ONLINE 9. dne ZOH: Český sudí v klíčovém utkání hokejistů. V akci Adamczyková i biatlonisté
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo jsou v plném proudu. Neděle bude klíčová pro české hokejisty, kteří hrají důležitý zápas se Švýcarskem a dozví se soupeře pro play off. Biatlonisty čeká stíhací závod na 12,5 km, ženy závodí na 10 kilometrů. Češi se představí i v běhu na lyžích ve štafetě na 4x7,5 km. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová absolvuje nejkratší trať na 500 metrů. Ženy jedou obří slalom. Skokanky na lyžích mají před sebou velký můstek a curleři vyzvou Itálii. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Alena Labaštová a Elisa Maria Negri jedou obří slalom. První kolo startuje v 10.00, druhé kolo poté ve 13.30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- BIATLON: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska vyrazí na stíhací závod v 11.15. ONLINE přenos mužů ZDE>>> Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková závodí na 10 km od 14.45. ONLINE přenos žen ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff bude od 12.00 závodit na 4x7,5 km. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté vyzvou od 12.10 Švýcarsko v důležitém utkání o pozici pro play off. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- SNOWBOARDCROSS: Eva Adamczyková bude závodit o další olympijskou medaili ve smíšené dvojici s Kryštofem Chourou. Představí se i pár Karolína Hrůšová - Radek Houser. Čtvrtfinále začíná ve 13:45, finále je na programu od 14:40. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Nikola Zráhalová jede od 17.00 nejkratší trať na 500 metrů. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- CURLING: Muži se pokusí o první vítězství proti domácí Itálii od19.05. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
Český rozhodčí v klíčovém zápase Česka proti Švýcarsku? I to je možné.
Start v prvním kole ženského obřího slalomu už mají za sebou i dvě české reprezentantky. Alena Labaštová je ze šestasedmdesáti závodnic na startu na průběžném 47. místě, za první Federicou Brignoneovou zaostala o téměř šest sekund. Elisa Maria Negri naopak závod nedokončila. Skvělou výchozí pozici směrem do druhého kola mají i Němka Duerrová nebo další Italka Goggiaová.
V disciplíně mužského slopestyle šel do akce v kvalifikaci i Čech Jakub Hroneš, který skvěle zvládl raily a první dva triky, jenže při tom závěrečném neustál dopad, za což obdržel bodové srážky. Jednadvacetiletý olympionik je po své jízdě na průběžné šestnácté pozici.
Fanoušci biatlonu mohou sledovat právě zahájený stíhací závod mužů s čtyřnásobnou českou stopou. Nejvýhodnější pozici má aktuálně Vítězslav Hörnig, který bude vybíhat se ztrátou 1:42 na vedoucího Francouze Quentina Fillona Mailleta, 15 sekund po Hörningovi vyrazí na trať Michal Krčmář. Víc než dvouminutové manko si na start přinesli Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Celkově se představí 60 mužů. ONLINE přenos ZDE>>>
Před hokejovou halou v Miláně jsme potkali před utkáním Česko - Švýcarsko také Lucii Šafářovou. Bývalá vynikající tenistka a manželka asistenta reprezentačního trenéra Tomáše Plekance. Prozradila, na jaký další sport se ještě na olympiádě vypravila a kolik času na ni manžel má v nadupaném programu.
U konce je druhý trénink sdruženářů, v němž ovšem nebyla maximální konkurence, když osm závodníků vůbec nestartovalo. Lepší z českých skokanů Jiří Konvalinka si hned prvním pokusem zajistil 11. pozici (118,5 metru) a jeho krajan Jan Vytrval skončil v rámci tří příležitostí nejlépe šestnáctý (125 metrů). Na tréninkové skoky z velkého můstku zkusí Češi navázat pozítří v ostré soutěži.
Český freestyle lyžař Matyáš Kroupa v soutěži dual moguls nepostoupil z prvního kola, měl ovšem velice náročného protivníka. Kanaďan Mikael Kingsbury je právem považován za největší legendu tohoto sportu.
Italové šílí. Federica Brignoneová předvedla v prvním kole famózní jízdu a dosavadní nebývalá vyrovnanost favoritek obřího slalomu je pryč. Domácí závodnice vede nad dosud druhými lyžařkami Larou Colturiovou z Albánie, Norkou Theou Stjernesundovou a Švédkou Sarou Hectorovou o 0,74 sekundy.
České lyžařky Alena Labaštová (59. na startu) a Elisa Maria Negri (64.) absolvují olympijskou jízdu v prvním kole obřího slalomu, které před chvíli začalo. V konkurenci 76 závodnic se nepočítá s výraznějším českým úspěchem. Obě ženy už zvládly dokončit třeba velmi náročné super-G, v němž předčasně skončilo 17 lyžařek, včetně Ester Ledecké. Negri se na Hry dostala jako jedna z posledních v rámci realokace míst a má také italský původ.
Legendární Lukáš Bauer přímo ve Val di Fiemme sleduje na olympijských hrách velký comeback českého běžeckého lyžování. Jeho syn Matyáš mu udělal radost třináctým místem na bruslařské desítce. A vyzdvihuje i jeho vrstevníka Jiřího Tuže, pátého v klasickém sprintu. „Připomínají mi mě a Kukína,“ usmívá se Bauer s připomínkou Martina Koukala, další hvězdy své éry. Více čtěte ZDE>>>
Úderem deváté hodiny odstartoval druhý oficiální trénink sdruženářů na velkém můstku, všichni mají k dispozici tři pokusy. Týká se to i Čechů Jiřího Konvalinky a Jana Vytrvala, kteří při předchozí severské kombinaci se skoky na středním můstku obsadili 20., respektive 26. místo. Druhý závod je čeká 17. února, poté se představí ještě také v týmovém sprintu.
Bolavé drama Markéty Davidové vyvrcholilo přesně uprostřed olympijských her. Česká hvězda po dalším trápení v sobotním sprintu fanoušky zmrazila náznaky o konci kariéry. O pár hodin později na Instagramu prozradila, že za jejími problémy stojí nový výhřez ploténky. „Tohle byl velmi pravděpodobně můj poslední závod letošní sezony,“ oznámila. Tady jsou otázky kolem biatlonové story s odpověďmi>>>
- Co Davidovou skutečně trápí?
- Proč zatím Davidová závodila?
- Může Davidovou nahradit Plecháčová?
- Co bude dál s Davidovou?
Českou výpravu čeká z hlediska počtu zapojených sportovců, kteří se dostanou do akce, dosud vůbec nejbohatší den. K vidění by mohlo být až 27 tváří, byť na skokanském můstku s výjimkou žen jen v rámci tréninku. Do hry se vrhnou také mužské týmy hokejistů (od 12.10 klíčový skupinový zápas se Švýcarskem) a curlerů (v 19.05 proti domácí Itálii). První soutěžní stopy po 10. hodině se týkají lyžařek Aleny Labaštové a Elisy Marie Negri, snowboardisty Jakuba Hroneše (slopestyle) nebo freestyle lyžaře Matyáše Kroupy (dual moguls).
Nový díl olympijského Zimáku ŽIVĚ po zápase českých hokejistů se Švýcarskem na závěr základní skupiny A okomentují vedle redaktorů Sportu také tradiční expert Zbyněk Irgl či útočník Daniel Voženílek.
Medailové pořadí po 8. dni ZOH 2026:
Nedělní program na ZOH v Miláně a Cortině:
10:00 monobob ženy - 1. a 2. jízda,
10:00 sjezdové lyžování - obří slalom ženy - 1. kolo (Labaštová, Negri),
10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích muži - 1. kolo (Kroupa),
11:15 biatlon - stíhací závod 12,5 km muži (Krčmář, Hornig, Karlík, Mikyska),
11:48 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích muži - finále,
12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km muži (Novák, Bauer, Tuž, Ophoff).
12:10 hokej - muži: Švýcarsko - Česko,
13:30 sjezdové lyžování - obří slalom ženy - 2. kolo
13:45 snowboardcross smíšené dvojice - čtvrtfinále (Adamczyková - Choura, Hrůšová - Houser).
14:40 snowboardcross smíšené dvojice - finále
14:45 biatlon - stíhací závod 10 km ženy (Charvátová, Voborníková, Vinklárková),
17:00 rychlobruslení 500 m ženy (Zdráhalová),
18:00 skeleton - smíšené dvojice.
18:45 skoky na lyžích - velký můstek ženy (Indráčková, Jenčová, Ulrichová).
19:05 curling muži: Česko - Itálie
19:45 krasobruslení - sportovní dvojice - krátký program.
Zprávy ze dne 14. února 2026
Dalo se čekat, že k podobné situaci dojde. Během hokejového utkání USA proti Dánsku se na tribuně objevila vlajka Grónska, která měla vyjádřit podporu dánskému autonomnímu území v reakci na nedávné horlivé snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa na získání ostrova.
Olympijský závod rychlobruslařů na krátké dráze na 1500 metrů vyhrál Nizozemec Jens van 't Wout. V Miláně navázal na zlato z kilometru.
Markéta Davidová, se na svém instagramu vyjádřila k rozhovoru pro Českou televizi, při kterém se rozbrečela a naznačila konec kariéry. Česká biatlonistka se rozepsala také o přetrvávajících potížích se zády či podpoře fanoušků. VÍCE čtěte ZDE>>>
Olympijským vítězem na velkém můstku se stává slovinský skokan Domen Prevc, který potvrdil, jaký je to letec. Pro rodinu Prevcových jde už o třetí cenný kov na letošní olympiádě. Stříbro vybojoval Japonec Ren Nikaido. Raduje se i Polsko. Po stříbru na středním můstku má nyní bronz talentovaný Kacper Tomasiak. Norsko a Rakousko nezískalo v závodech jednotlivců ani jeden cenný kov. Jediný Čech Roman Koudelka obsadil 42. místo.