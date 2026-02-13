Předplatné

Markéta Davidová
Markéta Davidová
V olympijské vesnici v Cortině d&#39;Ampezzo došly během tří dnů kondomy
Lukáš Dostál v akci proti Kanadě
Čeští curleři v olympijské premiéře
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Eva Adamczyková v tréninkové jízdě na olympiádě
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
13
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Odpoledne ve stejnou chvíli pojede o medaili na desítce rychlobruslař Metoděj Jílek, hokejistky ve čtvrtfinále vyzvou Švédky a hokejisté se ve druhém zápase ve skupině utkají s Francií. Kromě toho chce ve snowboardcrossu o nejvyšší příčky zabojovat Eva Adamczyková, rozjíždí se soutěž skeletonistek s Annou Fernstädtovou a biatlonisty čeká sprint. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 7. dne:

  • SNOWBOARDING: Napíše Eva Adamczyková další krásný příběh? Česká snowboardcrossařka se v této sezoně vrátila po mateřské pauze a sní o své třetí olympijské medaili. Kvalifikační jízdu ovládla. O medaile se jede od 13.30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • BIATLON: Na startu desetikilometrového sprintu je česká čtveřice Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska, ONLINE přenos sledujte od 14.00 ZDE >>>
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes jede závod na své nejsilnější desetikilometrové trati. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
  • HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>

Zprávy ze dne 13. února 2026

Snowboarding
13. února 2026 · 13:48

Adamczykové přímo u trati fandí například i vodní slalomář Vavřinec Hradilek nebo její taneční partner ze StarDance Jakub Mazůch.

Snowboarding
13. února 2026 · 13:34

Eva Adamczyková začala olympijský snowboardcross dobře. Z osmifinálové jízdy po boku spolufavoritky Josie Baffové z Austrálie postoupila do čtvrtfinále.

Důležitý moment
Snowboarding
13. února 2026 · 13:29

První medailová šance dnešního dne je tady! Začínají vyřazovací jízdy ve snowboardcrossu žen s Evou Adamczykovou, která dopoledne ovládla kvalifikaci. V akci se představí také Karolína Hrůšová. Sledujte ONLINE přenos >>>

Lední hokej
13. února 2026 · 13:02

Jan Rutta v utkání s Kanadou utrpěl zranění v horní části těla, kvůli němuž z duelu předčasně odstoupil. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ uvedl generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.

Důležitý moment
Biatlon
13. února 2026 · 12:58

Biatlonistka Markéta Davidová poběží sobotní sprint na Hrách v Anterselvě. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která laboruje poslední týdny s bolestí zad, nahradila ve čtyřčlenné nominaci indisponovanou Jessicu Jislovou. Novinářům to dnes řekl trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál. „Markéta tu absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně. Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci si znovu zazávodit na olympiádě, co nejlépe umí,“ uvedl Dostál.

Běh na lyžích
13. února 2026 · 12:43

Johannes Klaebo dokázal poprvé na velké akci vyhrát závod na 10 km volně s intervalovým startem. Porazil francouzského fantoma her Mathise Deslogese i svého krajana a favorita Einara Hedegarta. Klaebo celkově osmou zlatou medailí z olympijských her vyrovnal legendy jako Björn Daehlie, Marit Björgenová či Ole Einar Björndalen. Z Čechů se dařilo nejvíce Michalu Novákovi. Skončil těsně za top 10 na 11. místě. Matyáš Bauer mile překvapil 13. příčkou.

Johannes Klaebo získal další zlato
Johannes Klaebo získal další zlato
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
13. února 2026 · 12:10

Utkání mezi Itálií a Slovenskem, které startuje ve 12:10, bude sledovat přímo v milánské Rho Aréně slovenský prezident Peter Pellegrini. Zápasy hokejového turnaje ONLINE ZDE >>>

Běh na lyžích
13. února 2026 · 11:54

Právě odstartoval závod na 10 kilometrů volně s intervalovým startem v běhu na lyžích i s čtyřnásobnou českou účastí, v akci je Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž a Matyáš Bauer. Pořadatelé se rozhodli chemicky nijak neupravovat trať. „Ponechali ji svému osudu,“ řekla před startem expertka ČT Kateřina NeumannováSledujte ONLINE přenos >>>

13. února 2026 · 11:51

V olympijské vesnici v Cortině d'Ampezzo došly během tří dnů kondomy, napsal ve čtvrtek deník La Stampa s odvoláním na jednoho sportovce, který si přál zůstat v anonymitě. „Zásoby došly během pouhých tří dnů. Slíbili nám, že dorazí další, ale kdo ví kdy,“ řekl deníku La Stampa sportovec, který zatím tráví čas hraním playstationu a čekáním na nové zásoby.

Lední hokej
13. února 2026 · 11:40

Byla to otázka, která nešla přeslechnout. „Neměli by se olympijského turnaje zúčastnit také ruští hokejisté?“ Takhle se ruský reportér v angličtině, i když s přízvukem, zeptal kanadské hvězdy Connora McDavida. Ten samý novinář po hale chodil v masce Alexandra Ovečkina a na svoje sítě umístil jeho fotografii i v prostorech pro novináře. A ptal se: „Chybí vám tady?“ Mezi reportéry tahle jeho kontroverzní aktivita silně rezonuje, i když oficiálně se k tomu zatím nikdo nevyjádřil. Více čtěte ZDE >>>

Ruský novinář v Miláně provokuje s maskou Ovečkina
Ruský novinář v Miláně provokuje s maskou Ovečkina
Lední hokej
13. února 2026 · 11:33

Šance českého hokejového týmu na vítězství na letošních olympijských hrách se po středeční prohře s Kanadou snížily. Zatímco před prvním zápasem byly kurzy na vítězství Čechů zhruba 15:1, nyní se pohybují kolem 20:1. V dnešním zápase proti Francií jsou ale jasnými favority. Podle sázkových kanceláří je nejpravděpodobnějším vítězem olympiády Kanada, která své šance po porážce Čechů ještě vylepšila.

Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Snowboarding
13. února 2026 · 11:24

Osmnáctiletá česká snowboardcrossařka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci na zimních olympijských hrách v Livignu 23. místo.

Curling
13. února 2026 · 11:16

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Švýcarům podlehli 3:7. Večer je čeká utkání proti Norsku.

Skeleton
13. února 2026 · 11:06

Ať už to Mezinárodní olympijský výbor myslel jakkoliv, je jasné, že diskvalifikace skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyvolala ještě víc emocí a otázek, než kdyby Ukrajince nechali do ledového koryta spustit. Koho vlastně na své helmě uctil? A proč padli? Tyto informace zveřejnila poslankyně České pirátské strany Katerina Demetrashvili. Více čtěte ZDE >>>

Koho na své helmě uctil diskvalifikovaný skeletonista Vladyslav Heraskevyč?
Koho na své helmě uctil diskvalifikovaný skeletonista Vladyslav Heraskevyč?
Snowboarding
13. února 2026 · 11:03

Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.

Eva Adamczyková ovládla kvalifikační jízdu na olympijských hrách v Livignu
Eva Adamczyková ovládla kvalifikační jízdu na olympijských hrách v Livignu

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

