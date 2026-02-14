ONLINE 8. dne ZOH: Fernstädtová se posunula. Koudelka neuspěl ani na velkém můstku
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Českým biatlonistkám a hlavně Markétě Davidové po návratu se nepovedl sprint na 7,5 kilometru. Závod běžkyň na lyžích zakončily Češky na 11. místě. Skeletonistka Anna Fernstädtová se ve třetí ze čtyř jízd posunula na deváté místo. Roman Koudelka zakončil představení na velkém můstku 43. místem, ze kterého nemůže podstoupit do druhého kola. ONLINE přenos z osmého dne olympiády sledujte na iSportu, Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller v obřím slalomu obsadil 35. pozici s odstupem 12,77 sekundy za vítězem, kterým se senzačně stal Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. VÍCE čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo v závodě běžkyň na lyžích na 4x7,5 km.
- BIATLON: Markétě Davidové se po návratu vůbec nepovedl sprint na 7,5 kilometru, který doběhla na 81. místě. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec. Z českých reprezentantek byla nejlepší Tereza Voborníková na 19. místě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- CURLING: Čeští curleři si v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
- SKELETON: Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Večer ji čeká závěrečná jízda. ONLINE přenos ZDE>>>
- SKOKY NA LYŽÍCH: Roman Koudelka do druhého kola olympijského závodu na velkém můstku nepostoupil, obsadil 43. místo.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Drtivé vítězství Finska nad Itálií (11:0) rozhodlo o tom, že slovenští hokejisté ovládli svoji skupinu B a postupují přímo do čtvrtfinále. A jaké jsou šance Čechů na přímý postup? I vzhledem k debaklu domácího týmu na olympiádě hodně vzdálené. Duel se Švýcarskem bude i tak velmi důležitý. PAVOUK play off najdete ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo v sobotu česká reprezentantka zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Vedení si nejrychlejší jízdou kola upevnila Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová za ní zaostává už o 1,85 sekundy. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.
Rychlobruslař Jordan Stolz získal pro USA druhé zlato. Po závodě na 1000 metrů opanoval i poloviční distanci v novém olympijském rekordu 33.77s.
Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. Alois Hadamczik, nyní již jako svazový prezident, si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch,“ ví někdejší kouč, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu. ROZHOVOR si přečtěte ZDE>>>
Čeští curleři si na olympijském turnaji v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly v sobotu byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani ve sprintu na 7,5 kilometru nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě, který zakončila na 81. místě, se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. VÍCE čtěte ZDE>>>
I když slovenští hokejisté závěrečné utkání skupiny B se Švédskem prohráli 3:5, i díky skóre mohou jít do play off senzačně z prvního místa. Co výběru kouče Vladimíra Országha schází, aby se tak stalo? VÍCE čtěte ZDE>>>
Velký rozruch vyvolala návštěva kontroverzního někdejšího fotbalového bosse Miroslava Pelty v Českém domě, když v první řadě vítal zlatého hrdinu Metoděje Jílka. Dokonce mu nastavil ruku, aby si s ním plácnul. Podle informací Sportu tam byl jako soukromá osoba, tedy NE na pozvání Českého olympijského výboru. Jeho šéfové dopředu ani netušili, že se tam objeví. Podle zdrojů deníku Sport dorazil se zájezdem libereckého hokeje a normálně si koupil lístky. Tomu odpovídá i to, že se v Českém domě objevil i podnikatel Petr Syrovátko, který stál po Peltově boku.
Senzace na lyžích! Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili pro Brazílii a celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Čech Marek Müller obsadil 35. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>
Situace ohledně obránce Jana Rutty, jenž nenastoupil do minulého utkání s Francií, zůstává nejistá. Tady vyjádření asistenta Jiřího Kalouse: „Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho jeho zdravotní stav nijak neomezuje. Bude ale ještě v rukách lékaře a fyzioterapeuta. A půjde především o jeho pocit, jak by zvládl souboje."
Po porážce ve čtvrtfinále a nenaplněných medailových ambicích na olympiádě vyvstávají u ženské hokejové reprezentace otázky. Jakým směrem se ubírá? A co bude po konci smlouvy koučky Carly MacLeodové? VÍCE čtěte ZDE>>>
Velká biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se na olympijských hrách po čase vrátila do svého známého prostředí. Jako expertka České televize potkává dávné kamarády. Jaké jsou pro ni italské olympijské hry? VÍCE čtěte ZDE>>>
Komiksový kostým Ester Ledecké? Je to roztomilá hra, která jí dává sílu pro její originální misi. Na letošní olympiádě, kde skončila bez medaile, zraněná, oslabená a bolavá, se ukázalo, že pod maskou super hrdinky je normální žena. Nikdy to nebylo jinak. O to je její příběh silnější. Přečtěte si komentář redaktora Martina Haška přímo z Itálie ZDE>>>
Štafetový závod běžkyň na lyžích na 4x7,5 km vyhrály na olympijských hrách Norky po selhání favorizovaného Švédska, jehož druhá členka Ebba Anderssonová měla na svém úseku dva pády. Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>
Z trenérské štábu jsou na tréninku asistenti Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jiří Kalous a kouč gólmanů Ondřej Pavelec. Radim Rulík pozoruje nácvik z lavičky s kelímkem kávy nebo čaje v ruce.
Hokejová reprezentace má v sobotu dobrovolný trénink na malé hale. Na ledě jsou Karel Vejmelka, Lukáš Dostál, Jiří Ticháček, David Tomášek, Filip Hronek, Tomáš Kundrátek, Lukáš Sedlák, Dominik Kubalík, Filip Chlapík, Michal Kempný, Roman Červenka i Jan Rutta, který nedohrál první zápas a naposledy v sestavě chyběl.
Švédsko bylo jasným favoritem v závodě štafet žen v rámci běžeckého lyžování. Na druhém úseku však dvakrát upadla Ebba Anderssonová. Hlavně ten druhý karambol byl fatální, Švédka utrhla vázání na lyži a několik desítek metrů jela zoufalá po jedné lyži, než k ní doběhl servisman. Na druhé předávce to ale znamená, že Švédky ztrácejí v polovině závodu z osmé pozice minutu a 18 sekund na vedoucí Norky. Češky v polovině závodu byly na deváté pozici v kontaktu právě se Švédskem.
Valentýnská atmosféra zasáhla i olympiádu. Během zápasu mezi Slovenskem a Švédskem právě proběhla na kostce žádost o ruku v podání slovenského páru. Řekla ano.
Brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen rozjel olympijský obří slalom z jiné dimenze a druhý v cíli Marco Odermatt na něj ztrácí téměř sekundu. ONLINE přenos naleznete ZDE>>>
Hokejový útočník Kevin Fiala kvůli zranění nohy v duelu s Kanadou (1:5) už nezasáhne do olympijského turnaje v Miláně. Švýcaři tak přišli o jednoho z lídrů.
Pro hokejistu českého původu Fialu skončil páteční duel s Kanaďany necelé tři minuty před koncem po střetu u hrazení s Tomem Wilsonem. Z ledu devětadvacetiletého Švýcara odvezli zdravotníci na nosítkách a putoval do nemocnice. V půl druhé v noci svaz informoval, že pro Fialu olympijský turnaj skončil kvůli vážnému zranění ve spodní části nohy.
„Není to snadné pro nikoho z nás, je to vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer pro média. Jeho svěřenci v tu dobu s největším favoritem prohrávali 1:5. Další gól už nepadl a Kanada si z „české“ skupiny zajistila postup do čtvrtfinále. Švýcaři budou hrát s Českem v neděli od 12:10 v Santa Giulia Areně o druhé místo.
Pro Fischera není Fialovo zranění jedinou starostí. Jiný útočník Denis Malgin má potíže s ramenem a obránce Andrea Glauser podezření na otřes mozku. Českým hokejistům v duelu proti Francii chyběl zraněný bek Jan Rutta. Společně s vítězi tří skupin projde přímo do čtvrtfinále nejlepší tým z druhých míst, zbývající mužstva budou hrát předkolo play off. Více o zranění Kevina Fialy čtěte ZDE>>>