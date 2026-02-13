Předplatné

Markéta Davidová
Markéta DavidováZdroj: ČTK / Deml Ondřej
V olympijské vesnici v Cortině d&#39;Ampezzo došly během tří dnů kondomy
Lukáš Dostál v akci proti Kanadě
Čeští curleři v olympijské premiéře
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Eva Adamczyková v tréninkové jízdě na olympiádě
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
13
Zimní olympiáda v severní Itálii se posouvá už do sedmého dne a české fanoušky čeká extrémně nabitý a zajímavý program. Všechno odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Odpoledne ve stejnou chvíli pojede o medaili na desítce rychlobruslař Metoděj Jílek, hokejistky ve čtvrtfinále vyzvou Švédky a hokejisté se ve druhém zápase ve skupině utkají s Francií. Kromě toho se rozjíždí soutěž skeletonistek s Annou Fernstädtovou. ONLINE přenos ze sedmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 7. dne:

  • SNOWBOARDING: Bohyně Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
  • BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Do nedělní stíhačky se probojovali i Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Závod vyhrál Quentin Fillon Maillet. Více čtěte ZDE >>>
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek už v Miláně získal stříbro na pětce a dnes jede závod na své nejsilnější desetikilometrové trati. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
  • HOKEJ: V akci jsou od 16.40 oba české týmy. Hokejistky hrají klíčové čtvrtfinále proti Švédkám, ONLINE přenos sledujte ZDE >>> Muži usilují o první vítězství na turnaji proti Francii, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • SKELETON: Do dvoudenní soutěže vstupuje Anna Fernstädtová, skeletonistky dnes absolvují první a druhou jízdu z celkových čtyř. ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>

Zprávy ze dne 13. února 2026

Snowboarding
13. února 2026 · 15:10
Biatlon
13. února 2026 · 15:01

V mužském biatlonovém sprintu se v podstatě zopakovaly výsledky z úterního vytrvalostního závodu. Dva Norové a jeden Francouz. Jen v trochu jiném obsazení a na jiných pozicích. Výhru slaví Francouz Quentin Fillon Maillet, stříbrný je Vetle Sjastad Christiansen a bronz znovu bere Sturla Holm Laegreid. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, jemuž patří 20. příčka.

Lední hokej
13. února 2026 · 14:56

Slovenští hokejisté slaví druhou výhru ve skupině, poradili si i s domácí Itálií. O těsné výhře 3:2 rozhodl Adam Ružička. Druhý zápas skupiny B přinesl menší překvapení, když Finsko si v severském derby poradilo se Švédskem 4:1. Ohledně přímého postupu do čtvrtfinále tak je tato skupina hodně zamotaná. Více čtěte ZDE >>>

Slováci slaví gól Libora Hudáčka
Slováci slaví gól Libora Hudáčka
Důležitý moment
Snowboarding
13. února 2026 · 14:50

Doba stříbrná. Eva Adamczyková zkompletovala sbírku olympijských medailí. Ve finále skončila druhá za svou osudovou soupeřkou v Livignu Josie Baffovou. Bronz bere domácí Michela Moioliová.

Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Stříbrné objetí Evy Adamczykové
Stříbrné objetí Evy Adamczykové
Eva Adamczyková slaví olympijské stříbro
Eva Adamczyková slaví olympijské stříbro
Důležitý moment
Snowboarding
13. února 2026 · 14:29

Eva Adamczyková je ve FINÁLE! Její spojení s Australankou Baffovou bude trvat až do konce, obě spolu postupují od začátku závodu až do boje o medaile.

Eva Adamczyková v olympijském snowboardcrossu
Eva Adamczyková v olympijském snowboardcrossu
13. února 2026 · 14:26

Biatlonista Sturla Holm Laegreid se po olympijském závodě rozplakal v přímém přenosu a omluvil se za nevěru. A to jen chvíli poté, co jeho týmový kolega Johan-Olav Botn slavil zlato. Na kauzu teď zareagovala Gabriela Soukalová: „Když víte, že váš týmový kolega vyhrál zlato… Měl by mít dost zkušeností, měl se zamyslet dopředu, co to způsobí,“ říká bývalá česká biatlonová hvězda. Více čtěte ZDE>>>

Gabriela Soukalová promluvila ke kauze Laegreidovy nevěry
Gabriela Soukalová promluvila ke kauze Laegreidovy nevěry
Důležitý moment
Snowboarding
13. února 2026 · 14:14

Eva Adamczyková zvládla nabité čtvrtfinále perfektně a z prvního místa postupuje do semifinále! Tam česká hvězda s Baffovou narazí na Francouzku Julii Nirani-Pereiraovou a zkušenou Američankou Faye Thelenovou. Té sice nevyšla kvalifikace, ale v dalších soubojích se jí zatím daří.

Snowboarding
13. února 2026 · 14:02

Pro čtvrtfinále se Adamczykové narýsovala hodně silná sestava soupeřek. Pojede proti dvěma prvním ženám celkové klasifikace SP Australance Josie Baffové a Britce Charlotte Bankesové.

Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Snowboarding
13. února 2026 · 13:57

Druhá Češka Karolína Hrůšová měla skvělý start své osmifinálové jízdy, ale nakonec v ní skončila třetí a do čtvrtfinále nepostoupila.

Snowboarding
13. února 2026 · 13:48

Adamczykové přímo u trati fandí například i vodní slalomář Vavřinec Hradilek nebo její taneční partner ze StarDance Jakub Mazůch.

Snowboarding
13. února 2026 · 13:34

Eva Adamczyková začala olympijský snowboardcross dobře. Z osmifinálové jízdy po boku spolufavoritky Josie Baffové z Austrálie postoupila do čtvrtfinále.

Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Důležitý moment
Snowboarding
13. února 2026 · 13:29

První medailová šance dnešního dne je tady! Začínají vyřazovací jízdy ve snowboardcrossu žen s Evou Adamczykovou, která dopoledne ovládla kvalifikaci. V akci se představí také Karolína Hrůšová. Sledujte ONLINE přenos >>>

Lední hokej
13. února 2026 · 13:02

Jan Rutta v utkání s Kanadou utrpěl zranění v horní části těla, kvůli němuž z duelu předčasně odstoupil. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ uvedl generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.

Důležitý moment
Biatlon
13. února 2026 · 12:58

Biatlonistka Markéta Davidová poběží sobotní sprint na Hrách v Anterselvě. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která laboruje poslední týdny s bolestí zad, nahradila ve čtyřčlenné nominaci indisponovanou Jessicu Jislovou. Novinářům to dnes řekl trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál. „Markéta tu absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně. Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci si znovu zazávodit na olympiádě, co nejlépe umí,“ uvedl Dostál.

Běh na lyžích
13. února 2026 · 12:43

Johannes Klaebo dokázal poprvé na velké akci vyhrát závod na 10 km volně s intervalovým startem. Porazil francouzského fantoma her Mathise Deslogese i svého krajana a favorita Einara Hedegarta. Klaebo celkově osmou zlatou medailí z olympijských her vyrovnal legendy jako Björn Daehlie, Marit Björgenová či Ole Einar Björndalen. Z Čechů se dařilo nejvíce Michalu Novákovi. Skončil těsně za top 10 na 11. místě. Matyáš Bauer mile překvapil 13. příčkou.

Johannes Klaebo získal další zlato
Johannes Klaebo získal další zlato

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

