Sedmý den zimní olympiády má za sebou extrémně nabitý a zajímavý program. Všechno odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Českou bilanci ještě vylepšil rychlobruslař Metoděj Jílek, který si v závodě na 10 kilometrů dojel pro zlato. Medailové ambice nenaplní hokejistky, které po prohře 0:2 ve čtvrtfinále se Švédkami na turnaji končí. Hokejisté si naopak na akci pod pěti kruhy připsali první vítězství proti Francii (6:3). ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek ke stříbru na pětce přidává v Miláně i zlatou medaili! Ve své nejsilnější desetikilometrové trati zajistil Česku čtvrtý cenný kov na olympiádě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté napravili dojem po výprasku od Kanady a proti Francii (6:3) si i přes výpadek ve druhé třetině připsali první výhru na turnaji. VÍCE čtěte ZDE>>>. Akce pod pěti kruhy naopak končí pro hokejistky, které ve čtvrtfinále padly se Švédskem 0:2. VÍCE čtěte ZDE>>>
- SKELETON: Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer.
Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Takhle jezdí nejrychlejší máma ve vesmíru! Eva Adamczyková dokončila obdivuhodný comeback po téměř dvouleté mateřské pauze. V Livignu na své třetí olympiádě získala třetí medaili a těsným stříbrem na vítěznou Australankou Josie Baffovou doplnila svou medailovou kolekci. Po zlatu ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu má česká snowboardcrossařka teď i druhý nejcennější kov. A na místě slavila se svými nejbližšími. Více čtěte ZDE>>>
„Fakt? Super! Zdálo se mi, že jsem slyšel fanoušky, takže mě mrzelo, že jsme to nestihli, ale o pauze jsme měli úplně jiné starosti,“ reagoval David Pastrňák na zlato Metoděje Jílka v závodě na 10 kilometrů. Jak ale přiznal, ve stejný čas se hvězdný útočník zabýval hlavně výpadkem českých hokejistů ve druhé třetině zápasu proti Francii, kdy ztratili náskok 2:0 a prohrávali 2:3. I díky Pastově gólu Češi vyhráli 6:3.
Dokončil svoji jízdu a dobře tušil, že nakročil hodně rázně na cestu za zlatou medailí. Rychlobruslař Metoděj Jílek po projetí cílem zvedl ruce nad hlavu, lehce klopýtl a mezi vydýcháváním a máváním fanouškům obkroužil ještě jedno kolo. Zdvižený palec od Nora Sandera Eitrema dobře napovídal, že Čech nastavil smrtící tempo. Na desítce mu nikdo nestačil, ani soupeři z posledního páru. „Nastavil jsem skvělý čas, bylo hodně těžké ho přejet. Bylo to nejisté, ale vyšlo to,“ usmíval se později před novináři devatenáctiletý olympijský vítěz. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále v Miláně Švédsku 0:2 a jejich sen o první medaili při druhé účasti na olympijských hrách se rozplynul. Více čtěte ZDE>>>
Povinná výhra, drama i úleva. Čeští hokejisté porazili v druhém utkání v základní skupině A na olympijských hrách Francii 6:3. Díky obratu ze stavu 2:3 si po úvodní porážce s Kanadou (0:5) připsal národní tým v Miláně první body na turnaji, vítězný gól dal v závěru druhé třetiny při oslabení Matěj Stránský. Více čtěte ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer. Fernstädtová zajela v dnešních kolech podobné časy 57,90 a 57,86. Po úvodní jízdě byla dvanáctá, v druhé si polepšila o jednu příčku i díky nevydařenému výkonu mistryně světa Kimberley Bosové z Nizozemska.
Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po závodu na pět kilometrů, teď musí být nadšený. Jílek běží pod českými vlajkami a hecuje tribuny. Tak vypadá zlatá radost. Více čtěte ZDE>>>
Metoděj Jílek je olympijský vítěz! Poslední dvojice skončila až daleko za jeho časem. Už v průběhu posledních kol se český mladík objímal postupně se všemi členy svého týmu. Více čtěte ZDE>>>
Metoděj Jílek okamžitě po průjezdu cílem zvedl ruce nad hlavu, pak lehce klopýtl. Při průjezdu kolem oválu mává zaplněným tribunám, zatímco v předklonu vydýchává velkolepý výkon. Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec.
Metoděj Jílek má jistotu další olympijské medaile! Svoji jízdu dojel v čase 12:33,44. Dosud prvního muže překonal o 5,64 sekundy. Na řadu už jdou jen dva závodníci, kteří můžou devatenáctiletého Čecha překonat.
Držitel světového rekordu na desítce Davide Ghiotto bude bez medaile, do cíle dojel jako průběžně čtvrtý. Ve vedení je dál polský reprezentant Vladimir Semirunnij, do akce jde ale už za malou chvíli Čech Metoděj Jílek.
Na oválu už se rozbrusluje Metoděj Jílek. Ve vedení je prozatím polský reprezentant Vladimir Semirunnij s časem 12:39,08.
