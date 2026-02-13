ONLINE 7. dne ZOH: Hokejové novinky, kdo dnes nebude hrát? Curleři mají druhou prohru
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Odpoledne ve stejnou chvíli pojede o medaili na desítce rychlobruslař Metoděj Jílek, hokejistky ve čtvrtfinále vyzvou Švédky a hokejisté se ve druhém zápase ve skupině utkají s Francií. Kromě toho chce ve snowboardcrossu o nejvyšší příčky zabojovat Eva Adamczyková, rozjíždí se soutěž skeletonistek s Annou Fernstädtovou a biatlonisty čeká sprint. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING: Napíše Eva Adamczyková další krásný příběh? Česká snowboardcrossařka se v této sezoně vrátila po mateřské pauze a sní o své třetí olympijské medaili. Kvalifikační jízdu ovládla. O medaile se jede od 13.30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- BIATLON: Na startu desetikilometrového sprintu je česká čtveřice Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska, ONLINE přenos sledujte od 14.00 ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes jede závod na své nejsilnější desetikilometrové trati. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Byla to otázka, která nešla přeslechnout. „Neměli by se olympijského turnaje zúčastnit také ruští hokejisté?“ Takhle se ruský reportér v angličtině, i když s přízvukem, zeptal kanadské hvězdy Connora McDavida. Ten samý novinář po hale chodil v masce Alexandra Ovečkina a na svoje sítě umístil jeho fotografii i v prostorech pro novináře. A ptal se: „Chybí vám tady?“ Mezi reportéry tahle jeho kontroverzní aktivita silně rezonuje, i když oficiálně se k tomu zatím nikdo nevyjádřil. Více čtěte ZDE >>>
Šance českého hokejového týmu na vítězství na letošních olympijských hrách se po středeční prohře s Kanadou snížily. Zatímco před prvním zápasem byly kurzy na vítězství Čechů zhruba 15:1, nyní se pohybují kolem 20:1. V dnešním zápase proti Francií jsou ale jasnými favority. Podle sázkových kanceláří je nejpravděpodobnějším vítězem olympiády Kanada, která své šance po porážce Čechů ještě vylepšila.
Osmnáctiletá česká snowboardcrossařka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci na zimních olympijských hrách v Livignu 23. místo.
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Švýcarům podlehli 3:7. Večer je čeká utkání proti Norsku.
Ať už to Mezinárodní olympijský výbor myslel jakkoliv, je jasné, že diskvalifikace skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyvolala ještě víc emocí a otázek, než kdyby Ukrajince nechali do ledového koryta spustit. Koho vlastně na své helmě uctil? A proč padli? Tyto informace zveřejnila poslankyně České pirátské strany Katerina Demetrashvili. Více čtěte ZDE >>>
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.
Měla to být událost, na kterou televizní divák nezapomene. A skutečně se tak stalo. I když ne v takové míře, jak by si v italské veřejnoprávní stanici představovali. Komentáře na zahajovacím ceremoniálu pětadvacátých zimních her se ujal šéf sportovní sekce Rai Sport Paolo Petrecca, který pobouřil posluchače několika obrovskými přešlapy. Jeho podřízení teď chystají protest. Více čtěte ZDE >>>
Italská biatlonistka Rebecca Passlerová uspěla u národní antidopingové agentury s odvoláním proti předběžné suspendaci za užití zakázaných látek a může startovat na domácí olympiádě. Informovala o tom italská federace zimních sportů.
Právě začíná kvalifikace žen ve snowboardcrossu i s dvojnásobnou olympijskou medailistkou Evou Adamczykovou a druhou českou zástupkyní Karolínou Hrůšovou. Sledujte ONLINE přenos >>>
Jeho jméno na francouzské soupisce bouchne každého Čecha hned do očí. Martin Neckář se narodil v Dijonu českému otci a francouzské matce a po vzoru táty Františka se stal také hokejovým brankářem. „Merci Papa!“ hlásá vzkaz na zadní straně Neckářovy olympijské masky. „Abych byl upřímný, na začátku tam mělo být Díky tati. Česky. Ale neprošlo to. Taťka mě odmalička trénoval, díky němu jsem tady,“ rozpovídal se dvacetiletý gólman před českými novináři. V pátek by si proti zemi, v níž má kořeny, rád zachytal. Více čtěte ZDE >>>
Z rozbruslení českého týmu se dá vyčíst, že by mohlo dojít ke změně v sestavě. Vzhledem k tomu, že útočník David Tomášek bude tentokrát mimo, mohl by ho podle odhadů Sportu nahradit Jakub Flek. Neměl by chytat ani Lukáš Dostál, který dostane dneska volno. Je třeba rozložit síly, hrají se tři zápasy ve čtyřech dnech.
Stejně jako včera, tak i dnes se můžete těšit na speciální Zimák ŽIVĚ! Ten začne krátce po skončení zápasu Česko - Francie (zhruba v 19:15) a kromě tradičních expertů Radka Dudy a Zbyňka Irgla se připojí také Robert Kron, bývalý útočník a nynější skaut Seattlu Kraken.
Zdeněk Janda, redaktor webu iSport přímo v Miláně, přináší novinky z ranního rozbruslení české hokejové reprezentace.
Druhý zápas na turnaji rozehrál curlingový tým mužů, duel se Švýcarskem sledujte ONLINE ZDE >>>
Olympijská šampionka Zuzana Maděrová onemocněla a nezúčastní se víkendového mistrovství ČR v alpském snowboardingu. „Moc mě mrzí, že nakonec na Dolní Moravě nebudu startovat, těšila jsem se na atmosféru domácího mistrovství a české fanoušky. Ale nemoc byla jednoduše proti. Budu dělat maximum pro to, abych se dala co nejdřív do pořádku a mohla opět naskočit do tréninku a přípravy na další závody,“ uvedla Maděrová. „Jsem si jistá, že i bez mé účasti bude stát mistrovství ČR za to a diváci, kteří dorazí, uvidí super závody,“ dodala. Na Maděrovou se přesto čeští fanoušci mohou těšit v domácím prostředí. Ve Špindlerově Mlýně se uskuteční 7. března závod Světového poháru.