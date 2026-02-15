ONLINE 9. dne ZOH: Český sudí v klíčovém utkání hokejistů, Klaebo má rekord Her

Předplatné

Český bek Radko Gudas je držený dál od tří Švýcarů
Český bek Radko Gudas je držený dál od tří ŠvýcarůZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Johannes Hösflot Klaebo získal po triumfu se štafetou jako první deváté zlato ze zimních olympijských her
Johannes Hösflot Klaebo získal po triumfu se štafetou jako první deváté zlato ze zimních olympijských her
Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
4
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Neděle bude klíčová pro české hokejisty, kteří hrají důležitý zápas se Švýcarskem a dozví se soupeře pro play off. Biatlonistky závodí na 10 kilometrů. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová absolvuje nejkratší trať na 500 metrů, skokanky na lyžích čeká velký můstek a curleři vyzvou Itálii. Biatlonisté za sebou mají stíhací závod, alpské lyžařky absolvovaly obří slalom. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 9. dne ZOH:

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Alena LabaštováElisa Maria Negri mají za sebou obří slalom. Do cíle se dostala jen Labaštová, která 47. čas s odstupem 5,82 sekundy na Brignoneovou. Negri jízdu nedokončila.
  • BIATLON: Muži ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska za sebou mají stíhací závod. Krčmář dojel osmnáctý, Hornig těsně za ním. Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková závodí na 10 km od 14.45. ONLINE přenos žen ZDE >>> 
  • BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
  • HOKEJ: Čeští hokejisté vyzvou od 12.10 Švýcarsko v důležitém utkání o pozici pro play off. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • SNOWBOARDCROSS: Eva Adamczyková bude závodit o další olympijskou medaili ve smíšené dvojici s Kryštofem Chourou. Představí se i pár Karolína Hrůšová - Radek Houser. Čtvrtfinále začíná ve 13.45, finále je na programu od 14.40. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Nikola Zdráhalová jede od 17.00 nejkratší trať na 500 metrů. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • CURLING: Muži se pokusí o první vítězství proti domácí Itálii od 19.05. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 15. února 2026

Důležitý moment
Snowboarding
15. února 2026 · 14:07

Velká škoda! Ve snowboardcrossové soutěži smíšených týmů končí první ze dvou českých dvojic už ve čtvrtfinále. Ačkoliv Kryštof Choura předvedl senzační jízdu, v níž jen o jedenáct setin zaostal za Francouzem Cholletem, novopečená stříbrná medailistka Eva Adamczyková těsně prohrála minisouboj o postupovou druhou příčku s Francouzkou Niraniovou-Pereirovou. Do akce teď půjdou Radek Houser s Karolínou Hrůšovou.

Snowboarding
15. února 2026 · 13:45

Další česká medailová naděje! Začíná závod smíšených týmů ve snowboardcrossu, ve kterém se představí hned dvě české dvojice. Stříbrná medailistka z individuálního závodu Eva Adamczyková pojede s Kryštofem Chourou, Karolína Hrůšová se představí s Radkem Houserem. Sledujte ONLINE přenos >>>

Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Alpské lyžování
15. února 2026 · 13:30

V Cortině začíná druhé kolo obřího slalomu žen, ve kterém zatím vede domácí Federica Brignoneová. V akci se představí také Alena Labaštová. Sledujte ONLINE přenos >>>

Lední hokej
15. února 2026 · 13:23

Nový díl olympijského Zimáku ŽIVĚ po zápase českých hokejistů se Švýcarskem na závěr základní skupiny A okomentují vedle redaktorů Sportu také tradiční expert Zbyněk Irgl či útočník Daniel Voženílek.

Nový díl olympijského Zimáku ŽIVĚ po zápase se Švýcarskem okomentují Zbyněk Irgl či Daniel Voženílek
Nový díl olympijského Zimáku ŽIVĚ po zápase se Švýcarskem okomentují Zbyněk Irgl či Daniel Voženílek
Běh na lyžích
15. února 2026 · 13:17

Johannes Hösflot Klaebo zároveň získal jako první sportovec v historii deváté zlato ze zimních olympijských her. Rodák z Osla překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.

Johannes Hösflot Klaebo získal po triumfu se štafetou jako první deváté zlato ze zimních olympijských her
Johannes Hösflot Klaebo získal po triumfu se štafetou jako první deváté zlato ze zimních olympijských her
Důležitý moment
Běh na lyžích
15. února 2026 · 13:08

Norský fenomén Johannes Hösflot Klaebo slaví na olympijských hrách v Miláně svou čtvrtou zlatou medaili. K triumfům ve skiatlonu, sprintu a závodu na deset kilometrů zapsal zlato ve štafetovém závodě, kde Nory zdárně dovezl do cíle před druhou Francií a třetí Itálii. Česká čtveřice Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff dojela před Německem, Švýcarskem a Švédskem na sedmé příčce.

Běh na lyžích
15. února 2026 · 12:41

Česká štafeta v běhu na lyžích je zatím v polovině závodu na 4x7,5 kilometrusedmá. Jako první běžel Jiří Tuž, který na osmé pozici předal Michalu Novákovi. Teď už vyrazil do boje Matyáš Bauer. Vedou zatím Norové, deset sekund za nimi běží Francie. O bronzovou příčku soupeří Itálie s USA.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
15. února 2026 · 12:03

Český rozhodčí v klíčovém zápase Česka proti Švýcarsku? I to je možné. 

Důležitý moment
Biatlon
15. února 2026 · 11:55

Dlouho to vypadalo na jasnou záležitost, jenže při závěrečné stojce si Francouz Émilien Jacquelin zlatou medaili prakticky odstřelil. Nejcennější kov v mužském stíhacím závodě biatlonistů proto bere Švéd Martin Ponsiluoma, který porazil druhého Sturla Holma Laegreida o bezmála 21 sekund. Ze čtyř Čechů na startu skončil nejlépe osmnáctý Michal Krčmář, jeho reprezentační parťák Vítězslav Hornig dojel za ním.

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu
Alpské lyžování
15. února 2026 · 11:50

Start v prvním kole ženského obřího slalomu už mají za sebou i dvě české reprezentantky. Alena Labaštová je ze šestasedmdesáti závodnic na startu na průběžném 47. místě, za první Federicou Brignoneovou zaostala o téměř šest sekund. Elisa Maria Negri naopak závod nedokončila. Skvělou výchozí pozici směrem do druhého kola mají i Němka Duerrová nebo další Italka Goggiaová.

Snowboarding
15. února 2026 · 11:27

V disciplíně mužského slopestyle šel do akce v kvalifikaci i Čech Jakub Hroneš, který skvěle zvládl raily a první dva triky, jenže při tom závěrečném neustál dopad, za což obdržel bodové srážky. Jednadvacetiletý olympionik je po své jízdě na průběžné šestnácté pozici.

Biatlon
15. února 2026 · 11:16

Fanoušci biatlonu mohou sledovat právě zahájený stíhací závod mužů s čtyřnásobnou českou stopou. Nejvýhodnější pozici má aktuálně Vítězslav Hornig, který bude vybíhat se ztrátou 1:42 na vedoucího Francouze Quentina Fillona Mailleta, 15 sekund po Horningovi vyrazí na trať Michal Krčmář. Víc než dvouminutové manko si na start přinesli Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Celkově se představí 60 mužů. ONLINE přenos ZDE>>>

Vítězslav Hornig na trati
Vítězslav Hornig na trati
Lední hokej
15. února 2026 · 11:10

Před hokejovou halou v Miláně jsme potkali před utkáním Česko - Švýcarsko také Lucii Šafářovou. Bývalá vynikající tenistka a manželka asistenta reprezentačního trenéra Tomáše Plekance. Prozradila, na jaký další sport se ještě na olympiádě vypravila a kolik času na ni manžel má v nadupaném programu.

Severská kombinace
15. února 2026 · 11:03

U konce je druhý trénink sdruženářů, v němž ovšem nebyla maximální konkurence, když osm závodníků vůbec nestartovalo. Lepší z českých skokanů Jiří Konvalinka si hned prvním pokusem zajistil 11. pozici (118,5 metru) a jeho krajan Jan Vytrval skončil v rámci tří příležitostí nejlépe šestnáctý (125 metrů). Na tréninkové skoky z velkého můstku zkusí Češi navázat pozítří v ostré soutěži.

Akrobatické lyžování
15. února 2026 · 10:47

Český freestyle lyžař Matyáš Kroupa v soutěži dual moguls nepostoupil z prvního kola, měl ovšem velice náročného protivníka. Kanaďan Mikael Kingsbury je právem považován za největší legendu tohoto sportu.

