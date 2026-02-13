Zdravím z Říma! Ředitel televize šokoval katastrofálním komentářem. Co si ještě spletl?
Měla to být událost, na kterou televizní divák nezapomene. A skutečně se tak stalo. I když ne v takové míře, jak by si v italské veřejnoprávní stanici představovali. Komentáře na zahajovacím ceremoniálu pětadvacátých zimních her se ujal šéf sportovní sekce Rai Sport Paolo Petrecca, který pobouřil posluchače několika obrovskými přešlapy. Jeho podřízení teď chystají protest.
Komentování na stanici Rai Sport spíš připomínalo parodii. Stačilo slyšet úvodní slovo, v němž Paolo Petrecca pozdravil diváky u televizních obrazovek z římského Stadio Olimpico, přitom zahájení Her proběhlo na San Siru v Miláně. Další úlety přišly vzápětí.
Šéf sportovní sekce italské veřejnoprávní televize, který se na komentování ohromně sledované události nominoval sám, si spletl zpěvačku Mariah Carey s italskou herečkou Matildou De Angelis. Ta později zažertovala: „Mariah Carey a já jsme zřejmě tatáž osoba.“
To ale nebylo všechno. Když režie nabídla divákům záběry z VIP lóže, prezidentku Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryovou představil Petrecca jako Lauru Mattarellovou, dceru italského prezidenta Sergia Mattarelly.
Interní odborový svaz zastupující zaměstnance Rai (CDR) uvedl, že sportovní novináři této stanice uspořádají protesty ve formě třídenní stávky. Ta by měla proběhnout hned po olympiádě v reakci na „katastrofální zpravodajství“ sportovního ředitele při zahajovacím ceremoniálu.
„Všichni jsme se styděli,“ uvedl CDR ve svém prohlášení. „A to ne naší vinou. Je čas, abychom se ozvali, protože čelíme nejhoršímu výkonu Rai Sportu během jedné z nejočekávanějších událostí všech dob.“
CDR dále zmínil, že takový komentář poškozuje stanici Rai, plátce koncesionářských poplatků a také další novináře pracující pro veřejnou službu. „Nejde o politickou otázku, jak nás někteří chtěli přesvědčit, ale o otázku respektu a důstojnosti k veřejné službě,“ stálo v prohlášení.
Výkon šéfa sportovní sekce řešili i politici. Italská opozice mluvila o blízkém vztahu veřejnoprávní stanice k premiérce Giorgii Meloniové. Někteří zákonodárci pak tvrdili, že incident byl nejnovějším příkladem údajné pravicové zaujatosti v Rai. Sandro Ruotolo z Demokratické strany to nazval jako další známku „politické okupace a amatérismu“ v podání předsedkyně vlády.