Extrémní kolize přenosů. ČT odhalila, jak skloubí dva hokeje a Jílkův hon za zlatem
Páteční šestý den olympiády v Itálii nabídne českým diváků hned tři vrcholy. A všechny se budou překrývat. Rychlobruslař Metoděj Jílek bude závodit ve své nejsilnější disciplíně na deset kilometrů. Hokejisty čeká druhý zápas ve skupině proti Francii. A aby toho nebylo málo, ve stejném čase začíná čtvrtfinále českých hokejistek. Prostě extrém. Česká televize odhalila, jak se s nabitým programem popasuje. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Neúprosný program letošních Her. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se chce v pátek po stříbru na pět kilometrů ucházet na dvojnásobné trati o zlato. Za normálních okolností jasný hit na obrazovkách.
Ne tak v pátek...Jílek se nedostane na hlavní kanál ČT sport, bude pouze v nabídce doplňkového kanálu ČT sport Plus, stejně tak i čtvrtfinále ženského hokejového výběru se Švédskem či Švýcarskem, klíčový zápas celého turnaje. Na televizních obrazovkách ČT sport totiž poběží hokejové utkání mužů proti Francii.
„O téhle možnosti jsme věděli a bohužel došlo ještě k vážnější kolizi, než jsme předpokládali. Dostali jsme výjimku, že můžeme vysílat kromě přímého přenosu na ČT sport i dva sporty souběžně na ČT sport Plus. I v rámci hokejového programu na ČT sport nabídneme v přestávkách všechno podstatné, co se dělo na hokeji žen i v případě Metoděje Jílka,“ uvedl Michal Dusík, šéfredaktor sportovní redakce České televize.
„Máme limit 300 hodin přímých přenosů v premiéře. V případě kolize můžeme vysílat jeden stream na ČT sport Plus,“ vysvětlil Jiří Ponikelský, ředitel divize Sport České televize pro iSport. „Markéta Vránková, naše šéfová mezinárodní operací, se o kolizi dozvěděla ještě předtím, než to bylo veřejné. Snažili jsme se do toho vtáhnout Jirku Kejvala jako člena MOV, Petra Břízu (místopředseda IIHF), ale trvalo to podle mě tak hodinu. Přišla zamítavá odpověď. Omlouvají se, Finky mají odložené utkání, jinak hrát nemůžou. A Američani si jako větší televize vzali večerní utkání,“ doplnil Ponkelský.
V případech kolizí v programu má vždy první volbu na úpravu nejvyšší plátce televizních práv. Vlastníkem práv na vysílání olympijských her v letech 2026 - 2032 je společnost Warner Bros. Discovery, která kompletní přenosy z olympijských soutěží nabízí na platformě HBO Max a kanálech Eurosport.
Nabité páteční odpoledne na ZOH 2026
Kolizi se tedy vyhnout nepodařilo. Jednání alespoň přineslo možnost dvou online streamů oproti smluvně danému jednomu. „Držíme se stále plánu, vysíláme zápas Česko – Francie, tam cítíme větší divácký zájem. Upozorňujeme na to, že ČT sport Plus je rovnocenný program, který je zadarmo, je všude dosažitelný. Bude i druhý stream, kde pojede závod Metoděje Jílka. Podařilo se vyjednat výjimku na streamové vysílání ženského hokeje,“ uvedl Ponikelský.
Zpravodajství o utkání žen a Jílkovo honu za zlatou medailí na hlavním kanálu ČT sport poběží alespoň v přestávkách mezi třetinami utkání Česko – Francie. „K přestřihování nevidím důvod. Zvlášť, když jde o mužský turnaj s hráči z NHL, o který je zájem. Co se týče Metoděje, tím, že to je závod na 10 tisíc metrů, je to i dlouhý čas, který bychom sebrali z hokeje. Budeme se mu věnovat v přestávce. Nebo budeme mít kliku, což většinou nemíváme, a pojede v přestávce. Plusko funguje. Některé přenosy mají dosah 100 000 lidí,“ podotkl ředitel ČT sport.
„My jsme sice hlavní vysílatel, ale v rámci EBU (Evropská vysílací unie) je tahle dohoda. Máme jen 300 hodin. Nikdy se nebudeme rovnat americké televizi. Trh a cena práv je jiná, proti Americe nemáme šance. Tahle smlouva je do roku 2032,“ vysvětlil Ponikelský.
„Určitě, za to může cena práv. Hledá se cesta, jak program přenést divákovi. Teď už by všechno mělo být v pořádku. Dneska je kolize závodu Martiny Sáblíkové a hokeje proti Kanadě. I tam se Martině budeme věnovat v přestávkách. Na České televizi je to pořád zadarmo, je to dosažitelné. Obávám se, že víc pro to nemůžeme udělat,“ dodal.