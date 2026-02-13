SOUHRN 6. dne ZOH: Loučení Sáblíkové, pád Ledecké a vysoká prohra hokejistů
Zimní olympijské hry jsou v plném proudu, pokračovaly šestým dnem a program byl z pohledu českého fanouška velice zajímavý. Dobré výsledky bohužel nepřinesl... Ester Ledecká po ošklivém pádu nedokončila závod super-G. Martina Sáblíková po nemoci skončila na pětce jedenáctá. A čeští hokejisté podlehli hvězdné Kanadě 0:5. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 6. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po nedělním nezdaru na snowboardu se do akce vrátila hvězdná Ester Ledecká, ale ani tentokrát se jí nedařilo, závod super-G po pádu nedokončila. Více čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila v intervalovém závodu na desetikilometrové trase dvanácté místo.
- RYCHLOBRUSLENÍ: Česká legenda Martina Sáblíková bojuje se zdravotními problémy, přesto nastoupila do závodu na 5 kilometrů. Na své soupeřky ovšem nestačila, v čase 7:07.08 dojela jedenáctá a zřejmě se s Hrami definitivně rozloučila. Více čtěte ZDE>>>
- LEDNÍ HOKEJ: Očekávaný souboj českého týmu s Kanadou bohužel dopadl podle papírových předpokladů, zámořské hvězdy vyhrály vysoko 5:0. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. února 2026
Američané na úvod hokejového turnaje porazili Lotyšsko 5:1, dva góly úřadujících mistrů světa včetně vítězné branky dal Brock Nelson. Němci ve druhém zápase skupiny C porazili Dány 3:1.
Medailové pořadí zemí po 6. dnu.
Pusťte si speciální ZIMÁK s Davidem Krejčím, Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem po zápase proti Kanadě.
Olympijskou vítězkou v short tracku se na 500 m stala Nizozemka Xandra Velzeboerová, jež v semifinále vylepšila světový rekord. A také druhé individuální zlato v rychlobruslení na krátké dráze získal Nizozemec, Jens van 'T Wout vyhrál závod na 1000 metrů.
Akrobatické lyžování (Livigno):
Jízda v boulích:
Muži: 1. Woods (Austr.) 83,71, 2. Kingsbury (Kan.) 83,71, 3. Horišima (Jap.) 83,44, 4. Wallberg (Švéd.) 82,40, 5. Graham (Austr.) 80,88, 6. Viel (Kan.) 79,78, ...v kvalifikaci 28. Kroupa (ČR) 68,75.
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - 10 km volně: 1. Karlssonová 22:49,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -46,6, 3. Digginsová (USA) -49,7, 4. Slindová -53,0, 5. H. Wengová -56,9, 6. Simpsonová-Larsenová (všechny Nor.) -1:08,0, ...12. Janatová -1:29,4, 53. Milerská -3:21,4, 54. Jaklová -3:24,9, 55. Havlíčková (všechny ČR) -3:29,2.
Curling (Cortina):
Muži: Německo - Norsko 5:4, Švýcarsko - USA 8:3, Velká Británie - Švédsko 6:3.
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 2 zápasy/2 výhry, 2. Kanada, Itálie a Švýcarsko 1/1, 5. Německo a USA 2/1, 7. Čína, Česko a Norsko 1/0, 10. Švédsko 2/0.
Ženy: Korea - USA 4:8, Japonsko - Švédsko 4:8, Itálie - Švýcarsko 4:7, Kanada - Dánsko 10:4, Čína - Velká Británie 7:4, Itálie - Korea 2:7, Dánsko - Japonsko 10:7 po dodatečném endu, Švédsko - USA 9:4.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 2 zápasy/2 výhry, 2. Kanada 1/1, Čína 1/1, Švýcarsko 1/1, 5. Dánsko 2/1, Korea 2/1, USA 2/1, 8. Velká Británie 1/0, 9. Itálie 2/0, Japonsko 2/0.
Hokej - muži (Milán):
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Švýcarsko - Francie 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. J. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala). Rozhodčí: Pochmara (USA), Schrader (Něm.) - Davis, Murray (oba USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 10.627.
Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley). Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley - Cherrey (oba Kan.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 11.451.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0
Skupina C (Santa Giulia Arena):
Lotyšsko - USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q. Hughes). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 11.288.
Skupina C (Rho Arena):
Německo - Dánsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka, Stachowiak), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Moelgaard (Ehlers, Jensen Aabo). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 3986.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2
Německo
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|3
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0
Hokej - ženy (Milán):
Skupina A:
Finsko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky: 42. a 54. Clarková, 16. Gardinerová, 32. Wattsová, 34. O'Neillová.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2
Kanada
|4
|3
|0
|0
|1
|14:6
|9
|3
Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4
Finsko
|4
|1
|0
|0
|3
|3:13
|3
|5
Švýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.
Rychlobruslení na krátké dráze (Milán):
Muži - 1000 m: 1. Van 'T Wout (Niz.) 1:24,537, 2. Sun Lung (Čína) 1:24,565, 3. Lim Čong-un (Korea) 1:24,611, 4. Dandjinou (Kan.) 1:24,671, 5. Kruzbergs (Lot.) 1:24,681, finále B: 6. Liou Šao-ang (Čína) 1:27,211.
Ženy - 500 m: 1. X. Velzeboerová (Niz.) 41,609, 2. Fontanaová (It.) 42,294, 3. Saraultová (Kan.) 42,427, 4. Poutsmaová (Niz.) 42,491, 5. Boutinová 44,347, finále B: 6. Brunelleová (obě Kan.) 43,397.
Saně (Cortina):
Štafeta: 1. Německo (Taubitzová, Langenhan, Wendl/Arlt, Eitbergerová/Matschinaová) 3:41,672, 2. Rakousko (Schulteová, Müller, Steu/Kindl, Egleová/Kippová) -0,542, 3. Itálie (Hoferová, Fischnaller, Rieder/Kainzwaldner, Vötterová/Oberhoferová) -0,849, 4. Lotyšsko -1,077, 5. USA -1,104, 6. Ukrajina -4,502.
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:23,41, 2. Miradoliová (Fr.) -0,41, 3. Hütterová -0,52, 4. Rädlerová (obě Rak.) -0,53, 5. Lieová (Nor.) a Pirovanová (It.) obě -0,76, ...14. Nováková -2,17, 20. Labaštová -4,53, 24. Negri -5,80, Ledecká (všechny ČR) nedokončila.
Skeleton (Cortina):
Muži - po 2 ze 4 jízd: 1. Weston (Brit.) 1:52,09 (56,21+55,88), 2. Jungk -0,30 (56,27+56,12), 3. Grotheer (oba Něm.) -0,46 (56,39+56,16), 4. Čchen Wen-chao (Čína) -0,59 (56,43+56,25), 5. Bagnis (It.) -0,66 (56,37+56,38), 6. Keisinger (Něm.) -0,88 (56,44+56,53).
Snowboarding (Livigno):
Snowboardcross - muži: 1. Hämmerle (Rak.), 2. Grondin (Kan.), 3. Dusek (Rak.), 4. A. Chollet, 5. Bozzolo, 6. J. Chollet (všichni Fr.), ...15. Choura - vyřazen ve čtvrtfinále, 31. Houser (oba ČR) - vyřazen v osmifinále.
Ženy - U-rampa: 1. Čche Ka-on (Korea) 90,25, 2. Kimová (USA) 88,00, 3. Onová 85,00, 4. Šimizuová 84,00, 5. Kudová (všechny Jap.) 81,75, 6. Cchaj Süe-tchung (Čína) 80,75.