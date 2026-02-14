Předplatné

SOUHRN 8. dne ZOH: Fernstädtová uzavřela desítku, Davidová v slzách. Curleři dál bez výhry

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová během olympiády v Itálii
Česká skeletonistka Anna Fernstädtová během olympiády v Itálii
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Markéta Davidová během sprintu žen
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Markéta Davidová na trati
Tereza Vinklárková během střelby
Brazilec Lucas Pinheiro Braathen se triumfem v obřím slalomu postaral o první medaili pro svoji zemi i celou Jižní Ameriku na zimní olympiádě
Markéta Davidová během olympijských her v Itálii
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Českým biatlonistkám a hlavně Markétě Davidové po návratu se nepovedl sprint na 7,5 kilometru. Závod běžkyň na lyžích zakončily Češky na 11. místě. Skeletonistka Anna Fernstädtová po čtyřech jízdách obsadila desáté místo. Roman Koudelka zakončil představení na velkém můstku 42. místem, ze kterého nemohl podstoupit do druhého kola. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller v obřím slalomu obsadil 35. pozici s odstupem 12,77 sekundy za vítězem, kterým se senzačně stal Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. VÍCE čtěte ZDE>>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo v závodě běžkyň na lyžích na 4x7,5 km.
  • BIATLON: Markétě Davidové se po návratu vůbec nepovedl sprint na 7,5 kilometru, který doběhla na 81. místě. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec. Z českých reprezentantek byla nejlepší Tereza Voborníková na 19. místě. VÍCE čtěte ZDE>>> 
  • CURLING: Čeští curleři si v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
  • SKELETON: Anna Fernstädtová si v závěrečných dvou jízdách vylepšila umístění z pátečního programu a obsadila desáté místo.
  • SKOKY NA LYŽÍCH: Roman Koudelka do druhého kola olympijského závodu na velkém můstku nepostoupil, obsadil 42. místo.

Zprávy ze dne 14. února 2026

Důležitý moment
Biatlon
14. února 2026 · 22:03

Markéta Davidová, se na svém instagramu vyjádřila k rozhovoru pro Českou televizi, při kterém se rozbrečela a naznačila konec kariéry. Česká biatlonistka se rozepsala také o přetrvávajících potížích se zády či podpoře fanoušků. VÍCE čtěte ZDE>>>

 

Skoky na lyžích
14. února 2026 · 20:44

Olympijským vítězem na velkém můstku se stává slovinský skokan Domen Prevc, který potvrdil, jaký je to letec. Pro rodinu Prevcových jde už o třetí cenný kov na letošní olympiádě. Stříbro vybojoval Japonec Ren Nikaido. Raduje se i Polsko. Po stříbru na středním můstku má nyní bronz talentovaný Kacper Tomasiak. Norsko a Rakousko nezískalo v závodech jednotlivců ani jeden cenný kov. Jediný Čech Roman Koudelka obsadil 42. místo.

Slovinský skokan Domen Prevc ovládl velký můstek
Slovinský skokan Domen Prevc ovládl velký můstek
Lední hokej
14. února 2026 · 20:19

Drtivé vítězství Finska nad Itálií (11:0) rozhodlo o tom, že slovenští hokejisté ovládli svoji skupinu B a postupují přímo do čtvrtfinále. A jaké jsou šance Čechů na přímý postup? I vzhledem k debaklu domácího týmu na olympiádě hodně vzdálené. Duel se Švýcarskem bude i tak velmi důležitý. PAVOUK play off najdete ZDE>>>

 

Slováci jsou i přes prohru se Švédskem blízko ovládnutí skupiny
Slováci jsou i přes prohru se Švédskem blízko ovládnutí skupiny
Skeleton
14. února 2026 · 19:21

Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo v sobotu česká reprezentantka zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Vedení si nejrychlejší jízdou kola upevnila Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová za ní zaostává už o 1,85 sekundy. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.

Rychlobruslení
14. února 2026 · 17:44

Rychlobruslař Jordan Stolz získal pro USA druhé zlato. Po závodě na 1000 metrů opanoval i poloviční distanci v novém olympijském rekordu 33.77s.

Americký rychlobruslař Jordan Stolz získává zlato v závodě na 500 metrů
Americký rychlobruslař Jordan Stolz získává zlato v závodě na 500 metrů
Lední hokej
14. února 2026 · 17:41

Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. Alois Hadamczik, nyní již jako svazový prezident, si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch,“ ví někdejší kouč, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu. ROZHOVOR si přečtěte ZDE>>>

Curling
14. února 2026 · 17:35

Čeští curleři si na olympijském turnaji v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly v sobotu byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.

Důležitý moment
Biatlon
14. února 2026 · 16:15

Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani ve sprintu na 7,5 kilometru nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě, který zakončila na 81. místě, se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. VÍCE čtěte ZDE>>>

Markéta Davidová se po nepovedeném sprintu na 7,5 kilometru neubránila slzám
Markéta Davidová se po nepovedeném sprintu na 7,5 kilometru neubránila slzám
Důležitý moment
Lední hokej
14. února 2026 · 15:33

I když slovenští hokejisté závěrečné utkání skupiny B se Švédskem prohráli 3:5, i díky skóre mohou jít do play off senzačně z prvního místa. Co výběru kouče Vladimíra Országha schází, aby se tak stalo? VÍCE čtěte ZDE>>>

Juraj Slavkovský slaví s brankářem Samuelem Hlavajem první místo ve skupině
Juraj Slavkovský slaví s brankářem Samuelem Hlavajem první místo ve skupině
Důležitý moment
Rychlobruslení
14. února 2026 · 15:19

Velký rozruch vyvolala návštěva kontroverzního někdejšího fotbalového bosse Miroslava Pelty v Českém domě, když v první řadě vítal zlatého hrdinu Metoděje Jílka. Dokonce mu nastavil ruku, aby si s ním plácnul. Podle informací Sportu tam byl jako soukromá osoba, tedy NE na pozvání Českého olympijského výboru. Jeho šéfové dopředu ani netušili, že se tam objeví. Podle zdrojů deníku Sport dorazil se zájezdem libereckého hokeje a normálně si koupil lístky. Tomu odpovídá i to, že se v Českém domě objevil i podnikatel Petr Syrovátko, který stál po Peltově boku.

Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Důležitý moment
Alpské lyžování
14. února 2026 · 14:37

Senzace na lyžích! Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili pro Brazílii a celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Čech Marek Müller obsadil 35. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>

Z Lucase Pinheira Braathena je hrdina nejen Brazílie, ale i celé Jižní Ameriky
Z Lucase Pinheira Braathena je hrdina nejen Brazílie, ale i celé Jižní Ameriky
Lední hokej
14. února 2026 · 14:22

Situace ohledně obránce Jana Rutty, jenž nenastoupil do minulého utkání s Francií, zůstává nejistá. Tady vyjádření asistenta Jiřího Kalouse: „Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho jeho zdravotní stav nijak neomezuje. Bude ale ještě v rukách lékaře a fyzioterapeuta. A půjde především o jeho pocit, jak by zvládl souboje."

Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Lední hokej
14. února 2026 · 14:18

Po porážce ve čtvrtfinále a nenaplněných medailových ambicích na olympiádě vyvstávají u ženské hokejové reprezentace otázky. Jakým směrem se ubírá? A co bude po konci smlouvy koučky Carly MacLeodové? VÍCE čtěte ZDE>>>

Budoucnost trenérky Carly MacLeodové u ženské reprezentace je po vyřazení ve čtvrtfinále ZOH nejistá
Budoucnost trenérky Carly MacLeodové u ženské reprezentace je po vyřazení ve čtvrtfinále ZOH nejistá
Biatlon
14. února 2026 · 14:08

Velká biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se na olympijských hrách po čase vrátila do svého známého prostředí. Jako expertka České televize potkává dávné kamarády. Jaké jsou pro ni italské olympijské hry? VÍCE čtěte ZDE>>>

Gabriela Soukalová na ZOH 2026 v nové roli
Gabriela Soukalová na ZOH 2026 v nové roli
Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
14. února 2026 · 13:42

Komiksový kostým Ester Ledecké? Je to roztomilá hra, která jí dává sílu pro její originální misi. Na letošní olympiádě, kde skončila bez medaile, zraněná, oslabená a bolavá, se ukázalo, že pod maskou super hrdinky je normální žena. Nikdy to nebylo jinak. O to je její příběh silnější. Přečtěte si komentář redaktora Martina Haška přímo z Itálie ZDE>>>

Ester Ledecká je trojnásobnou olympijskou vítězkou, na letošních Hrách ale zažila jen zklamání
Ester Ledecká je trojnásobnou olympijskou vítězkou, na letošních Hrách ale zažila jen zklamání

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

