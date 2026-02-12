Budvar navazuje spolupráci s českým olympijským týmem, zapojuje se v Miláně i doma
Budějovický Budvar letos naplno rozvíjí své partnerství s českým olympijským týmem a navazuje tak na svou předchozí i stávající spolupráci s Českým paralympijským týmem. Vychází to z jednoduché myšlenky: když zemi reprezentuje národní tým sportovců, dává smysl, aby u toho byl i národní pivovar. Spolupráce stojí na společných hodnotách, jako jsou odhodlání, dlouhodobá práce a hrdá reprezentace České republiky.
České pivo přímo v dějišti her
Hlavním centrem olympijských emocí v zahraničí se stal Český dům v Miláně. Právě zde je Budvar na čepu a stává se nedílnou součástí místa, kde se potkávají sportovci, partneři i fanoušci přímo v dějišti her. Návštěvníci si tak mohou vychutnat české pivo v mezinárodním prostředí při oslavách medailových momentů, čímž Budvar přirozeně doplňuje prezentaci české kultury ve světě.
Největší fanzóna v srdci jižních Čech
Pro fanoušky, kteří zůstávají v Česku, přenáší Budvar stejnou energii na Olympijský festival v Českých Budějovicích. Na tamním Výstavišti vyrostl největší zimní sportovní areál v Česku, kde si lidé mohou na vlastní kůži vyzkoušet přes 23 olympijských disciplín. Mezi hlavní lákadla patří nejdelší bruslařská dráha v historii festivalů, biatlonová střelnice, curlingové dráhy pod širým nebem nebo vůbec největší městská sjezdovka.
Areál žije i bohatým doprovodným programem, který zahrnuje autogramiády hvězd, jako je Jakub Voráček nebo Barbora Strýcová, a také hudební vystoupení. Celou atmosféru podtrhuje velká olympijská fanzóna s velkoplošnými obrazovkami pro sledování přímých přenosů. Právě v tomto areálu se potkávají sportovní úspěchy s radostí z fandění u čepovaného piva, které k velkým momentům patří stejně přirozeně jako medaile.