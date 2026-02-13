SOUHRN 7. dne ZOH: Zlato pro Jílka, stříbrná Adamczyková. Vyřazení hokejistek
Sedmý den zimní olympiády odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Českou bilanci ještě vylepšil rychlobruslař Metoděj Jílek, který si v závodě na 10 kilometrů dojel pro premiérové zlato. Medailové ambice nenaplnily hokejistky, které po prohře 0:2 ve čtvrtfinále se Švédkami na turnaji končí. Hokejisté si naopak na akci pod pěti kruhy připsali první vítězství proti Francii (6:3). Na první úspěch dál čekají curleři a Radek Boháč se stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek ke stříbru na pětce přidává v Miláně i zlatou medaili! Ve své nejsilnější desetikilometrové trati zajistil Česku čtvrtý cenný kov na olympiádě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté napravili dojem po výprasku od Kanady a proti Francii (6:3) si i přes výpadek ve druhé třetině připsali první výhru na turnaji. VÍCE čtěte ZDE>>>. Akce pod pěti kruhy naopak končí pro hokejistky, které ve čtvrtfinále padly se Švédskem 0:2. VÍCE čtěte ZDE>>>
- CURLING: Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7.
- SKELETON: Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů v Miláně. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii Malinina z USA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Více čtěte ZDE>>>
Rychlobruslař Metoděj Jílek se postavil v Českém domě v Miláně na pódium, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Více čtěte ZDE>>>
SOBOTA 14.2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - obří slalom muži 1. kolo (Müller)
- 10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích ženy
- 12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km ženy (Beranová, Havlíčková, Milerská, Janatová)
- 13:30 sjezdové lyžování - obří slalom muži 2. kolo
- 14:05 curling - muži: Česko - Velká Británie
- 14:45 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Voborníková, Davidová, Charvátová, Vinklárková)
- 17:00 rychlobruslení - 500 m muži
- 18:00 skeleton ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
- 18:45 skoky na lyžích - velký můstek muži (Koudelka)
- 19:44 skeleton ženy - 4. jízda (Fernstädtová)
- 22:34 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m muži
Medailové pořadí po 7. dnu:
Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici. Více čtěte ZDE>>>
Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast Zimák za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.
V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody. Reportáž z oslav Jílkova zlata ZDE>>>
Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře.
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.
Český dům netrpělivé vyhlíží zlatého hrdinu Metoděje Jílka.
Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Takhle jezdí nejrychlejší máma ve vesmíru! Eva Adamczyková dokončila obdivuhodný comeback po téměř dvouleté mateřské pauze. V Livignu na své třetí olympiádě získala třetí medaili a těsným stříbrem na vítěznou Australankou Josie Baffovou doplnila svou medailovou kolekci. Po zlatu ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu má česká snowboardcrossařka teď i druhý nejcennější kov. A na místě slavila se svými nejbližšími. Více čtěte ZDE>>>
„Fakt? Super! Zdálo se mi, že jsem slyšel fanoušky, takže mě mrzelo, že jsme to nestihli, ale o pauze jsme měli úplně jiné starosti,“ reagoval David Pastrňák na zlato Metoděje Jílka v závodě na 10 kilometrů. Jak ale přiznal, ve stejný čas se hvězdný útočník zabýval hlavně výpadkem českých hokejistů ve druhé třetině zápasu proti Francii, kdy ztratili náskok 2:0 a prohrávali 2:3. I díky Pastově gólu Češi vyhráli 6:3.
Dokončil svoji jízdu a dobře tušil, že nakročil hodně rázně na cestu za zlatou medailí. Rychlobruslař Metoděj Jílek po projetí cílem zvedl ruce nad hlavu, lehce klopýtl a mezi vydýcháváním a máváním fanouškům obkroužil ještě jedno kolo. Zdvižený palec od Nora Sandera Eitrema dobře napovídal, že Čech nastavil smrtící tempo. Na desítce mu nikdo nestačil, ani soupeři z posledního páru. „Nastavil jsem skvělý čas, bylo hodně těžké ho přejet. Bylo to nejisté, ale vyšlo to,“ usmíval se později před novináři devatenáctiletý olympijský vítěz. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále v Miláně Švédsku 0:2 a jejich sen o první medaili při druhé účasti na olympijských hrách se rozplynul. Více čtěte ZDE>>>
Povinná výhra, drama i úleva. Čeští hokejisté porazili v druhém utkání v základní skupině A na olympijských hrách Francii 6:3. Díky obratu ze stavu 2:3 si po úvodní porážce s Kanadou (0:5) připsal národní tým v Miláně první body na turnaji, vítězný gól dal v závěru druhé třetiny při oslabení Matěj Stránský. Více čtěte ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer. Fernstädtová zajela v dnešních kolech podobné časy 57,90 a 57,86. Po úvodní jízdě byla dvanáctá, v druhé si polepšila o jednu příčku i díky nevydařenému výkonu mistryně světa Kimberley Bosové z Nizozemska.
Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po závodu na pět kilometrů, teď musí být nadšený. Jílek běží pod českými vlajkami a hecuje tribuny. Tak vypadá zlatá radost. Více čtěte ZDE>>>
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - 10 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 20:36,2, 2. Desloges (Fr.) -4,9, 3. Hedegart -14,0, 4. Amundsen -24,0, 5. Nyenget (všichni Nor.) -27,3, 6. Musgrave (Brit.) -30,1, ...11. Novák -1:01,0, 13. Bauer -1:04,6, 45. Ophoff -2:10,9, 56. Tuž (všichni ČR) -2:37,2.
Biatlon (Anterselva):
Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:53,1 (0 tr. okruhů), 2. Christiansen -13,7 (0), 3. Laegreid (oba Nor.) -15,9 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -16,1 (0), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,0 (0), 6. Dale-Skjevdal (Nor.) -43,0 (2), ...20. Hornig -1:42,1 (1), 28. Krčmář -1:56,8 (2), 33. Mikyska -2:12,2 (1), 45. Karlík (všichni ČR) -2:37,1 (4).
Curling (Cortina):
Muži:
Švýcarsko - Česko 7:3, Česko - Norsko 4:7, Kanada - USA 6:3, Itálie - Velká Británie 9:7, Norsko - Čína 8:6, Švýcarsko - Čína 9:7, Německo - Itálie 6:5 v dodatečném endu, Kanada - Švédsko 8:6.
Průběžné pořadí: 1. Kanada a Švýcarsko 3 zápasy/3 výhry, 3. Velká Británie, Německo, Norsko a Itálie 3/2, 7. USA 3/1, 8. Čína, Švédsko a Česko 3/0.
Ženy:
Dánsko - Švédsko 5:6, Čína - Švýcarsko 5:7, USA - Kanada 9:8, Velká Británie - Korea 3:9.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 3/3, 2. Švýcarsko 2/2, 3. Korea a USA 3/2, 5. Kanada a Čína 2/1, 7. Dánsko 3/1, 8. Velká Británie, Itálie a Japonsko 2/0.
Hokej (Milán):
Muži:
Skupina A:
Česko - Francie 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (M. Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. M. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, D. Špaček) - 22. Boudon (S. Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Furlatt - MacPherson, Wyonzek (všichni Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.174.
Kanada - Švýcarsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. McDavid (MacKinnon, C. Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, C. Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) - 13. P. Suter (Andrighetto, Kukan). Rozhodčí: Hribik (ČR), O'Rourke (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 11.510.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Finsko - Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Matinpalo (Kakko, O. Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola) 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Mikael Granlund, Hintz) - 25. Dahlin (W. Nylander, Raymond). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), Rooney - Davis (oba USA), Cherrey (Kan.). Vyloučení: 9:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.336.
Itálie - Slovensko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (T. Larkin, Pietroniro) - 24. L. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. M. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Pochmara - Briganti, Murray (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 3986.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Olssonová (Svenssonová, Nylénová-Perssonová), 60. Svenssonová (Kjellbinová). Rozhodčí: McKennaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3360.
Itálie - USA 0:6 (0:1, 0:5. 0:0)
Branky: 22. a 25. Coyneová-Schofieldová, 14. Kellerová, 26. Edwardsová, 32. Curleová-Salemmeová, 39. Bilkaová.
Krasobruslení (Milán):
Muži - konečné pořadí: 1. Šajdorov (Kaz.) 291,58, 2. Kagijama 280,06, 3. Sato (oba Jap.) 274,90, 4. Čcha Čun-hwan (Korea) 273,92, 5. Gogolev (Kan.) 273,78, 6. Gumennik (AIN) 271,21.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 10.000 m:1. Jílek (ČR) 12:33,43, 2. Semirunnij (Pol.) 12:39,08, 3. Bergsma (Niz.) 12:40,48, 4. Loubineaud (Fr.) 12:44,20, 5. Van de Bunt (Niz.) 12:45,75, 6. Ghiotto (It.) 12:46,72.
Skeleton (Cortina):
Muži: 1. Weston (Brit.) 3:43,33 (56,21+55,88+55,63+55,61), 2. Jungk -0,88 (56,27+56,12+55,72+56,10), 3. Grotheer (oba Něm.) -1,07 (56,39+56,16+55,92+55,93), 4. Čchen Wen-chao (Čína) -1,26 (56,43+56,25+55,96+55,95), 5. Bagnis (It.) -1,41 (56,37+56,38+55,92+56,07), 6. Keisinger (Něm.) -1,81 (56,44+56,53+55,93+56,24).
Ženy - po 2 ze 4 jízd: 1. Flocková (Rak.) 1:54,48 (57,22+57,26), 2. Kreherová -0,04 (57,24+57,28), 3. Pfeiferová -0,13 (57,43+57,18), 4. Neiseová (všechny Něm.) -0,37 (57,45+57,40), 5. Stoeckerová -0,53 (57,40+57,61), 6. Tarbitová (obě Brit.) -0,68 (57,76+57,40), ...11. Fernstädtová (ČR) -1,28 (57,90+57,86).
Snowboarding (Livigno):
U-rampa - muži: 1. Tocuka (Jap.) 95,00, 2. James (Austr.) 93,50, 3. Jamada 92,00, 4. R. Hirano (oba Jap.) 91,00, 5. Guseli (Austr.) 88,00, 6. I Če-un (Korea) 87,50.
Snowboardcross - ženy: 1. Baffová (Austr.), 2. Adamczyková (ČR), 3. Moioliová (It.), 4. Wiedmerová (Švýc.), 5. Zerkholdová (Rak.), 6. Niraniová-Pereiraová (Fr.), ...22. Hrůšová (ČR) - vyřazena v osmifinále.