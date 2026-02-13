Předplatné

ONLINE 7. dne ZOH: Čtvrtá medaile pro Česko! Červenka se zapisuje do historie

Medailové focení snowboardcrossařek - Eva Adamczyková má stříbro, Josie Baffová zlato a Michela Moioliová bronz
Medailové focení snowboardcrossařek - Eva Adamczyková má stříbro, Josie Baffová zlato a Michela Moioliová bronzZdroj: ČTK
Markéta Davidová
Eva Adamczyková s třetí olympijskou medailí
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Eva Adamczyková má kompletní sbírku olympijských medailí
Stříbrná euforie Evy Adamczykové
Trojice snowboardcrossových medailistek
Trojice nejlepších snowboardcrossařek: Zleva stříbrná Eva Adamczyková, zlatá Josie Baffová a bronzová Michela Moioliová
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Všechno odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Další medailový zisk má již zajištěný rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 kilometrů. Hokejistky ve čtvrtfinále hrají se Švédkami a hokejisté ve druhém zápase ve skupině bojují s Francií. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 7. dne:

  • SNOWBOARDING:Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
  • BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Více čtěte ZDE >>>
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes ve své nejsilnější desetikilometrové trati zajistil pro Česko další cenný kov. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
  • HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>

Zprávy ze dne 13. února 2026

Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:38

Metoděj Jílek okamžitě po průjezdu cílem zvedl ruce nad hlavu, pak lehce klopýtl. Při průjezdu kolem oválu mává zaplněným tribunám, zatímco v předklonu vydýchává velkolepý výkon. Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec.

Metoděj Jílek zdraví fanoušky po své úžasné jízdě na 10 kilometrů
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:36

Metoděj Jílek má jistotu další olympijské medaile! Svoji jízdu dojel v čase 12:33,44. Dosud prvního muže překonal o 5,64 sekundy. Na řadu už jdou jen dva závodníci, kteří můžou devatenáctiletého Čecha překonat.

Metoděj Jílek v závodu na 10 000 metrů
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:21

Držitel světového rekordu na desítce Davide Ghiotto bude bez medaile, do cíle dojel jako průběžně čtvrtý. Ve vedení je dál polský reprezentant Vladimir Semirunnij, do akce jde ale už za malou chvíli Čech Metoděj Jílek.

Skeleton
13. února 2026 · 17:20

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová zajela v první ze čtyř jízd olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo 12. čas. Na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 68 setin. Druhé kolo začne v 17:48, závod vyvrcholí v sobotu.

Lední hokej
13. února 2026 · 17:18

Po zápase Česka s Francií (2:0 po první třetině) si neneche ujít hodnocení utkání v olympijském Zimáku ŽIVĚ, na kterém se vedle tradičních expertů bude podílet také bývalý útočník a šéf scoutingu Seattlu Robert Kron.

 

Zimák ŽIVĚ po zápase Česko - Francie
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:13

Na oválu už se rozbrusluje Metoděj Jílek. Ve vedení je prozatím polský reprezentant Vladimir Semirunnij s časem 12:39,08.

Důležitý moment
Lední hokej
13. února 2026 · 16:54

Historický milník pro kapitána hokejové reprezentace!

Důležitý moment
Biatlon
13. února 2026 · 16:29

Jméno Markéty Davidové svítí ve startovní listině sobotního sprintu žen. Česká biatlonová hvězda, která po nevydařeném úseku ve smíšené štafetě vynechala vytrvalostní závod, má na trať vyrazit s číslem 22. Ještě před ní vyjedou Tereza Voborníková (20) a Lucie Charvátová (21). Trenéři tentokrát do závodu nenasadili Jessicu Jislovou, druhý start pod pěti kruhy si připíše Tereza Vinklárková (78). Sprint startuje ve 14.45.

 

Markéta Davidová nechybí na startovní listině sprintu žen
Lední hokej
13. února 2026 · 16:27

Na zápas Česka s Francií se v Miláně chystá také šéf českého hokeje

Lední hokej
13. února 2026 · 16:23

Vyšlo najevo, že během loňského léta se lídři finské reprezentace (z klubů NHL) snažili zlanařit slavného kouče Paula Maurice, aby vedl Suomi na ZOH v Miláně. Informaci potvrdil GM Jere Lehtinen s tím, že jeden z hráčů navrhl, aby se Maurice stal součástí trenérského štábu. „Je těžké komentovat tyto spekulace, když nejsem s případem obeznámen. O těchto diskusích jsem předtím neslyšel, takže se k dalším spekulacím nebudu vyjadřovat,“ řekl k tomu stávající kouč Antti Pennanen.

 

Lídři finské reprezentace se měli během loňského léta pokusit zlákat úspěšného kouče Floridy Paula Maurice, aby vedli Finy na olympiádě
Rychlobruslení
13. února 2026 · 16:12

V milánské rychlobruslařské hale právě začal závod mužů na 10 kilometrů, v němž patří mezi favority i Čech Metoděj Jílek. Na řadu přijde v předposledním páru a ve vedlejší dráze bude mít Kanaďana Ted-Jana Bloemena. Původně měl však jet Jílek ve dvojici s Američanem Caseym Dawsonem, ale na poslední chvíli se odhlásil.

 

V milánské hale se vše připravuje ke startu rychlobruslařského závodu na 10000 metrů
Lední hokej
13. února 2026 · 16:00

Hodit Kanadu za hlavu, turnaj nekončí. Česká naděje žila jen třetinu, každý nechal na ledě všechno. Ale hokejisty čekají další důležité zápasy. „Hráli jste možná proti nejlepšímu mužstvu, co na olympiádě je. Jde o to, abychom další zápasy zvládli v hlavách, psychicky se na ně připravili a vyhráli,“ míní Robert Reichel, kapitán zlaté generace, který takových bitev na turnajích zažil mraky. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>

Snowboarding
13. února 2026 · 15:38

Eva Adamczyková už má stříbrnou medaili! Zkompletovala tak svou olympijskou sbírku, zlato slavila v roce 2014 v Soči, bronz získala o čtyři roky později v Pchjongčchangu.

Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Medailové focení snowboardcrossařek - Eva Adamczyková má stříbro, Josie Baffová zlato a Michela Moioliová bronz
Snowboarding
13. února 2026 · 15:10
Biatlon
13. února 2026 · 15:01

V mužském biatlonovém sprintu se v podstatě zopakovaly výsledky z úterního vytrvalostního závodu. Dva Norové a jeden Francouz. Jen v trochu jiném obsazení a na jiných pozicích. Výhru slaví Francouz Quentin Fillon Maillet, stříbrný je Vetle Sjastad Christiansen a bronz znovu bere Sturla Holm Laegreid. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, jemuž patří 20. příčka.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

