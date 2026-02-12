Předplatné

ONLINE 6. dne ZOH: Sáblíková odjela poslední pětku. Které Čechy čeká sprint biatlonistů?

Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servisZdroj: Český biatlon / Martin Flousek (ČOV)
Breezy Johnsonová se snubním prstenem
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Čeští hokejisté na tréninku na ZOH v Itálii
Češi se chystají na Kanadu.
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
13
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračují šestým dnem a program je z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková po nemoci skončila na pětce jedenáctá. Od 16:40 čeští hokejisté čelí hvězdné Kanadě. ONLINE přenos z šestého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 5. dne ZOH:

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo. Vyhrála Švédka Frida Karlssonová.
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Česká legenda Martina Sáblíková na olympiádě bojuje se zdravotními problémy, přesto nastoupila do závodu na 5 kilometrů. Na své soupeřky ovšem nestačila, v čase 7:07.08 dojela jedenáctá. Více čtěte ZDE>>>
  • LEDNÍ HOKEJ: Šlágrem dne je úvodní představení českého hokejového mančaftu na Hrách. Svěřenci trenéra Radima Rulíka čelí Kanadě, favoritovi celého turnaje. Zápas slibuje očekávané duely hvězd NHL. Úvodní buly je v 16:40, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 12. února 2026

Lední hokej
12. února 2026 · 18:19

Čeští hokejisté po dvou třetinách prohrávají s Kanadou 0:3, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Bo Horvat se raduje z branky proti Česku
Bo Horvat se raduje z branky proti Česku
David Kämpf proti Kanadě neproměnil velkou šanci
David Kämpf proti Kanadě neproměnil velkou šanci
Důležitý moment
Rychlobruslení
12. února 2026 · 17:48

Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratích dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů. Více čtěte ZDE >>>

Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po nemoci jedenáctá.
Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po nemoci jedenáctá.
Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po nemoci jedenáctá.
Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po nemoci jedenáctá.
Rychlobruslení
12. února 2026 · 17:23

Martina Sáblíková se brzy postaví na start závodu na 5 000 metrů. Na hale ještě stihla televizní rozhovor, během kterého mimo jiné vysvětlila, proč má respirátor. „Je to kvůli vám i ostatním závodnicím,“ přiznala se smíchem reportérovi. „Sice bych už neřekla, že jsem nemocná, ale stoprocentně v pořádku taky nejsem. Nechci proto riskovat, že bych nakazila ještě někoho jiného,“ vysvětlila.

Optimismem osmatřicetiletá Češka nijak nepřekypuje. „Uvidíme, až se postavím na start. Vydám ze sebe úplně všechno. Dobrý výsledek od sebe ale neočekávám. Doufala jsem, že se dostanu do top pětky. To je ale nyní nemožné. Jdu tam pro fanoušky, rodinu a přátele,“ pronesla upřímně. „Je to pro mě teď hodně emocionální. Myslím, že budu na konci dost brečet,“ dodala.

Biatlon
12. února 2026 · 17:18

Do pátečního sprintu biatlonistů na 10 km Češi nominovali Tomáše Mikysku (startovní číslo 4), Michala Krčmáře (26), Vítězslava Horniga (38) a Mikuláše Karlíka (68). Závod začíná ve 14 hodin.

Lední hokej
12. února 2026 · 17:06

Po zápase s Kanadou začne speciální Zimák ŽIVĚ s Davidem Krejčím, Zbyňkem Irglem a Radkem Dudou.

Program Zimáku na tento týden
Program Zimáku na tento týden
Alpské lyžování
12. února 2026 · 16:59

Šampionka sjezdu Breezy Johnsonová sice v dnešním super-G po pádu další medaili do sbírky nepřidala, získala ale jiný cenný kov. Její přítel pro ni v cílovém prostoru v Cortině d'Ampezzo připravil překvapivou žádost o ruku, a když souhlasila, navlékl jí na prst zásnubní prsten. O šťastnou chvíli, kterou zdokumentovalo množství přítomných fotoreportérů, se podělila na sociálních sítích.

Lední hokej
12. února 2026 · 16:51

České hokejistky se ve čtvrtfinále utkají se Švédskem, více čtěte ZDE >>> 

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
12. února 2026 · 16:36

Santa Giulia se poprvé otřásá, čeští fanoušci hopsají na známý pokřik „Kdo neskáče, není Čech.“ Už z prvního pohledu na tribuny je patrné, kolik lidí z Česka do Milána vyrazilo. ONLINE přenos z očekávaného duelu s Kanadou sledujte ZDE >>>

Čeští fanoušci před utkáním s Kanadou
Čeští fanoušci před utkáním s Kanadou
Čeští fanoušci před utkáním s Kanadou
Čeští fanoušci před utkáním s Kanadou
Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
12. února 2026 · 16:18

Aktuální dojmy redaktora iSportu Martina Haška přímo z olympijské Itálie.

Video placeholder
Obdiv pro bojovnici Ledeckou a neuvěřitelný příbeh Brignoneové. Šéfka MOV mohla udělat gesto… • v=4&#38;isportTV
Rychlobruslení
12. února 2026 · 16:17

V 16.30 začíná závod rychlobruslařek na 5 000 metrů i s Martinou Sáblíkovou. Česká legenda pojede v poslední šesté jízdě s Italkou Francescou Lollobrigidovou. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
12. února 2026 · 16:09

Češká reprezentace už je na rozbruslení před zápasem proti Kanadě. V tiskovém středisku mezitím promluvili před utkáním tři nejvlivější muži světového hokeje. Prezident IIHF Luc Tardif, komisař NHL Gary Bettman a výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
12. února 2026 · 15:50
Lední hokej
12. února 2026 · 15:43

S touhle sestavou vyrukují Češi na hvězdný soubor Kanady.

Lední hokej
12. února 2026 · 15:29

Jak to žije před zápasem Česka proti Kanadě?

Video placeholder
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
12. února 2026 · 15:21

Jakub Voráček míří do práce, bude komentovat dnešní souboj Česka s Kanadou.

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů