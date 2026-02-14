ONLINE 8. dne ZOH: Dobrovolný trénink hokejistů, nechybí i Rutta. Návrat Davidové
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Pozornost českých fanoušků se v sobotu bude upínat hlavně na představení biatlonistek v čele s Markétou Davidovou ve sprintu na 7,5 kilometru. Alpské lyžaře čeká obří slalom. Zbytek jízd absolvuje skeletonistka Anna Fernstädtová. Do akce na velkém můstku jde i skokan Roman Koudelka. ONLINE přenos z osmého dne olympiády sledujte na iSportu, Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller od 10:00 nastupuje do obřího slalomu mužů. Po 1. kole je na 39. místě s odstupem 7,98 sekundy za vedoucím Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie. ONLINE přenos ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice pravděpodobně ve složení Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová od 12:00 míří na start štafety 4x7,5 km
- BIATLON: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárová startují od 14:45 ve sprintu na 7,5 kilometru dlouhé trati. Po vynechaném vytrvalostním závodě zasáhne i česká jednička posledních let Markéta Davidová. ONLINE přenos ZDE>>>
- SKELETON: Anna Fernstädtová absolvuje odpoledne druhou polovinu závodu skeletonistek, ve kterém je po první části jedenáctá se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou. ONLINE přenos ZDE>>>
- SKOKY NA LYŽÍCH: Jediný český zástupce Roman Koudelka se od 18:45 na velkém můstku pokusí protlačit do třicítky. ONLINE přenos ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. února 2026
Z trenérské štábu jsou na tréninku asistenti Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jiří Kalous a kouč gólmanů Ondřej Pavelec. Radim Rulík pozoruje nácvik z lavičky s kelímkem kávy nebo čaje v ruce.
Hokejová reprezentace má v sobotu dobrovolný trénink na malé hale. Na ledě jsou Karel Vejmelka, Lukáš Dostál, Jiří Ticháček, David Tomášek, Filip Hronek, Tomáš Kundrátek, Lukáš Sedlák, Dominik Kubalík, Filip Chlapík, Michal Kempný, Roman Červenka i Jan Rutta, který nedohrál první zápas a naposledy v sestavě chyběl.
Švédsko bylo jasným favoritem v závodě štafet žen v rámci běžeckého lyžování. Na druhém úseku však dvakrát upadla Ebba Anderssonová. Hlavně ten druhý karambol byl fatální, Švédka utrhla vázání na lyži a několik desítek metrů jela zoufalá po jedné lyži, než k ní doběhl servisman. Na druhé předávce to ale znamená, že Švédky ztrácejí v polovině závodu z osmé pozice minutu a 18 sekund na vedoucí Norky. Češky v polovině závodu byly na deváté pozici v kontaktu právě se Švédskem.
Valentýnská atmosféra zasáhla i olympiádu. Během zápasu mezi Slovenskem a Švédskem právě proběhla na kostce žádost o ruku v podání slovenského páru. Řekla ano.
Brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen rozjel olympijský obří slalom z jiné dimenze a druhý v cíli Marco Odermatt na něj ztrácí téměř sekundu. ONLINE přenos naleznete ZDE>>>
Hokejový útočník Kevin Fiala kvůli zranění nohy v duelu s Kanadou (1:5) už nezasáhne do olympijského turnaje v Miláně. Švýcaři tak přišli o jednoho z lídrů.
Pro hokejistu českého původu Fialu skončil páteční duel s Kanaďany necelé tři minuty před koncem po střetu u hrazení s Tomem Wilsonem. Z ledu devětadvacetiletého Švýcara odvezli zdravotníci na nosítkách a putoval do nemocnice. V půl druhé v noci svaz informoval, že pro Fialu olympijský turnaj skončil kvůli vážnému zranění ve spodní části nohy.
„Není to snadné pro nikoho z nás, je to vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer pro média. Jeho svěřenci v tu dobu s největším favoritem prohrávali 1:5. Další gól už nepadl a Kanada si z „české“ skupiny zajistila postup do čtvrtfinále. Švýcaři budou hrát s Českem v neděli od 12:10 v Santa Giulia Areně o druhé místo.
Pro Fischera není Fialovo zranění jedinou starostí. Jiný útočník Denis Malgin má potíže s ramenem a obránce Andrea Glauser podezření na otřes mozku. Českým hokejistům v duelu proti Francii chyběl zraněný bek Jan Rutta. Společně s vítězi tří skupin projde přímo do čtvrtfinále nejlepší tým z druhých míst, zbývající mužstva budou hrát předkolo play off. Více o zranění Kevina Fialy čtěte ZDE>>>
Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů v Miláně. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii Malinina z USA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Více čtěte ZDE>>>
Rychlobruslař Metoděj Jílek se postavil v Českém domě v Miláně na pódium, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Více čtěte ZDE>>>
První vítězství na olympijském turnaji bylo s pořádnou výstrahou. Byť čeští hokejisté nakonec s přehledem vyhráli 6:3 nad Francií, výpadek ve druhé třetině, kdy přišli o vedení 2:0 a nakonec i prohrávali, by je proti silnějším soupeřům mohl stát zápas. Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport ZDE>>>
Přijímá tisícovky podpůrných zpráv z celého světa. A sama posílá vzkazy o tom, že ničeho nelituje a věří v brzké uzdravení. Legendární americká sjezdařka Lindsey Vonnová však momentálně absolvuje možná nejtěžší moment své úžasné kariéry. Renomovaný lékař a specialista na operace kolen Bertrand Sonnery-Cottet totiž prozradil, že stav její poraněné levé končetiny je velmi vážný. „Teď nejde o žádné zpřetrhané vazy, ale primárně o zachování nohy,“ prohlásil světově uznávaný ortopéd. Více čtěte ZDE>>>
SOBOTA 14.2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - obří slalom muži 1. kolo (Müller)
- 10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích ženy
- 12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km ženy (Beranová, Havlíčková, Milerská, Janatová)
- 13:30 sjezdové lyžování - obří slalom muži 2. kolo
- 14:05 curling - muži: Česko - Velká Británie
- 14:45 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Voborníková, Davidová, Charvátová, Vinklárková)
- 17:00 rychlobruslení - 500 m muži
- 18:00 skeleton ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
- 18:45 skoky na lyžích - velký můstek muži (Koudelka)
- 19:44 skeleton ženy - 4. jízda (Fernstädtová)
- 22:34 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m muži
Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. února 2026
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici. Více čtěte ZDE>>>
Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast Zimák za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.
V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody. Reportáž z oslav Jílkova zlata ZDE>>>
Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře.
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.
Český dům netrpělivé vyhlíží zlatého hrdinu Metoděje Jílka.
Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>