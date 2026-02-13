SOUHRN 7. dne ZOH: Zlato pro Jílka, v Českém domě slavil i Pelta. Stříbrná Adamczyková
Sedmý den zimní olympiády odstartovala famózní Eva Adamczyková, která ve snowboardcrossu získala stříbrnou medaili. Českou bilanci ještě vylepšil rychlobruslař Metoděj Jílek, který si v závodě na 10 kilometrů dojel pro premiérové zlato. Medailové ambice nenaplnily hokejistky, které po prohře 0:2 ve čtvrtfinále se Švédkami na turnaji končí. Hokejisté si naopak na akci pod pěti kruhy připsali první vítězství proti Francii (6:3). Na první úspěch dál čekají curleři a Radek Boháč se stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 7. dne:
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková napsala další krásný příběh! Česká snowboardcrossařka získala famózní STŘÍBRO a zkompletovala tak svou medailovou sbírku z Her! Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Ani jeden ze čtyř Čechů nezvládl sprint bez chyby na střelnici, nejlépe dojel Vítězslav Hornig na 20. místě. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Devatenáctiletý Metoděj Jílek ke stříbru na pětce přidává v Miláně i zlatou medaili! Ve své nejsilnější desetikilometrové trati zajistil Česku čtvrtý cenný kov na olympiádě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté napravili dojem po výprasku od Kanady a proti Francii (6:3) si i přes výpadek ve druhé třetině připsali první výhru na turnaji. VÍCE čtěte ZDE>>>. Akce pod pěti kruhy naopak končí pro hokejistky, které ve čtvrtfinále padly se Švédskem 0:2. VÍCE čtěte ZDE>>>
- CURLING: Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7.
- SKELETON: Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici.
V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody.
Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře.
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - 10 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 20:36,2, 2. Desloges (Fr.) -4,9, 3. Hedegart -14,0, 4. Amundsen -24,0, 5. Nyenget (všichni Nor.) -27,3, 6. Musgrave (Brit.) -30,1, ...11. Novák -1:01,0, 13. Bauer -1:04,6, 45. Ophoff -2:10,9, 56. Tuž (všichni ČR) -2:37,2.
Biatlon (Anterselva):
Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:53,1 (0 tr. okruhů), 2. Christiansen -13,7 (0), 3. Laegreid (oba Nor.) -15,9 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -16,1 (0), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,0 (0), 6. Dale-Skjevdal (Nor.) -43,0 (2), ...20. Hornig -1:42,1 (1), 28. Krčmář -1:56,8 (2), 33. Mikyska -2:12,2 (1), 45. Karlík (všichni ČR) -2:37,1 (4).
Curling (Cortina):
Muži:
Švýcarsko - Česko 7:3, Česko - Norsko 4:7, Kanada - USA 6:3, Itálie - Velká Británie 9:7, Norsko - Čína 8:6, Švýcarsko - Čína 9:7, Německo - Itálie 6:5 v dodatečném endu, Kanada - Švédsko 8:6.
Průběžné pořadí: 1. Kanada a Švýcarsko 3 zápasy/3 výhry, 3. Velká Británie, Německo, Norsko a Itálie 3/2, 7. USA 3/1, 8. Čína, Švédsko a Česko 3/0.
Ženy:
Dánsko - Švédsko 5:6, Čína - Švýcarsko 5:7, USA - Kanada 9:8, Velká Británie - Korea 3:9.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 3/3, 2. Švýcarsko 2/2, 3. Korea a USA 3/2, 5. Kanada a Čína 2/1, 7. Dánsko 3/1, 8. Velká Británie, Itálie a Japonsko 2/0.
Hokej (Milán):
Muži:
Skupina A:
Česko - Francie 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (M. Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. M. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, D. Špaček) - 22. Boudon (S. Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Furlatt - MacPherson, Wyonzek (všichni Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.174.
Kanada - Švýcarsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. McDavid (MacKinnon, C. Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, C. Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) - 13. P. Suter (Andrighetto, Kukan). Rozhodčí: Hribik (ČR), O'Rourke (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 11.510.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Finsko - Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Matinpalo (Kakko, O. Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola) 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Mikael Granlund, Hintz) - 25. Dahlin (W. Nylander, Raymond). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), Rooney - Davis (oba USA), Cherrey (Kan.). Vyloučení: 9:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.336.
Itálie - Slovensko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (T. Larkin, Pietroniro) - 24. L. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. M. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Pochmara - Briganti, Murray (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 3986.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Olssonová (Svenssonová, Nylénová-Perssonová), 60. Svenssonová (Kjellbinová). Rozhodčí: McKennaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3360.
Itálie - USA 0:6 (0:1, 0:5. 0:0)
Branky: 22. a 25. Coyneová-Schofieldová, 14. Kellerová, 26. Edwardsová, 32. Curleová-Salemmeová, 39. Bilkaová.
Krasobruslení (Milán):
Muži - konečné pořadí: 1. Šajdorov (Kaz.) 291,58, 2. Kagijama 280,06, 3. Sato (oba Jap.) 274,90, 4. Čcha Čun-hwan (Korea) 273,92, 5. Gogolev (Kan.) 273,78, 6. Gumennik (AIN) 271,21.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 10.000 m:1. Jílek (ČR) 12:33,43, 2. Semirunnij (Pol.) 12:39,08, 3. Bergsma (Niz.) 12:40,48, 4. Loubineaud (Fr.) 12:44,20, 5. Van de Bunt (Niz.) 12:45,75, 6. Ghiotto (It.) 12:46,72.
Skeleton (Cortina):
Muži: 1. Weston (Brit.) 3:43,33 (56,21+55,88+55,63+55,61), 2. Jungk -0,88 (56,27+56,12+55,72+56,10), 3. Grotheer (oba Něm.) -1,07 (56,39+56,16+55,92+55,93), 4. Čchen Wen-chao (Čína) -1,26 (56,43+56,25+55,96+55,95), 5. Bagnis (It.) -1,41 (56,37+56,38+55,92+56,07), 6. Keisinger (Něm.) -1,81 (56,44+56,53+55,93+56,24).
Ženy - po 2 ze 4 jízd: 1. Flocková (Rak.) 1:54,48 (57,22+57,26), 2. Kreherová -0,04 (57,24+57,28), 3. Pfeiferová -0,13 (57,43+57,18), 4. Neiseová (všechny Něm.) -0,37 (57,45+57,40), 5. Stoeckerová -0,53 (57,40+57,61), 6. Tarbitová (obě Brit.) -0,68 (57,76+57,40), ...11. Fernstädtová (ČR) -1,28 (57,90+57,86).
Snowboarding (Livigno):
U-rampa - muži: 1. Tocuka (Jap.) 95,00, 2. James (Austr.) 93,50, 3. Jamada 92,00, 4. R. Hirano (oba Jap.) 91,00, 5. Guseli (Austr.) 88,00, 6. I Če-un (Korea) 87,50.
Snowboardcross - ženy: 1. Baffová (Austr.), 2. Adamczyková (ČR), 3. Moioliová (It.), 4. Wiedmerová (Švýc.), 5. Zerkholdová (Rak.), 6. Niraniová-Pereiraová (Fr.), ...22. Hrůšová (ČR) - vyřazena v osmifinále.