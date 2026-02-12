ONLINE 6. dne ZOH: Sáblíková odjela poslední pětku. Které Čechy čeká sprint biatlonistů?
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračují šestým dnem a program je z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková po nemoci skončila na pětce jedenáctá. Od 16:40 čeští hokejisté čelí hvězdné Kanadě. ONLINE přenos z šestého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo. Vyhrála Švédka Frida Karlssonová.
- RYCHLOBRUSLENÍ: Česká legenda Martina Sáblíková na olympiádě bojuje se zdravotními problémy, přesto nastoupila do závodu na 5 kilometrů. Na své soupeřky ovšem nestačila, v čase 7:07.08 dojela jedenáctá. Více čtěte ZDE>>>
- LEDNÍ HOKEJ: Šlágrem dne je úvodní představení českého hokejového mančaftu na Hrách. Svěřenci trenéra Radima Rulíka čelí Kanadě, favoritovi celého turnaje. Zápas slibuje očekávané duely hvězd NHL. Úvodní buly je v 16:40, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. února 2026
Čeští hokejisté po dvou třetinách prohrávají s Kanadou 0:3, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratích dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů. Více čtěte ZDE >>>
Martina Sáblíková se brzy postaví na start závodu na 5 000 metrů. Na hale ještě stihla televizní rozhovor, během kterého mimo jiné vysvětlila, proč má respirátor. „Je to kvůli vám i ostatním závodnicím,“ přiznala se smíchem reportérovi. „Sice bych už neřekla, že jsem nemocná, ale stoprocentně v pořádku taky nejsem. Nechci proto riskovat, že bych nakazila ještě někoho jiného,“ vysvětlila.
Optimismem osmatřicetiletá Češka nijak nepřekypuje. „Uvidíme, až se postavím na start. Vydám ze sebe úplně všechno. Dobrý výsledek od sebe ale neočekávám. Doufala jsem, že se dostanu do top pětky. To je ale nyní nemožné. Jdu tam pro fanoušky, rodinu a přátele,“ pronesla upřímně. „Je to pro mě teď hodně emocionální. Myslím, že budu na konci dost brečet,“ dodala.
Do pátečního sprintu biatlonistů na 10 km Češi nominovali Tomáše Mikysku (startovní číslo 4), Michala Krčmáře (26), Vítězslava Horniga (38) a Mikuláše Karlíka (68). Závod začíná ve 14 hodin.
Po zápase s Kanadou začne speciální Zimák ŽIVĚ s Davidem Krejčím, Zbyňkem Irglem a Radkem Dudou.
Šampionka sjezdu Breezy Johnsonová sice v dnešním super-G po pádu další medaili do sbírky nepřidala, získala ale jiný cenný kov. Její přítel pro ni v cílovém prostoru v Cortině d'Ampezzo připravil překvapivou žádost o ruku, a když souhlasila, navlékl jí na prst zásnubní prsten. O šťastnou chvíli, kterou zdokumentovalo množství přítomných fotoreportérů, se podělila na sociálních sítích.
České hokejistky se ve čtvrtfinále utkají se Švédskem, více čtěte ZDE >>>
Santa Giulia se poprvé otřásá, čeští fanoušci hopsají na známý pokřik „Kdo neskáče, není Čech.“ Už z prvního pohledu na tribuny je patrné, kolik lidí z Česka do Milána vyrazilo. ONLINE přenos z očekávaného duelu s Kanadou sledujte ZDE >>>
Aktuální dojmy redaktora iSportu Martina Haška přímo z olympijské Itálie.
V 16.30 začíná závod rychlobruslařek na 5 000 metrů i s Martinou Sáblíkovou. Česká legenda pojede v poslední šesté jízdě s Italkou Francescou Lollobrigidovou. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Češká reprezentace už je na rozbruslení před zápasem proti Kanadě. V tiskovém středisku mezitím promluvili před utkáním tři nejvlivější muži světového hokeje. Prezident IIHF Luc Tardif, komisař NHL Gary Bettman a výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh.
S touhle sestavou vyrukují Češi na hvězdný soubor Kanady.
Jak to žije před zápasem Česka proti Kanadě?
Jakub Voráček míří do práce, bude komentovat dnešní souboj Česka s Kanadou.