsme do toho první dvě třetiny všechno, ale třetí jsme nehráli nejlépe. Musíme se dobře vyspat, trošku zregenerovat a zítra být ready.“
Byla zvyklá sbírat medaile, ale pro Martinu Sáblíkovou dnešní olympijský závod na 5000 metrů měl úplně jiný nádech. Zvládla se oklepat z nemoci a dojela si pro 11. místo, v Miláně zažila česká rychlobruslařka velkolepé ovace. Nebo šlo už o loučení? „S největší pravděpodobností to byl poslední závod na olympijských hrách,“ řekla Sáblíková pro ČT sport. Více čtěte ZDE >>>
Hokejové pořádky nezažily žádné zemětřesení. I když se čeští hokejisté srdnatě bili, nezazeli dozadu a byli odvážní, kanadského soka nepřemohli. A nakonec vysoko prohráli. Národní tým neodolal kanadské síle a před zaplněnou arénou se skvělou atmosférou odešel poražený 0:5. Více čtěte ZDE >>>
Čeští hokejisté po dvou třetinách prohrávají s Kanadou 0:3, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratích dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů. Více čtěte ZDE >>>
Martina Sáblíková se brzy postaví na start závodu na 5 000 metrů. Na hale ještě stihla televizní rozhovor, během kterého mimo jiné vysvětlila, proč má respirátor. „Je to kvůli vám i ostatním závodnicím,“ přiznala se smíchem reportérovi. „Sice bych už neřekla, že jsem nemocná, ale stoprocentně v pořádku taky nejsem. Nechci proto riskovat, že bych nakazila ještě někoho jiného,“ vysvětlila.
Optimismem osmatřicetiletá Češka nijak nepřekypuje. „Uvidíme, až se postavím na start. Vydám ze sebe úplně všechno. Dobrý výsledek od sebe ale neočekávám. Doufala jsem, že se dostanu do top pětky. To je ale nyní nemožné. Jdu tam pro fanoušky, rodinu a přátele,“ pronesla upřímně. „Je to pro mě teď hodně emocionální. Myslím, že budu na konci dost brečet,“ dodala.
Do pátečního sprintu biatlonistů na 10 km Češi nominovali Tomáše Mikysku (startovní číslo 4), Michala Krčmáře (26), Vítězslava Horniga (38) a Mikuláše Karlíka (68). Závod začíná ve 14 hodin.
Po zápase s Kanadou začne speciální Zimák ŽIVĚ s Davidem Krejčím, Zbyňkem Irglem a Radkem Dudou.
Šampionka sjezdu Breezy Johnsonová sice v dnešním super-G po pádu další medaili do sbírky nepřidala, získala ale jiný cenný kov. Její přítel pro ni v cílovém prostoru v Cortině d'Ampezzo připravil překvapivou žádost o ruku, a když souhlasila, navlékl jí na prst zásnubní prsten. O šťastnou chvíli, kterou zdokumentovalo množství přítomných fotoreportérů, se podělila na sociálních sítích.
České hokejistky se ve čtvrtfinále utkají se Švédskem, více čtěte ZDE >>>
Santa Giulia se poprvé otřásá, čeští fanoušci hopsají na známý pokřik „Kdo neskáče, není Čech.“ Už z prvního pohledu na tribuny je patrné, kolik lidí z Česka do Milána vyrazilo. ONLINE přenos z očekávaného duelu s Kanadou sledujte ZDE >>>
Aktuální dojmy redaktora iSportu Martina Haška přímo z olympijské Itálie.
V 16.30 začíná závod rychlobruslařek na 5 000 metrů i s Martinou Sáblíkovou. Česká legenda pojede v poslední šesté jízdě s Italkou Francescou Lollobrigidovou. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Češká reprezentace už je na rozbruslení před zápasem proti Kanadě. V tiskovém středisku mezitím promluvili před utkáním tři nejvlivější muži světového hokeje. Prezident IIHF Luc Tardif, komisař NHL Gary Bettman a výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh.