SOUHRN 6. dne ZOH: Loučení Sáblíkové, pád Ledecké a vysoká prohra hokejistů

Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-GZdroj: Profimedia.cz
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti války
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Breezy Johnsonová se snubním prstenem
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Čeští hokejisté na tréninku na ZOH v Itálii
Češi se chystají na Kanadu.
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
ZOH 2026
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračovaly šestým dnem a program byl z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Dobré výsledky bohužel nepřinesl... Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková po nemoci skončila na pětce jedenáctá. A čeští hokejisté podlehli hvězdné Kanadě 0:5. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 6. dne ZOH:

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo.
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Česká legenda Martina Sáblíková bojuje se zdravotními problémy, přesto nastoupila do závodu na 5 kilometrů. Na své soupeřky ovšem nestačila, v čase 7:07.08 dojela jedenáctá a zřejmě se s Hrami definitivně rozloučila. Více čtěte ZDE>>>
  • LEDNÍ HOKEJ: Očekávaný souboj českého týmu s Kanadou bohužel dopadl podle papírových předpokladů, zámořské hvězdy vyhrály vysoko 5:0. Více čtěte ZDE >>>

Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 12. února 2026

Lední hokej
12. února 2026 · 23:47

Američané na úvod hokejového turnaje porazili Lotyšsko 5:1,  dva góly úřadujících mistrů světa včetně vítězné branky dal Brock Nelson. Němci ve druhém zápase skupiny C porazili Dány 3:1.

Lední hokej
12. února 2026 · 23:03

Medailové pořadí zemí po 6. dnu.

 

Lední hokej
12. února 2026 · 22:40

Pusťte si speciální ZIMÁK s Davidem Krejčím, Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem po zápase proti Kanadě.

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ s Krejčím: Kanadě se nevyrovná ani Amerika… NHL a Evropa je úplně jiný svět • v=2&#38;isportTV
Short track
12. února 2026 · 22:20

Olympijskou vítězkou v short tracku se na 500 m stala Nizozemka Xandra Velzeboerová, jež v semifinále vylepšila světový rekord. A také druhé individuální zlato v rychlobruslení na krátké dráze získal Nizozemec, Jens van 'T Wout vyhrál závod na 1000 metrů.

Akrobatické lyžování (Livigno):

Jízda v boulích:
Muži: 1. Woods (Austr.) 83,71, 2. Kingsbury (Kan.) 83,71, 3. Horišima (Jap.) 83,44, 4. Wallberg (Švéd.) 82,40, 5. Graham (Austr.) 80,88, 6. Viel (Kan.) 79,78, ...v kvalifikaci 28. Kroupa (ČR) 68,75.

Běh na lyžích (Tesero):

Ženy - 10 km volně: 1. Karlssonová 22:49,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -46,6, 3. Digginsová (USA) -49,7, 4. Slindová -53,0, 5. H. Wengová -56,9, 6. Simpsonová-Larsenová (všechny Nor.) -1:08,0, ...12. Janatová -1:29,4, 53. Milerská -3:21,4, 54. Jaklová -3:24,9, 55. Havlíčková (všechny ČR) -3:29,2.

Curling (Cortina):

Muži: Německo - Norsko 5:4, Švýcarsko - USA 8:3, Velká Británie - Švédsko 6:3.
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 2 zápasy/2 výhry, 2. Kanada, Itálie a Švýcarsko 1/1, 5. Německo a USA 2/1, 7. Čína, Česko a Norsko 1/0, 10. Švédsko 2/0.

Ženy: Korea - USA 4:8, Japonsko - Švédsko 4:8, Itálie - Švýcarsko 4:7, Kanada - Dánsko 10:4, Čína - Velká Británie 7:4, Itálie - Korea 2:7, Dánsko - Japonsko 10:7 po dodatečném endu, Švédsko - USA 9:4.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 2 zápasy/2 výhry, 2. Kanada 1/1, Čína 1/1, Švýcarsko 1/1, 5. Dánsko 2/1, Korea 2/1, USA 2/1, 8. Velká Británie 1/0, 9. Itálie 2/0, Japonsko 2/0.

Hokej - muži (Milán):

Skupina A (Santa Giulia Arena):
Švýcarsko - Francie 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. J. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala). Rozhodčí: Pochmara (USA), Schrader (Něm.) - Davis, Murray (oba USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 10.627.

Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley). Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley - Cherrey (oba Kan.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 11.451.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    Skupina C (Santa Giulia Arena):
    Lotyšsko - USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
    Branky a nahrávky: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q. Hughes). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 11.288.

    Skupina C (Rho Arena):
    Německo - Dánsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Branky a nahrávky: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka, Stachowiak), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Moelgaard (Ehlers, Jensen Aabo). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 3986.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1USA110005:13
    2Německo110003:13
    3Dánsko100011:30
    4Lotyšsko100011:50

      Hokej - ženy (Milán):

      Skupina A:
      Finsko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
      Branky: 42. a 54. Clarková, 16. Gardinerová, 32. Wattsová, 34. O'Neillová.

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA4400020:112
      2Kanada4300114:69
      3Česko410127:144
      4Finsko410033:133
      5Švýcarsko401035:152

        Rychlobruslení (Milán):

        Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.

        Rychlobruslení na krátké dráze (Milán):

        Muži - 1000 m: 1. Van 'T Wout (Niz.) 1:24,537, 2. Sun Lung (Čína) 1:24,565, 3. Lim Čong-un (Korea) 1:24,611, 4. Dandjinou (Kan.) 1:24,671, 5. Kruzbergs (Lot.) 1:24,681, finále B: 6. Liou Šao-ang (Čína) 1:27,211.

        Ženy - 500 m: 1. X. Velzeboerová (Niz.) 41,609, 2. Fontanaová (It.) 42,294, 3. Saraultová (Kan.) 42,427, 4. Poutsmaová (Niz.) 42,491, 5. Boutinová 44,347, finále B: 6. Brunelleová (obě Kan.) 43,397.

        Saně (Cortina):

        Štafeta: 1. Německo (Taubitzová, Langenhan, Wendl/Arlt, Eitbergerová/Matschinaová) 3:41,672, 2. Rakousko (Schulteová, Müller, Steu/Kindl, Egleová/Kippová) -0,542, 3. Itálie (Hoferová, Fischnaller, Rieder/Kainzwaldner, Vötterová/Oberhoferová) -0,849, 4. Lotyšsko -1,077, 5. USA -1,104, 6. Ukrajina -4,502.

        Sjezdové lyžování (Cortina):

        Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:23,41, 2. Miradoliová (Fr.) -0,41, 3. Hütterová -0,52, 4. Rädlerová (obě Rak.) -0,53, 5. Lieová (Nor.) a Pirovanová (It.) obě -0,76, ...14. Nováková -2,17, 20. Labaštová -4,53, 24. Negri -5,80, Ledecká (všechny ČR) nedokončila.

        Skeleton (Cortina):

        Muži - po 2 ze 4 jízd: 1. Weston (Brit.) 1:52,09 (56,21+55,88), 2. Jungk -0,30 (56,27+56,12), 3. Grotheer (oba Něm.) -0,46 (56,39+56,16), 4. Čchen Wen-chao (Čína) -0,59 (56,43+56,25), 5. Bagnis (It.) -0,66 (56,37+56,38), 6. Keisinger (Něm.) -0,88 (56,44+56,53).

        Snowboarding (Livigno):

        Snowboardcross - muži: 1. Hämmerle (Rak.), 2. Grondin (Kan.), 3. Dusek (Rak.), 4. A. Chollet, 5. Bozzolo, 6. J. Chollet (všichni Fr.), ...15. Choura - vyřazen ve čtvrtfinále, 31. Houser (oba ČR) - vyřazen v osmifinále.

        Ženy - U-rampa: 1. Čche Ka-on (Korea) 90,25, 2. Kimová (USA) 88,00, 3. Onová 85,00, 4. Šimizuová 84,00, 5. Kudová (všechny Jap.) 81,75, 6. Cchaj Süe-tchung (Čína) 80,75.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

