ONLINE 8. dne ZOH: Davidová se vrací na sprint, Fernstädtová pokračuje v jízdách

Markéta Davidová během olympijských her v Itálii
Markéta Davidová během olympijských her v ItáliiZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Biatlonistka Lucie Charvátová ponese českou vlajku na zahájení ZOH 2026 v Cortině
Český skokan Roman Koudelka nevylučuje účast na příští olympiádě
Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodí
Lyžařce Kateřině Janatové jen těsně unikl postup do semifinále sprintu klasicky
Jessica Jislová předává českou štafetu Lucii Charvátové
Roman Koudelka je jediným českým skokanem na olympiádě v Itálii
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo pokračují už druhým víkendem. Pozornost českých fanoušků se v sobotu bude upínat hlavně na představení biatlonistek v čele s Markétou Davidovou ve sprintu na 7,5 kilometru. Alpské lyžaře čeká obří slalom. Druhou polovinu jízd absolvuje skeletonistka Anna Fernstädtová. Do akce na velkém můstku jde i skokan Roman Koudelka. ONLINE přenos z osmého dne olympiády sledujte na iSportu, kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller od 10:00 nastupuje do obřího slalomu mužů.  ONLINE přenos ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice pravděpodobně ve složení Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová od 12:00 míří na start štafety 4x7,5 km
  • BIATLON: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárová startují od 14:45 ve sprintu na 7,5 kilometru dlouhé trati. Po vynechaném vytrvalostním závodě zasáhne i česká jednička posledních let Markéta Davidová. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKELETON: Anna Fernstädtová absolvuje odpoledne druhou polovinu závodu skeletonistek, ve kterém je po první části jedenáctá se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKOKY NA LYŽÍCH: Jediný český zástupce Roman Koudelka se od 18:45 na velkém můstku pokusí protlačit do třicítky. ONLINE přenos ZDE>>>

Zprávy ze dne 14. února 2026

Lední hokej
14. února 2026 · 00:23

Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>

 

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou

Zprávy ze dne 13. února 2026

Krasobruslení
13. února 2026 · 23:40

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici.

 

Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:56

V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody.

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:20

Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře. 

Curling
13. února 2026 · 22:12

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.

Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
13. února 2026 · 21:49

Český dům netrpělivé vyhlíží zlatého hrdinu Metoděje Jílka.

Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Lední hokej
13. února 2026 · 21:12

Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Snowboarding
13. února 2026 · 21:00

Takhle jezdí nejrychlejší máma ve vesmíru! Eva Adamczyková dokončila obdivuhodný comeback po téměř dvouleté mateřské pauze. V Livignu na své třetí olympiádě získala třetí medaili a těsným stříbrem na vítěznou Australankou Josie Baffovou doplnila svou medailovou kolekci. Po zlatu ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu má česká snowboardcrossařka teď i druhý nejcennější kov. A na místě slavila se svými nejbližšími. Více čtěte ZDE>>>

Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Eva v objetí s manželem Markem těsně po stříbrné jízdě.
Eva v objetí s manželem Markem těsně po stříbrné jízdě.
Lední hokej
13. února 2026 · 20:51

„Fakt? Super! Zdálo se mi, že jsem slyšel fanoušky, takže mě mrzelo, že jsme to nestihli, ale o pauze jsme měli úplně jiné starosti,“ reagoval David Pastrňák na zlato Metoděje Jílka v závodě na 10 kilometrů. Jak ale přiznal, ve stejný čas se hvězdný útočník zabýval hlavně výpadkem českých hokejistů ve druhé třetině zápasu proti Francii, kdy ztratili náskok 2:0 a prohrávali 2:3. I díky Pastově gólu Češi vyhráli 6:3.

 

Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
Rychlobruslení
13. února 2026 · 20:10

Dokončil svoji jízdu a dobře tušil, že nakročil hodně rázně na cestu za zlatou medailí. Rychlobruslař Metoděj Jílek po projetí cílem zvedl ruce nad hlavu, lehce klopýtl a mezi vydýcháváním a máváním fanouškům obkroužil ještě jedno kolo. Zdvižený palec od Nora Sandera Eitrema dobře napovídal, že Čech nastavil smrtící tempo. Na desítce mu nikdo nestačil, ani soupeři z posledního páru. „Nastavil jsem skvělý čas, bylo hodně těžké ho přejet. Bylo to nejisté, ale vyšlo to,“ usmíval se později před novináři devatenáctiletý olympijský vítěz. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

