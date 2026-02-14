SOUHRN 8. dne ZOH: Fernstädtová uzavřela desítku, Davidová v slzách. Curleři dál bez výhry
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Českým biatlonistkám a hlavně Markétě Davidové po návratu se nepovedl sprint na 7,5 kilometru. Závod běžkyň na lyžích zakončily Češky na 11. místě. Skeletonistka Anna Fernstädtová po čtyřech jízdách obsadila desáté místo. Roman Koudelka zakončil představení na velkém můstku 42. místem, ze kterého nemohl podstoupit do druhého kola. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller v obřím slalomu obsadil 35. pozici s odstupem 12,77 sekundy za vítězem, kterým se senzačně stal Brazilec Lucas Pinheiro Braathen.
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo v závodě běžkyň na lyžích na 4x7,5 km.
BIATLON: Markétě Davidové se po návratu vůbec nepovedl sprint na 7,5 kilometru, který doběhla na 81. místě. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec. Z českých reprezentantek byla nejlepší Tereza Voborníková na 19. místě.
- CURLING: Čeští curleři si v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
- SKELETON: Anna Fernstädtová si v závěrečných dvou jízdách vylepšila umístění z pátečního programu a obsadila desáté místo.
- SKOKY NA LYŽÍCH: Roman Koudelka do druhého kola olympijského závodu na velkém můstku nepostoupil, obsadil 42. místo.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Markéta Davidová, se na svém instagramu vyjádřila k rozhovoru pro Českou televizi, při kterém se rozbrečela a naznačila konec kariéry. Česká biatlonistka se rozepsala také o přetrvávajících potížích se zády či podpoře fanoušků.
Olympijským vítězem na velkém můstku se stává slovinský skokan Domen Prevc, který potvrdil, jaký je to letec. Pro rodinu Prevcových jde už o třetí cenný kov na letošní olympiádě. Stříbro vybojoval Japonec Ren Nikaido. Raduje se i Polsko. Po stříbru na středním můstku má nyní bronz talentovaný Kacper Tomasiak. Norsko a Rakousko nezískalo v závodech jednotlivců ani jeden cenný kov. Jediný Čech Roman Koudelka obsadil 42. místo.
Drtivé vítězství Finska nad Itálií (11:0) rozhodlo o tom, že slovenští hokejisté ovládli svoji skupinu B a postupují přímo do čtvrtfinále. A jaké jsou šance Čechů na přímý postup? I vzhledem k debaklu domácího týmu na olympiádě hodně vzdálené. Duel se Švýcarskem bude i tak velmi důležitý.
Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo v sobotu česká reprezentantka zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Vedení si nejrychlejší jízdou kola upevnila Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová za ní zaostává už o 1,85 sekundy. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.
Rychlobruslař Jordan Stolz získal pro USA druhé zlato. Po závodě na 1000 metrů opanoval i poloviční distanci v novém olympijském rekordu 33.77s.
Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. Alois Hadamczik, nyní již jako svazový prezident, si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch," ví někdejší kouč, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu.
I když slovenští hokejisté závěrečné utkání skupiny B se Švédskem prohráli 3:5, i díky skóre mohou jít do play off senzačně z prvního místa. Co výběru kouče Vladimíra Országha schází, aby se tak stalo?
Velký rozruch vyvolala návštěva kontroverzního někdejšího fotbalového bosse Miroslava Pelty v Českém domě, když v první řadě vítal zlatého hrdinu Metoděje Jílka. Dokonce mu nastavil ruku, aby si s ním plácnul. Podle informací Sportu tam byl jako soukromá osoba, tedy NE na pozvání Českého olympijského výboru. Jeho šéfové dopředu ani netušili, že se tam objeví. Podle zdrojů deníku Sport dorazil se zájezdem libereckého hokeje a normálně si koupil lístky. Tomu odpovídá i to, že se v Českém domě objevil i podnikatel Petr Syrovátko, který stál po Peltově boku.
Senzace na lyžích! Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili pro Brazílii a celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Čech Marek Müller obsadil 35. místo.
Situace ohledně obránce Jana Rutty, jenž nenastoupil do minulého utkání s Francií, zůstává nejistá. Tady vyjádření asistenta Jiřího Kalouse: „Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho jeho zdravotní stav nijak neomezuje. Bude ale ještě v rukách lékaře a fyzioterapeuta. A půjde především o jeho pocit, jak by zvládl souboje."
Po porážce ve čtvrtfinále a nenaplněných medailových ambicích na olympiádě vyvstávají u ženské hokejové reprezentace otázky. Jakým směrem se ubírá? A co bude po konci smlouvy koučky Carly MacLeodové?
Velká biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se na olympijských hrách po čase vrátila do svého známého prostředí. Jako expertka České televize potkává dávné kamarády. Jaké jsou pro ni italské olympijské hry?
Komiksový kostým Ester Ledecké? Je to roztomilá hra, která jí dává sílu pro její originální misi. Na letošní olympiádě, kde skončila bez medaile, zraněná, oslabená a bolavá, se ukázalo, že pod maskou super hrdinky je normální žena. Nikdy to nebylo jinak. O tom je její příběh silnější. Přečtěte si komentář redaktora Martina Haška přímo z Itálie