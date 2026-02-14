SOUHRN 8. dne ZOH: Grónská vlajka na zápase USA proti Dánsku, Davidová po sprintu v slzách
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo se překlápějí do druhé poloviny. Českým biatlonistkám a hlavně Markétě Davidové po návratu se nepovedl sprint na 7,5 kilometru. Závod běžkyň na lyžích zakončily Češky na 11. místě. Skeletonistka Anna Fernstädtová po čtyřech jízdách obsadila desáté místo. Roman Koudelka zakončil představení na velkém můstku 42. místem, ze kterého nemohl podstoupit do druhého kola. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Marek Müller v obřím slalomu obsadil 35. pozici s odstupem 12,77 sekundy za vítězem, kterým se senzačně stal Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. VÍCE čtěte ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila 11. místo v závodě běžkyň na lyžích na 4x7,5 km.
- BIATLON: Markétě Davidové se po návratu vůbec nepovedl sprint na 7,5 kilometru, který doběhla na 81. místě. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec. Z českých reprezentantek byla nejlepší Tereza Voborníková na 19. místě. VÍCE čtěte ZDE>>>
- CURLING: Čeští curleři si v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
- SKELETON: Anna Fernstädtová si v závěrečných dvou jízdách vylepšila umístění z pátečního programu a obsadila desáté místo.
- SKOKY NA LYŽÍCH: Roman Koudelka do druhého kola olympijského závodu na velkém můstku nepostoupil, obsadil 42. místo.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Dalo se čekat, že k podobné situaci dojde. Během hokejového utkání USA proti Dánsku se na tribuně objevila vlajka Grónska, která měla vyjádřit podporu dánskému autonomnímu území v reakci na nedávné horlivé snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa na získání ostrova.
Olympijský závod rychlobruslařů na krátké dráze na 1500 metrů vyhrál Nizozemec Jens van 't Wout. V Miláně navázal na zlato z kilometru.
Markéta Davidová, se na svém instagramu vyjádřila k rozhovoru pro Českou televizi, při kterém se rozbrečela a naznačila konec kariéry. Česká biatlonistka se rozepsala také o přetrvávajících potížích se zády či podpoře fanoušků. VÍCE čtěte ZDE>>>
Olympijským vítězem na velkém můstku se stává slovinský skokan Domen Prevc, který potvrdil, jaký je to letec. Pro rodinu Prevcových jde už o třetí cenný kov na letošní olympiádě. Stříbro vybojoval Japonec Ren Nikaido. Raduje se i Polsko. Po stříbru na středním můstku má nyní bronz talentovaný Kacper Tomasiak. Norsko a Rakousko nezískalo v závodech jednotlivců ani jeden cenný kov. Jediný Čech Roman Koudelka obsadil 42. místo.
Drtivé vítězství Finska nad Itálií (11:0) rozhodlo o tom, že slovenští hokejisté ovládli svoji skupinu B a postupují přímo do čtvrtfinále. A jaké jsou šance Čechů na přímý postup? I vzhledem k debaklu domácího týmu na olympiádě hodně vzdálené. Duel se Švýcarskem bude i tak velmi důležitý. PAVOUK play off najdete ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo v sobotu česká reprezentantka zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Vedení si nejrychlejší jízdou kola upevnila Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová za ní zaostává už o 1,85 sekundy. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.
Rychlobruslař Jordan Stolz získal pro USA druhé zlato. Po závodě na 1000 metrů opanoval i poloviční distanci v novém olympijském rekordu 33.77s.
Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. Alois Hadamczik, nyní již jako svazový prezident, si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch,“ ví někdejší kouč, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu. ROZHOVOR si přečtěte ZDE>>>
Čeští curleři si na olympijském turnaji v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly v sobotu byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani ve sprintu na 7,5 kilometru nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě, který zakončila na 81. místě, se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. VÍCE čtěte ZDE>>>
Akrobatické lyžování (Livigno):
Jízda v boulích - paralelní závod:
Ženy: 1. Anthonyová (Austr.), 2. Kaufová, 3. Lemleyová (obě USA), 4. Laffontová (Fr.), 5. Johnsonová, 6. Giacciová (obě USA).
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Fosnäsová, Slindová, Simpsonová-Larsenová, H. Wengová) 1:15:44,8, 2. Švédsko (Svahnová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová) -50,9, 3. Finsko (Matintalová, Niskanenová, Ryyttyová, Joensuuová) -1:14,7, 4. Německo (Gimmlerová, Hennigová Dotzlerová, Hoffmannová, Finková) -1:36,0, 5. USA (Kernová, Brennanová, McCabeová, Digginsová) -1:52,2, 6. Itálie (De Martinová Pinterová, Ganzová, Di Centaová, Cassolová) -1:59,7, ...11. Česko (Janatová, Schützová, Milerská, Jaklová) -5:13,8.
Biatlon (Anterselva):
Ženy - sprint (7,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 20:40,8 (0 tr. okruhů), 2. Michelonová -3,8 (0), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -23,7 (1), 4. Todorovová (Bulh.) -40,0 (1), 5. Vittozziová (It.) -40,6 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -49,6 (0), ...19. Voborníková -1:29,0 (1), 46. Charvátová -2:14,7 (2), 50. Vinklárková -2:20,4 (2), 81. Davidová (všechny ČR) -4:01,3 (4).
Curling (Cortina):
Muži:
Česko - Velká Británie 4:7, Švédsko - Čína 6:4, Švýcarsko - Kanada 9:5, Německo - USA 6:8.
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry, 2. Kanada a Velká Británie 4/3, 4. Itálie a Norsko 3/2, 6. Německo a USA 4/2, 8. Švédsko 4/1, 9. Česko a Čína 4/0.
Ženy:
Itálie - Čína 7:8, Velká Británie - Kanada 7:6, Švýcarsko - Japonsko 5:7, Švýcarsko - Kanada 8:7 po dodatečném endu, USA - Japonsko 7:4, Dánsko - Korea 6:3, Itálie - Švédsko 6:8.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 4/4, 2. Švýcarsko, USA 4/3, 4. Čína 3/2, 5. Dánsko, Korea 4/2, 7. Velká Británie 3/1, 8. Kanada, Japonsko 4/1, 10. Itálie 4/0.
Hokej - muži (Milán):
Skupina B:
Švédsko - Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 8. Eriksson Ek (A. Kempe), 28. A. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. E. Pettersson (F. Forsberg, Hedman), 48. E. Pettersson (Raymond, E. Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, E. Karlsson) - 9. Slafkovský (Š. Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Rehman (USA) - Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.332.
Finsko - Itálie 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)
Branky a nahrávky: 7. Aho (Rantanen, Lehkonen), 10. Mikael Granlund (Rantanen, Heiskanen), 11. Kakko (Mikkola, Ristolainen), 25. Kiviranta (Mikkola, Ristolainen), 28. Kakko (Luostarinen), 38. Mikael Granlund (Kakko, Luostarinen), 42. Heiskanen (Rantanen), 42. Lehkonen (Teräväinen), 44. Aho (Lehkonen, Jokiharju), 54. Armia (Haula), 58. Kiviranta (Armia, Haula). Rozhodčí: Holm (Švéd.), McCauley - MacPherson (oba Kan.), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 0:4. Využití: 2:0. Diváci: 11.508.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C:
Německo - Lotyšsko 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 3. L. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) - 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), MacFarlane (USA) - Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4033.
USA - Dánsko 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel (M. Tkachuk), 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) - 2. N. Olesen (Moelgaard), 12. Nicholas B. Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True). Rozhodčí: Holm (Švéd.), O'Rourke - Wyonzek (oba Kan.), Daisy (USA). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 11.480.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:9
|0
Čtvrtfinále:
Kanada - Německo 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Branky: 2. Jennerová, 17. Thompsonová, 38. Fillierová, 41. Turnbullová, 56. Poulinová - 49. Feldmeierová.
Finsko - Švýcarsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 35. Müllerová.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 500 m: 1. Stolz (USA) 33,77, 2. De Boo (Niz.) 33,88, 3. Dubreuil (Kan.) 34,26, 4. Žurek (Pol.) 34,35, 5. Diniz (Niz.) 34,46, 6. Šinhama (Jap.) 34,47.
Rychlobruslení na krátké dráze (Milán):
Muži - 1500 m: 1. Van 't Wout (Niz.) 2:12,219, 2. Hwang Te-hon (Korea) 2:12,304, 3. Kruzbergs (Lot.) 2:12,376, 4. Sin Tong-min (Korea) 2:12,556, 5. Dandjinou 2:12,639, 6. Dubois (oba Kan.) 2:36,955.
Sjezdové lyžování (Bormio):
Muži - obří slalom: 1. Pinheiro Braathen (Braz.) 2:25,00 (1:13,92+1:11,08), 2. Odermatt -0,58 (1:14,87+1:10,71), 3. Meillard -1,17 (1:15,49+1:10,68), 4. Tumler (všichni Švýc.) -1,45 (1:15,81+1:10,64), 5. McGrath (Nor.) -1,82 (1:15,93+1:10,89), 6. Anguenot (Fr.) -1,99 (1:15,83+1:11,16), ...35. Müller (ČR) -12,77 (1:21,90+1:15,87).
Skeleton (Cortina):
Ženy: 1. Flocková (Rak.) 3:49,02 (57,22+57,26+57,26+57,28), 2. Kreherová -0,30 (57,24+57,28+57,43+57,37), 3. Pfeiferová -0,44 (57,43+57,18+57,56+57,29), 4. Neiseová (všechny Něm.) -1,15 (57,45+57,40+57,59+57,73), 5. Stoeckerová (Brit.) -1,46 (57,40+57,61+57,75+57,72), 6. Meylemansová (Belg.) -1,65 (57,70+57,62+57,49+57,86), ...10. Fernstädtová (ČR) -2,42 (57,90+57,86+57,83+57+85).
Skoky na lyžích (Predazzo):
Velký můstek - muži: 1. Prevc (Slovin.) 301,8 b. (138,5+141,5 m), 2. Nikaido (Jap.) 295,0 (140+136,5), 3. Tomasiak (Pol.) 291,2 (133+138,5), 4. Sundal (Nor.) 288,0 (136+135,5), 5. Hörl (Rak.) 286,9 (134,5+136), 6. R. Kobajaši (Jap.) 284,5 (131+138,5), ...42. Koudelka (ČR) 107,7 (119).