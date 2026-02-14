Předplatné

ONLINE 8. dne ZOH: Pelta v Českém domě? Jílkovo zlato slavil jako soukromá osoba

Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Brazilec Lucas Pinheiro Braathen se triumfem v obřím slalomu postaral o první medaili pro svoji zemi i celou Jižní Ameriku na zimní olympiádě
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Markéta Davidová během olympijských her v Itálii
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Biatlonistka Lucie Charvátová ponese českou vlajku na zahájení ZOH 2026 v Cortině
Český skokan Roman Koudelka nevylučuje účast na příští olympiádě
Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodí
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Pozornost českých fanoušků se v sobotu bude upínat hlavně na představení biatlonistek v čele s Markétou Davidovou ve sprintu na 7,5 kilometru. Alpské lyžaře čeká obří slalom. Zbytek jízd absolvuje skeletonistka Anna Fernstädtová. Do akce na velkém můstku jde i skokan Roman Koudelka. ONLINE přenos z osmého dne olympiády sledujte na iSportu, Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller od 10:00 nastupuje do obřího slalomu mužů. Po 1. kole je na 39. místě s odstupem 7,98 sekundy za vedoucím Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.  ONLINE přenos ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH:Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo v závodě běžkyň na lyžích na 4x7,5 km.
  • BIATLON: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárová startují od 14:45 ve sprintu na 7,5 kilometru dlouhé trati. Po vynechaném vytrvalostním závodě zasáhne i česká jednička posledních let Markéta Davidová. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKELETON: Anna Fernstädtová absolvuje odpoledne druhou polovinu závodu skeletonistek, ve kterém je po první části jedenáctá se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou. ONLINE přenos ZDE>>>
  • SKOKY NA LYŽÍCH: Jediný český zástupce Roman Koudelka se od 18:45 na velkém můstku pokusí protlačit do třicítky. ONLINE přenos ZDE>>>

Biatlon
14. února 2026 · 16:15

Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani ve sprintu na 7,5 kilometru nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě, který zakončila na 81. místě, se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. VÍCE čtěte ZDE>>>

Markéta Davidová během sprintu žen
Markéta Davidová během sprintu žen
Lední hokej
14. února 2026 · 15:33

I když slovenští hokejisté závěrečné utkání skupiny B se Švédskem prohráli 3:5, i díky skóre mohou jít do play off senzačně z prvního místa. Co výběru kouče Vladimíra Országha schází, aby se tak stalo? VÍCE čtěte ZDE>>>

Juraj Slavkovský slaví s brankářem Samuelem Hlavajem první místo ve skupině
Juraj Slavkovský slaví s brankářem Samuelem Hlavajem první místo ve skupině
Rychlobruslení
14. února 2026 · 15:19

Velký rozruch vyvolala návštěva kontroverzního někdejšího fotbalového bosse Miroslava Pelty v Českém domě, když v první řadě vítal zlatého hrdinu Metoděje Jílka. Dokonce mu nastavil ruku, aby si s ním plácnul. Podle informací Sportu tam byl jako soukromá osoba, tedy NE na pozvání Českého olympijského výboru. Jeho šéfové dopředu ani netušili, že se tam objeví. Podle zdrojů deníku Sport dorazil se zájezdem libereckého hokeje a normálně si koupil lístky. Tomu odpovídá i to, že se v Českém domě objevil i podnikatel Petr Syrovátko, který stál po Peltově boku.

Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Alpské lyžování
14. února 2026 · 14:37

Senzace na lyžích! Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili pro Brazílii a celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Čech Marek Müller obsadil 35. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>

Z Lucase Pinheira Braathena je hrdina nejen Brazílie, ale i celé Jižní Ameriky
Z Lucase Pinheira Braathena je hrdina nejen Brazílie, ale i celé Jižní Ameriky
Lední hokej
14. února 2026 · 14:22

Situace ohledně obránce Jana Rutty, jenž nenastoupil do minulého utkání s Francií, zůstává nejistá. Tady vyjádření asistenta Jiřího Kalouse: „Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho jeho zdravotní stav nijak neomezuje. Bude ale ještě v rukách lékaře a fyzioterapeuta. A půjde především o jeho pocit, jak by zvládl souboje."

Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Lední hokej
14. února 2026 · 14:18

Po porážce ve čtvrtfinále a nenaplněných medailových ambicích na olympiádě vyvstávají u ženské hokejové reprezentace otázky. Jakým směrem se ubírá? A co bude po konci smlouvy koučky Carly MacLeodové? VÍCE čtěte ZDE>>>

Budoucnost trenérky Carly MacLeodové u ženské reprezentace je po vyřazení ve čtvrtfinále ZOH nejistá
Budoucnost trenérky Carly MacLeodové u ženské reprezentace je po vyřazení ve čtvrtfinále ZOH nejistá
Biatlon
14. února 2026 · 14:08

Velká biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se na olympijských hrách po čase vrátila do svého známého prostředí. Jako expertka České televize potkává dávné kamarády. Jaké jsou pro ni italské olympijské hry? VÍCE čtěte ZDE>>>

Gabriela Soukalová na ZOH 2026 v nové roli
Gabriela Soukalová na ZOH 2026 v nové roli
Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
14. února 2026 · 13:42

Komiksový kostým Ester Ledecké? Je to roztomilá hra, která jí dává sílu pro její originální misi. Na letošní olympiádě, kde skončila bez medaile, zraněná, oslabená a bolavá, se ukázalo, že pod maskou super hrdinky je normální žena. Nikdy to nebylo jinak. O to je její příběh silnější. Přečtěte si komentář redaktora Martina Haška přímo z Itálie ZDE>>>

Ester Ledecká je trojnásobnou olympijskou vítězkou, na letošních Hrách ale zažila jen zklamání
Ester Ledecká je trojnásobnou olympijskou vítězkou, na letošních Hrách ale zažila jen zklamání
Běh na lyžích
14. února 2026 · 13:35

Štafetový závod běžkyň na lyžích na 4x7,5 km vyhrály na olympijských hrách Norky po selhání favorizovaného Švédska, jehož druhá členka Ebba Anderssonová měla na svém úseku dva pády. Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>

Ebba Anderssonová neprožila zrovna šťastný závod na olympiádě...
Ebba Anderssonová neprožila zrovna šťastný závod na olympiádě...
Lední hokej
14. února 2026 · 13:08

Z trenérské štábu jsou na tréninku asistenti Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Jiří Kalous a kouč gólmanů Ondřej PavelecRadim Rulík pozoruje nácvik z lavičky s kelímkem kávy nebo čaje v ruce.

Lední hokej
14. února 2026 · 13:03

Hokejová reprezentace má v sobotu dobrovolný trénink na malé hale. Na ledě jsou Karel Vejmelka, Lukáš Dostál, Jiří Ticháček, David Tomášek, Filip Hronek, Tomáš Kundrátek, Lukáš Sedlák, Dominik Kubalík, Filip Chlapík, Michal Kempný, Roman Červenka i Jan Rutta, který nedohrál první zápas a naposledy v sestavě chyběl.

Běh na lyžích
14. února 2026 · 12:51

Švédsko bylo jasným favoritem v závodě štafet žen v rámci běžeckého lyžování. Na druhém úseku však dvakrát upadla Ebba Anderssonová. Hlavně ten druhý karambol byl fatální, Švédka utrhla vázání na lyži a několik desítek metrů jela zoufalá po jedné lyži, než k ní doběhl servisman. Na druhé předávce to ale znamená, že Švédky ztrácejí v polovině závodu z osmé pozice minutu a 18 sekund na vedoucí Norky. Češky v polovině závodu byly na deváté pozici v kontaktu právě se Švédskem.

Lední hokej
14. února 2026 · 12:35

Valentýnská atmosféra zasáhla i olympiádu. Během zápasu mezi Slovenskem a Švédskem právě proběhla na kostce žádost o ruku v podání slovenského páru. Řekla ano.

Švédští hokejisté se radují z gólu
Švédští hokejisté se radují z gólu
Alpské lyžování
14. února 2026 · 10:29

Brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen rozjel olympijský obří slalom z jiné dimenze a druhý v cíli Marco Odermatt na něj ztrácí téměř sekundu. ONLINE přenos naleznete ZDE>>>

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v akci na svahu
Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v akci na svahu
Lední hokej
14. února 2026 · 08:41

Hokejový útočník Kevin Fiala kvůli zranění nohy v duelu s Kanadou (1:5) už nezasáhne do olympijského turnaje v Miláně. Švýcaři tak přišli o jednoho z lídrů.

 

Pro hokejistu českého původu Fialu skončil páteční duel s Kanaďany necelé tři minuty před koncem po střetu u hrazení s Tomem Wilsonem. Z ledu devětadvacetiletého Švýcara odvezli zdravotníci na nosítkách a putoval do nemocnice. V půl druhé v noci svaz informoval, že pro Fialu olympijský turnaj skončil kvůli vážnému zranění ve spodní části nohy.

 

„Není to snadné pro nikoho z nás, je to vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer pro média. Jeho svěřenci v tu dobu s největším favoritem prohrávali 1:5. Další gól už nepadl a Kanada si z „české“ skupiny zajistila postup do čtvrtfinále. Švýcaři budou hrát s Českem v neděli od 12:10 v Santa Giulia Areně o druhé místo.

 

Pro Fischera není Fialovo zranění jedinou starostí. Jiný útočník Denis Malgin má potíže s ramenem a obránce Andrea Glauser podezření na otřes mozku. Českým hokejistům v duelu proti Francii chyběl zraněný bek Jan Rutta. Společně s vítězi tří skupin projde přímo do čtvrtfinále nejlepší tým z druhých míst, zbývající mužstva budou hrát předkolo play off. Více o zranění Kevina Fialy čtěte ZDE>>>

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Krasobruslení
14. února 2026 · 08:29

Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů v Miláně. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii MalininaUSA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Více čtěte ZDE>>>

Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Rychlobruslení
14. února 2026 · 07:55

Rychlobruslař Metoděj Jílek se postavil v Českém domě v Miláně na pódium, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Lední hokej
14. února 2026 · 06:35

První vítězství na olympijském turnaji bylo s pořádnou výstrahou. Byť čeští hokejisté nakonec s přehledem vyhráli 6:3 nad Francií, výpadek ve druhé třetině, kdy přišli o vedení 2:0 a nakonec i prohrávali, by je proti silnějším soupeřům mohl stát zápas. Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport ZDE>>>

Alpské lyžování
14. února 2026 · 06:30

Přijímá tisícovky podpůrných zpráv z celého světa. A sama posílá vzkazy o tom, že ničeho nelituje a věří v brzké uzdravení. Legendární americká sjezdařka Lindsey Vonnová však momentálně absolvuje možná nejtěžší moment své úžasné kariéry. Renomovaný lékař a specialista na operace kolen Bertrand Sonnery-Cottet totiž prozradil, že stav její poraněné levé končetiny je velmi vážný. „Teď nejde o žádné zpřetrhané vazy, ale primárně o zachování nohy,“ prohlásil světově uznávaný ortopéd. Více čtěte ZDE>>>

Lindsey Vonnová po absolvování třetí operace nemá zdaleka vyhráno. Poslední zprávy o jejím zdravotním stavu jsou mrazivé
Lindsey Vonnová po absolvování třetí operace nemá zdaleka vyhráno. Poslední zprávy o jejím zdravotním stavu jsou mrazivé
14. února 2026 · 05:00

SOBOTA 14.2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):

  • 10:00 sjezdové lyžování - obří slalom muži 1. kolo (Müller)
  • 10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích ženy
  • 12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km ženy (Beranová, Havlíčková, Milerská, Janatová)
  • 13:30 sjezdové lyžování - obří slalom muži 2. kolo
  • 14:05 curling - muži: Česko - Velká Británie
  • 14:45 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Voborníková, Davidová, Charvátová, Vinklárková)
  • 17:00 rychlobruslení - 500 m muži
  • 18:00 skeleton ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
  • 18:45 skoky na lyžích - velký můstek muži (Koudelka)
  • 19:44 skeleton ženy - 4. jízda (Fernstädtová)
  • 22:34 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m muži

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

