ONLINE 7. dne ZOH: Hokejové novinky, kdo dnes nebude hrát? Curleři jsou podruhé v akci
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Odpoledne ve stejnou chvíli zabojuje o medaili na desítce rychlobruslař Metoděj Jílek, hokejistky ve čtvrtfinále vyzvou Švédky a hokejisté se ve druhém zápase ve skupině utkají s Francií. Kromě toho chce ve snowboardcrossu o nejvyšší příčky zabojovat Eva Adamczyková, rozjíždí se soutěž skeletonistek s Annou Fernstädtovou a biatlonisty čeká sprint. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING: Napíše Eva Adamczyková další krásný příběh? Česká snowboardcrossařka se v této sezoně vrátila po mateřské pauze a sní o své třerí olympijské medaili. Kvalifikační jízdy o nasazení začínají v 10.00, ONLINE přenos ZDE >>>. O medaile se jede od 13.30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- BIATLON: Na startu desetikilometrového sprintu je česká čtveřice Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska, ONLINE přenos sledujte od 14.00 ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes jede závod na své nejsilnější desetikilometrové trati. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Stejně jako včera, tak i dnes se můžete těšit na speciální Zimák ŽIVĚ! Ten začne krátce po skončení zápasu Česko - Francie (zhruba v 19:15) a kromě tradičních expertů Radka Dudy a Zbyňka Irgla se připojí také Robert Kron, bývalý útočník a nynější skaut Seattlu Kraken.
Zdeněk Janda, redaktor webu iSport přímo v Miláně, přináší novinky z ranního rozbruslení české hokejové reprezentace.
Druhý zápas na turnaji rozehrál curlingový tým mužů, duel se Švýcarskem sledujte ONLINE ZDE >>>
Olympijská šampionka Zuzana Maděrová onemocněla a nezúčastní se víkendového mistrovství ČR v alpském snowboardingu. „Moc mě mrzí, že nakonec na Dolní Moravě nebudu startovat, těšila jsem se na atmosféru domácího mistrovství a české fanoušky. Ale nemoc byla jednoduše proti. Budu dělat maximum pro to, abych se dala co nejdřív do pořádku a mohla opět naskočit do tréninku a přípravy na další závody,“ uvedla Maděrová. „Jsem si jistá, že i bez mé účasti bude stát mistrovství ČR za to a diváci, kteří dorazí, uvidí super závody,“ dodala. Na Maděrovou se přesto čeští fanoušci mohou těšit v domácím prostředí. Ve Špindlerově Mlýně se uskuteční 7. března závod Světového poháru.
PÁTEK 13. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 09:05 curling - muži: Česko - Švýcarsko
- 10:00 snowboardcross ženy - kvalifikace (Adamczyková, Hrůšová)
- 11:45 běh na lyžích - 10 km volně muži (Novák, Tuž, Ophoff, Bauer)
- 13:30 snowboardcross ženy - osmifinále (Adamczyková, Hrůšová)
- 14:00 biatlon - sprint 10 km muži (Hornig, Krčmář, Karlík, Mikyska, Hák)
- 14:46 snowboardcross ženy - finále
- 16:00 rychlobruslení - 10.000 m muži (Jílek)
- 16:00 skeleton - ženy - 1. jízda (Fernstädtová)
- 16:40 hokej - muži: Francie - Česko
- 16:40 hokej - ženy - čtvrtfinále: Česko - Švédsko
- 17:48 skeleton - ženy - 2. jízda (Fernstädtová)
- 19:00 krasobruslení - muži - volný program
- 19:05 curling - muži: Česko - Norsko
- 19:30/21:05 skeleton muži - 3. a 4. jízda
- 19:30 snowboarding - U-rampa muži - finále
Zprávy ze dne 12. února 2026
Američané na úvod hokejového turnaje porazili Lotyšsko 5:1, dva góly úřadujících mistrů světa včetně vítězné branky dal Brock Nelson. Němci ve druhém zápase skupiny C porazili Dány 3:1.
Medailové pořadí zemí po 6. dnu.
Pusťte si speciální ZIMÁK s Davidem Krejčím, Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem po zápase proti Kanadě.
Olympijskou vítězkou v short tracku se na 500 m stala Nizozemka Xandra Velzeboerová, jež v semifinále vylepšila světový rekord. A také druhé individuální zlato v rychlobruslení na krátké dráze získal Nizozemec, Jens van 'T Wout vyhrál závod na 1000 metrů.
Vstup do olympijského hokejového turnaje se jim vydařil. Kanaďané přes úvodní těžkosti ovládli souboj s Českem poměrně hladce, po zápase mohli kvitovat vydařený začátek očekávané cesty za cenným kovem. „Určitě jsme takhle chtěli začít,“ schvaloval vysokou výhru nad národním týmem obránce Drew Doughty. Více čtěte ZDE >>>
Prvním extraligovým střelcem na olympiádě je Lotyš Renars Krastenbergs. Útočník Olomouce vyrovnal na 1:1 v zápase proti USA. Večerní program hokejového turnaje mužů sledujte ONLINE ZDE >>>
Sedmnáctiletá korejská snowboardistka Čche Ka-on vyhrála soutěž na U-rampě a ukončila nadvládu Američanky Chloe Kimové, která byla druhá.
Věci dokázal pojmenovat realisticky. Kouč Radim Rulík vyzdvihl sílu soupeře, ale ocenil i českou bojovnost. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ říkal trenér poté, co národní tým padnul na úvod olympijského turnaje s Kanadou 0:5. Z výsledku však nedělá tragédii a i dál se snaží držet v týmu pozitivní atmosféru směrem k tomu, aby výkony v Miláně gradovaly. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče po sporu o helmu považuje prezident Petr Pavel za nespravedlivou. Podle něj se nejednalo o politickou propagandu, ale vyjádření respektu. Řekl to serveru Odkryto.cz.
„Já to nevnímám jako spravedlivé rozhodnutí. Tady se nejedná o politickou propagandu, která by mohla kohokoli urážet. Jedná se o vyjádření respektu,“ řekl Pavel, který dějiště olympijských her před několika dny navštívil. „Myslím, že tady mohl olympijský výbor udělat gesto a brát to jako respekt,“ podotkl prezident. Více o celé kauze čtěte ZDE >>>
Ohlasy českých hokejistů pro Českou televizi po porážce 0:5 s Kanadou:
Lukáš Dostál: „Oni jsou výborní hráči, šlo to vidět, dokážou si počkat a mají klid na hokejce. Myslím si, že pro nás to byla takhle na start dobrá zkušenost. Škoda, samozřejmě to byl náročný zápas, ale taky první na turnaji. Myslím si, že se podíváme na video a výkonnost se bude jenom zlepšovat. Je moje práce zůstat šedesát minut soustředěný, ale bohužel to dneska nešlo. A Celebriniho gól? Samozřejmě člověk to vždycky zkusí, ale myslím si, že to bylo na hranici. Je tady trenérská výzva, kdyby to byla vysoká hokejka, tak by to trenéři hlásili. Od Makara to byla hezká střela a hezky to tečoval, nedá se nic dělat.“
Martin Nečas: „Já myslím, že začátek nebyl špatný, měli jsme tam šance. První třetina skoro vyrovnaná, ale pak těžké. Dostali jsme gól na konci... Druhá třetina taky nebyla špatná, ale třetí už těžká. Bylo to fyzické, nebylo tam moc času, dali jsme do toho první dvě třetiny všechno, ale třetí jsme nehráli nejlépe. Musíme se dobře vyspat, trošku zregenerovat a zítra být ready.“