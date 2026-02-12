Předplatné

Budvar navazuje spolupráci s českým olympijským týmem, zapojuje se v Miláně i doma

Zlatá Zuzana Maděrová si na Olympijském festivalu dopřála točený Budvar
Zlatá Zuzana Maděrová si na Olympijském festivalu dopřála točený Budvar
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová si na olympijském festivalu v Českých Budějovicích načepovala zlatý Budvar
Zlatá Zuzana Maděrová si na Olympijském festivalu dopřála točený Budvar
Zlatá Zuzana Maděrová si na Olympijském festivalu dopřála točený Budvar
Zlatá Zuzana Maděrová si na Olympijském festivalu dopřála točený Budvar
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová si na olympijském festivalu v Českých Budějovicích načepovala zlatý Budvar. Zleva jsou trenér Evžen Mareš a fyzioterapeut Adam Balatka.
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová přebírá dort s vlastní podobiznou od budějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová si na olympijském festivalu v Českých Budějovicích načepovala zlatý Budvar
ZOH 2026
Budějovický Budvar letos naplno rozvíjí své partnerství s českým olympijským týmem a navazuje tak na svou předchozí i stávající spolupráci s Českým paralympijským týmem. Vychází to z jednoduché myšlenky: když zemi reprezentuje národní tým sportovců, dává smysl, aby u toho byl i národní pivovar. Spolupráce stojí na společných hodnotách, jako jsou odhodlání, dlouhodobá práce a hrdá reprezentace České republiky.

České pivo přímo v dějišti her

Hlavním centrem olympijských emocí v zahraničí se stal Český dům v Miláně. Právě zde je Budvar na čepu a stává se nedílnou součástí místa, kde se potkávají sportovci, partneři i fanoušci přímo v dějišti her. Návštěvníci si tak mohou vychutnat české pivo v mezinárodním prostředí při oslavách medailových momentů, čímž Budvar přirozeně doplňuje prezentaci české kultury ve světě.

Největší fanzóna v srdci jižních Čech

Pro fanoušky, kteří zůstávají v Česku, přenáší Budvar stejnou energii na Olympijský festival v Českých Budějovicích. Na tamním Výstavišti vyrostl největší zimní sportovní areál v Česku, kde si lidé mohou na vlastní kůži vyzkoušet přes 23 olympijských disciplín. Mezi hlavní lákadla patří nejdelší bruslařská dráha v historii festivalů, biatlonová střelnice, curlingové dráhy pod širým nebem nebo vůbec největší městská sjezdovka.

Areál žije i bohatým doprovodným programem, který zahrnuje autogramiády hvězd, jako je Jakub Voráček nebo Barbora Strýcová, a také hudební vystoupení. Celou atmosféru podtrhuje velká olympijská fanzóna s velkoplošnými obrazovkami pro sledování přímých přenosů. Právě v tomto areálu se potkávají sportovní úspěchy s radostí z fandění u čepovaného piva, které k velkým momentům patří stejně přirozeně jako medaile.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

