ONLINE 8. dne ZOH: Dobrovolný trénink hokejistů, nechybí i Rutta. Návrat Davidové

Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Markéta Davidová během olympijských her v Itálii
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Biatlonistka Lucie Charvátová ponese českou vlajku na zahájení ZOH 2026 v Cortině
Český skokan Roman Koudelka nevylučuje účast na příští olympiádě
Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodí
Lyžařce Kateřině Janatové jen těsně unikl postup do semifinále sprintu klasicky
Jessica Jislová předává českou štafetu Lucii Charvátové
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Pozornost českých fanoušků se v sobotu bude upínat hlavně na představení biatlonistek v čele s Markétou Davidovou ve sprintu na 7,5 kilometru. Alpské lyžaře čeká obří slalom. Zbytek jízd absolvuje skeletonistka Anna Fernstädtová. Do akce na velkém můstku jde i skokan Roman Koudelka. ONLINE přenos z osmého dne olympiády sledujte na iSportu, Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller od 10:00 nastupuje do obřího slalomu mužů. Po 1. kole je na 39. místě s odstupem 7,98 sekundy za vedoucím Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.  ONLINE přenos ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice pravděpodobně ve složení Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová od 12:00 míří na start štafety 4x7,5 km
  • BIATLON: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárová startují od 14:45 ve sprintu na 7,5 kilometru dlouhé trati. Po vynechaném vytrvalostním závodě zasáhne i česká jednička posledních let Markéta Davidová. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKELETON: Anna Fernstädtová absolvuje odpoledne druhou polovinu závodu skeletonistek, ve kterém je po první části jedenáctá se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKOKY NA LYŽÍCH: Jediný český zástupce Roman Koudelka se od 18:45 na velkém můstku pokusí protlačit do třicítky. ONLINE přenos ZDE>>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 14. února 2026

Lední hokej
14. února 2026 · 13:08

Z trenérské štábu jsou na tréninku asistenti Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jiří Kalous a kouč gólmanů Ondřej PavelecRadim Rulík pozoruje nácvik z lavičky s kelímkem kávy nebo čaje v ruce.

Lední hokej
14. února 2026 · 13:03

Hokejová reprezentace má v sobotu dobrovolný trénink na malé hale. Na ledě jsou Karel Vejmelka, Lukáš Dostál, Jiří Ticháček, David Tomášek, Filip Hronek, Tomáš Kundrátek, Lukáš Sedlák, Dominik Kubalík, Filip Chlapík, Michal Kempný, Roman Červenka i Jan Rutta, který nedohrál první zápas a naposledy v sestavě chyběl.

Běh na lyžích
14. února 2026 · 12:51

Švédsko bylo jasným favoritem v závodě štafet žen v rámci běžeckého lyžování. Na druhém úseku však dvakrát upadla Ebba Anderssonová. Hlavně ten druhý karambol byl fatální, Švédka utrhla vázání na lyži a několik desítek metrů jela zoufalá po jedné lyži, než k ní doběhl servisman. Na druhé předávce to ale znamená, že Švédky ztrácejí v polovině závodu z osmé pozice minutu a 18 sekund na vedoucí Norky. Češky v polovině závodu byly na deváté pozici v kontaktu právě se Švédskem.

Lední hokej
14. února 2026 · 12:35

Valentýnská atmosféra zasáhla i olympiádu. Během zápasu mezi Slovenskem a Švédskem právě proběhla na kostce žádost o ruku v podání slovenského páru. Řekla ano.

Švédští hokejisté se radují z gólu
Švédští hokejisté se radují z gólu
Alpské lyžování
14. února 2026 · 10:29

Brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen rozjel olympijský obří slalom z jiné dimenze a druhý v cíli Marco Odermatt na něj ztrácí téměř sekundu. ONLINE přenos naleznete ZDE>>>

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v akci na svahu
Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v akci na svahu
Lední hokej
14. února 2026 · 08:41

Hokejový útočník Kevin Fiala kvůli zranění nohy v duelu s Kanadou (1:5) už nezasáhne do olympijského turnaje v Miláně. Švýcaři tak přišli o jednoho z lídrů.

 

Pro hokejistu českého původu Fialu skončil páteční duel s Kanaďany necelé tři minuty před koncem po střetu u hrazení s Tomem Wilsonem. Z ledu devětadvacetiletého Švýcara odvezli zdravotníci na nosítkách a putoval do nemocnice. V půl druhé v noci svaz informoval, že pro Fialu olympijský turnaj skončil kvůli vážnému zranění ve spodní části nohy.

 

„Není to snadné pro nikoho z nás, je to vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer pro média. Jeho svěřenci v tu dobu s největším favoritem prohrávali 1:5. Další gól už nepadl a Kanada si z „české“ skupiny zajistila postup do čtvrtfinále. Švýcaři budou hrát s Českem v neděli od 12:10 v Santa Giulia Areně o druhé místo.

 

Pro Fischera není Fialovo zranění jedinou starostí. Jiný útočník Denis Malgin má potíže s ramenem a obránce Andrea Glauser podezření na otřes mozku. Českým hokejistům v duelu proti Francii chyběl zraněný bek Jan Rutta. Společně s vítězi tří skupin projde přímo do čtvrtfinále nejlepší tým z druhých míst, zbývající mužstva budou hrát předkolo play off. Více o zranění Kevina Fialy čtěte ZDE>>>

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Krasobruslení
14. února 2026 · 08:29

Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů v Miláně. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii MalininaUSA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Více čtěte ZDE>>>

Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Rychlobruslení
14. února 2026 · 07:55

Rychlobruslař Metoděj Jílek se postavil v Českém domě v Miláně na pódium, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Lední hokej
14. února 2026 · 06:35

První vítězství na olympijském turnaji bylo s pořádnou výstrahou. Byť čeští hokejisté nakonec s přehledem vyhráli 6:3 nad Francií, výpadek ve druhé třetině, kdy přišli o vedení 2:0 a nakonec i prohrávali, by je proti silnějším soupeřům mohl stát zápas. Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport ZDE>>>

Alpské lyžování
14. února 2026 · 06:30

Přijímá tisícovky podpůrných zpráv z celého světa. A sama posílá vzkazy o tom, že ničeho nelituje a věří v brzké uzdravení. Legendární americká sjezdařka Lindsey Vonnová však momentálně absolvuje možná nejtěžší moment své úžasné kariéry. Renomovaný lékař a specialista na operace kolen Bertrand Sonnery-Cottet totiž prozradil, že stav její poraněné levé končetiny je velmi vážný. „Teď nejde o žádné zpřetrhané vazy, ale primárně o zachování nohy,“ prohlásil světově uznávaný ortopéd. Více čtěte ZDE>>>

Lindsey Vonnová po absolvování třetí operace nemá zdaleka vyhráno. Poslední zprávy o jejím zdravotním stavu jsou mrazivé
Lindsey Vonnová po absolvování třetí operace nemá zdaleka vyhráno. Poslední zprávy o jejím zdravotním stavu jsou mrazivé
14. února 2026 · 05:00

SOBOTA 14.2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):

  • 10:00 sjezdové lyžování - obří slalom muži 1. kolo (Müller)
  • 10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích ženy
  • 12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km ženy (Beranová, Havlíčková, Milerská, Janatová)
  • 13:30 sjezdové lyžování - obří slalom muži 2. kolo
  • 14:05 curling - muži: Česko - Velká Británie
  • 14:45 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Voborníková, Davidová, Charvátová, Vinklárková)
  • 17:00 rychlobruslení - 500 m muži
  • 18:00 skeleton ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
  • 18:45 skoky na lyžích - velký můstek muži (Koudelka)
  • 19:44 skeleton ženy - 4. jízda (Fernstädtová)
  • 22:34 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m muži
14. února 2026 · 04:30

Medailové pořadí po 7. dnu:

Lední hokej
14. února 2026 · 00:23

Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou

Zprávy ze dne 13. února 2026

Krasobruslení
13. února 2026 · 23:40

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici. Více čtěte ZDE>>>

Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Lední hokej
13. února 2026 · 23:00

Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast Zimák za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • v=2&#38;iSport.cz
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:56

V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody. Reportáž z oslav Jílkova zlata ZDE>>>

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:20

Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře.

Video placeholder
Curling
13. února 2026 · 22:12

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.

Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
13. února 2026 · 21:49

Český dům netrpělivé vyhlíží zlatého hrdinu Metoděje Jílka.

Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Lední hokej
13. února 2026 · 21:12

Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

