ONLINE 7. dne ZOH: Davidová poběží sprint, nahradí Jislovou. Rutta dnes nenastoupí
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Odpoledne ve stejnou chvíli pojede o medaili na desítce rychlobruslař Metoděj Jílek, hokejistky ve čtvrtfinále vyzvou Švédky a hokejisté se ve druhém zápase ve skupině utkají s Francií. Kromě toho chce ve snowboardcrossu o nejvyšší příčky zabojovat Eva Adamczyková, rozjíždí se soutěž skeletonistek s Annou Fernstädtovou a biatlonisty čeká sprint. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING: Napíše Eva Adamczyková další krásný příběh? Česká snowboardcrossařka se v této sezoně vrátila po mateřské pauze a sní o své třetí olympijské medaili. Kvalifikační jízdu ovládla. O medaile se jede od 13.30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- BIATLON: Na startu desetikilometrového sprintu je česká čtveřice Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska, ONLINE přenos sledujte od 14.00 ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes jede závod na své nejsilnější desetikilometrové trati. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Adamczykové přímo u trati fandí například i vodní slalomář Vavřinec Hradilek nebo její taneční partner ze StarDance Jakub Mazůch.
Eva Adamczyková začala olympijský snowboardcross dobře. Z osmifinálové jízdy po boku spolufavoritky Josie Baffové z Austrálie postoupila do čtvrtfinále.
První medailová šance dnešního dne je tady! Začínají vyřazovací jízdy ve snowboardcrossu žen s Evou Adamczykovou, která dopoledne ovládla kvalifikaci. V akci se představí také Karolína Hrůšová. Sledujte ONLINE přenos >>>
„Jan Rutta v utkání s Kanadou utrpěl zranění v horní části těla, kvůli němuž z duelu předčasně odstoupil. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ uvedl generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.
Biatlonistka Markéta Davidová poběží sobotní sprint na Hrách v Anterselvě. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která laboruje poslední týdny s bolestí zad, nahradila ve čtyřčlenné nominaci indisponovanou Jessicu Jislovou. Novinářům to dnes řekl trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál. „Markéta tu absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně. Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci si znovu zazávodit na olympiádě, co nejlépe umí,“ uvedl Dostál.
Johannes Klaebo dokázal poprvé na velké akci vyhrát závod na 10 km volně s intervalovým startem. Porazil francouzského fantoma her Mathise Deslogese i svého krajana a favorita Einara Hedegarta. Klaebo celkově osmou zlatou medailí z olympijských her vyrovnal legendy jako Björn Daehlie, Marit Björgenová či Ole Einar Björndalen. Z Čechů se dařilo nejvíce Michalu Novákovi. Skončil těsně za top 10 na 11. místě. Matyáš Bauer mile překvapil 13. příčkou.
Utkání mezi Itálií a Slovenskem, které startuje ve 12:10, bude sledovat přímo v milánské Rho Aréně slovenský prezident Peter Pellegrini. Zápasy hokejového turnaje ONLINE ZDE >>>
Právě odstartoval závod na 10 kilometrů volně s intervalovým startem v běhu na lyžích i s čtyřnásobnou českou účastí, v akci je Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž a Matyáš Bauer. Pořadatelé se rozhodli chemicky nijak neupravovat trať. „Ponechali ji svému osudu,“ řekla před startem expertka ČT Kateřina Neumannová. Sledujte ONLINE přenos >>>
V olympijské vesnici v Cortině d'Ampezzo došly během tří dnů kondomy, napsal ve čtvrtek deník La Stampa s odvoláním na jednoho sportovce, který si přál zůstat v anonymitě. „Zásoby došly během pouhých tří dnů. Slíbili nám, že dorazí další, ale kdo ví kdy,“ řekl deníku La Stampa sportovec, který zatím tráví čas hraním playstationu a čekáním na nové zásoby.
Byla to otázka, která nešla přeslechnout. „Neměli by se olympijského turnaje zúčastnit také ruští hokejisté?“ Takhle se ruský reportér v angličtině, i když s přízvukem, zeptal kanadské hvězdy Connora McDavida. Ten samý novinář po hale chodil v masce Alexandra Ovečkina a na svoje sítě umístil jeho fotografii i v prostorech pro novináře. A ptal se: „Chybí vám tady?“ Mezi reportéry tahle jeho kontroverzní aktivita silně rezonuje, i když oficiálně se k tomu zatím nikdo nevyjádřil. Více čtěte ZDE >>>
Šance českého hokejového týmu na vítězství na letošních olympijských hrách se po středeční prohře s Kanadou snížily. Zatímco před prvním zápasem byly kurzy na vítězství Čechů zhruba 15:1, nyní se pohybují kolem 20:1. V dnešním zápase proti Francií jsou ale jasnými favority. Podle sázkových kanceláří je nejpravděpodobnějším vítězem olympiády Kanada, která své šance po porážce Čechů ještě vylepšila.
Osmnáctiletá česká snowboardcrossařka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci na zimních olympijských hrách v Livignu 23. místo.
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Švýcarům podlehli 3:7. Večer je čeká utkání proti Norsku.
Ať už to Mezinárodní olympijský výbor myslel jakkoliv, je jasné, že diskvalifikace skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyvolala ještě víc emocí a otázek, než kdyby Ukrajince nechali do ledového koryta spustit. Koho vlastně na své helmě uctil? A proč padli? Tyto informace zveřejnila poslankyně České pirátské strany Katerina Demetrashvili. Více čtěte ZDE >>>
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.