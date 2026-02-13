ONLINE 7. dne ZOH: Druhé zlato pro Česko! Červenka se zapisuje do historie
Sedmý den zimní olympiády má za sebou extrémně nabitý a zajímavý program. Všechno odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Českou bilanci ještě vylepšil rychlobruslař Metoděj Jílek, který si v závodě na 10 kilometrů dojel pro zlato. Medailové ambice nenaplní hokejistky, které po prohře 0:2 ve čtvrtfinále se Švédkami na turnaji končí. Hokejisté si naopak na akci pod pěti kruhy připsali první vítězství proti Francii (6:3). ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek ke stříbru na pětce přidává v Miláně i zlatou medaili! Ve své nejsilnější desetikilometrové trati zajistil Česku čtvrtý cenný kov na olympiádě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté napravili dojem po výprasku od Kanady a proti Francii (6:3) si i přes výpadek ve druhé třetině připsali první výhru na turnaji. VÍCE čtěte ZDE>>>. Akce pod pěti kruhy naopak koncí pro hokejistky, které ve čtvrtfinále porazily Švédky 0:2. VÍCE čtěte ZDE>>>
- SKELETON: Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer.
Zprávy ze dne 13. února 2026
České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále v Miláně Švédsku 0:2 a jejich sen o první medaili při druhé účasti na olympijských hrách se rozplynul. Více čtěte ZDE>>>
Povinná výhra, drama i úleva. Čeští hokejisté porazili v druhém utkání v základní skupině A na olympijských hrách Francii 6:3. Díky obratu ze stavu 2:3 si po úvodní porážce s Kanadou (0:5) připsal národní tým v Miláně první body na turnaji, vítězný gól dal v závěru druhé třetiny při oslabení Matěj Stránský. Více čtěte ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer. Fernstädtová zajela v dnešních kolech podobné časy 57,90 a 57,86. Po úvodní jízdě byla dvanáctá, v druhé si polepšila o jednu příčku i díky nevydařenému výkonu mistryně světa Kimberley Bosové z Nizozemska.
Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po závodu na pět kilometrů, teď musí být nadšený. Jílek běží pod českými vlajkami a hecuje tribuny. Tak vypadá zlatá radost. Více čtěte ZDE>>>
Metoděj Jílek je olympijský vítěz! Poslední dvojice skončila až daleko za jeho časem. Už v průběhu posledních kol se český mladík objímal postupně se všemi členy svého týmu. Více čtěte ZDE>>>
Metoděj Jílek okamžitě po průjezdu cílem zvedl ruce nad hlavu, pak lehce klopýtl. Při průjezdu kolem oválu mává zaplněným tribunám, zatímco v předklonu vydýchává velkolepý výkon. Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec.
Metoděj Jílek má jistotu další olympijské medaile! Svoji jízdu dojel v čase 12:33,44. Dosud prvního muže překonal o 5,64 sekundy. Na řadu už jdou jen dva závodníci, kteří můžou devatenáctiletého Čecha překonat.
Držitel světového rekordu na desítce Davide Ghiotto bude bez medaile, do cíle dojel jako průběžně čtvrtý. Ve vedení je dál polský reprezentant Vladimir Semirunnij, do akce jde ale už za malou chvíli Čech Metoděj Jílek.
Na oválu už se rozbrusluje Metoděj Jílek. Ve vedení je prozatím polský reprezentant Vladimir Semirunnij s časem 12:39,08.
Historický milník pro kapitána hokejové reprezentace!
Jméno Markéty Davidové svítí ve startovní listině sobotního sprintu žen. Česká biatlonová hvězda, která po nevydařeném úseku ve smíšené štafetě vynechala vytrvalostní závod, má na trať vyrazit s číslem 22. Ještě před ní vyjedou Tereza Voborníková (20) a Lucie Charvátová (21). Trenéři tentokrát do závodu nenasadili Jessicu Jislovou, druhý start pod pěti kruhy si připíše Tereza Vinklárková (78). Sprint startuje ve 14.45.
Na zápas Česka s Francií se v Miláně chystá také šéf českého hokeje.
Vyšlo najevo, že během loňského léta se lídři finské reprezentace (z klubů NHL) snažili zlanařit slavného kouče Paula Maurice, aby vedl Suomi na ZOH v Miláně. Informaci potvrdil GM Jere Lehtinen s tím, že jeden z hráčů navrhl, aby se Maurice stal součástí trenérského štábu. „Je těžké komentovat tyto spekulace, když nejsem s případem obeznámen. O těchto diskusích jsem předtím neslyšel, takže se k dalším spekulacím nebudu vyjadřovat,“ řekl k tomu stávající kouč Antti Pennanen.
V milánské rychlobruslařské hale právě začal závod mužů na 10 kilometrů, v němž patří mezi favority i Čech Metoděj Jílek. Na řadu přijde v předposledním páru a ve vedlejší dráze bude mít Kanaďana Ted-Jana Bloemena. Původně měl však jet Jílek ve dvojici s Američanem Caseym Dawsonem, ale na poslední chvíli se odhlásil.