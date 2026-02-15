ONLINE 9. dne ZOH: Klaebo má deváté zlato a rekord Her! Adamczyková druhou medaili nepřidá
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Neděle bude klíčová pro české hokejisty, kteří hrají důležitý zápas se Švýcarskem a dozví se soupeře pro play off. Biatlonistky závodí na 10 kilometrů. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová absolvuje nejkratší trať na 500 metrů, skokanky na lyžích čeká velký můstek a curleři vyzvou Itálii. Biatlonisté za sebou mají stíhací závod, alpské lyžařky absolvovaly obří slalom. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 9. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Alena Labaštová a Elisa Maria Negri mají za sebou obří slalom. Do cíle se dostala jen Labaštová, která 47. čas s odstupem 5,82 sekundy na Brignoneovou. Negri jízdu nedokončila.
- BIATLON: Muži ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska za sebou mají stíhací závod. Krčmář dojel osmnáctý, Hornig těsně za ním. Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková závodí na 10 km od 14.45. ONLINE přenos žen ZDE >>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
- HOKEJ: Čeští hokejisté vyzvou od 12.10 Švýcarsko v důležitém utkání o pozici pro play off. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek Houser. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Nikola Zdráhalová jede od 17.00 nejkratší trať na 500 metrů. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- CURLING: Muži se pokusí o první vítězství proti domácí Itálii od 19.05. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
Do semifinále se nepodívá ani druhá česká dvojice. Radek Houser skončil ve své jízdě poslední, jeho ztrátu pak Karolína Hrůšová dotáhnout nedokázala. V semifinále snowboardcrossové soutěže se tak objeví dva týmy Francie i Austrálie a pak dvojice ze Švýcarska, Velké Británie, Itálie a Německa.
Velká škoda! Ve snowboardcrossové soutěži smíšených týmů končí první ze dvou českých dvojic už ve čtvrtfinále. Ačkoliv Kryštof Choura předvedl senzační jízdu, v níž jen o jedenáct setin zaostal za Francouzem Cholletem, novopečená stříbrná medailistka Eva Adamczyková těsně prohrála minisouboj o postupovou druhou příčku s Francouzkou Niraniovou-Pereirovou. Do akce teď půjdou Radek Houser s Karolínou Hrůšovou.
Další česká medailová naděje! Začíná závod smíšených týmů ve snowboardcrossu, ve kterém se představí hned dvě české dvojice. Stříbrná medailistka z individuálního závodu Eva Adamczyková pojede s Kryštofem Chourou, Karolína Hrůšová se představí s Radkem Houserem. Sledujte ONLINE přenos >>>
V Cortině začíná druhé kolo obřího slalomu žen, ve kterém zatím vede domácí Federica Brignoneová. V akci se představí také Alena Labaštová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Nový díl olympijského Zimáku ŽIVĚ po zápase českých hokejistů se Švýcarskem na závěr základní skupiny A okomentují vedle redaktorů Sportu také tradiční expert Zbyněk Irgl či útočník Daniel Voženílek.
Johannes Hösflot Klaebo zároveň získal jako první sportovec v historii deváté zlato ze zimních olympijských her. Rodák z Osla překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.
Norský fenomén Johannes Hösflot Klaebo slaví na olympijských hrách v Miláně svou čtvrtou zlatou medaili. K triumfům ve skiatlonu, sprintu a závodu na deset kilometrů zapsal zlato ve štafetovém závodě, kde Nory zdárně dovezl do cíle před druhou Francií a třetí Itálii. Česká čtveřice Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff dojela před Německem, Švýcarskem a Švédskem na sedmé příčce.
Česká štafeta v běhu na lyžích je zatím v polovině závodu na 4x7,5 kilometrusedmá. Jako první běžel Jiří Tuž, který na osmé pozici předal Michalu Novákovi. Teď už vyrazil do boje Matyáš Bauer. Vedou zatím Norové, deset sekund za nimi běží Francie. O bronzovou příčku soupeří Itálie s USA.
Český rozhodčí v klíčovém zápase Česka proti Švýcarsku? I to je možné.
Dlouho to vypadalo na jasnou záležitost, jenže při závěrečné stojce si Francouz Émilien Jacquelin zlatou medaili prakticky odstřelil. Nejcennější kov v mužském stíhacím závodě biatlonistů proto bere Švéd Martin Ponsiluoma, který porazil druhého Sturla Holma Laegreida o bezmála 21 sekund. Ze čtyř Čechů na startu skončil nejlépe osmnáctý Michal Krčmář, jeho reprezentační parťák Vítězslav Hornig dojel za ním.
Start v prvním kole ženského obřího slalomu už mají za sebou i dvě české reprezentantky. Alena Labaštová je ze šestasedmdesáti závodnic na startu na průběžném 47. místě, za první Federicou Brignoneovou zaostala o téměř šest sekund. Elisa Maria Negri naopak závod nedokončila. Skvělou výchozí pozici směrem do druhého kola mají i Němka Duerrová nebo další Italka Goggiaová.
V disciplíně mužského slopestyle šel do akce v kvalifikaci i Čech Jakub Hroneš, který skvěle zvládl raily a první dva triky, jenže při tom závěrečném neustál dopad, za což obdržel bodové srážky. Jednadvacetiletý olympionik je po své jízdě na průběžné šestnácté pozici.
Fanoušci biatlonu mohou sledovat právě zahájený stíhací závod mužů s čtyřnásobnou českou stopou. Nejvýhodnější pozici má aktuálně Vítězslav Hornig, který bude vybíhat se ztrátou 1:42 na vedoucího Francouze Quentina Fillona Mailleta, 15 sekund po Horningovi vyrazí na trať Michal Krčmář. Víc než dvouminutové manko si na start přinesli Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Celkově se představí 60 mužů. ONLINE přenos ZDE>>>
Před hokejovou halou v Miláně jsme potkali před utkáním Česko - Švýcarsko také Lucii Šafářovou. Bývalá vynikající tenistka a manželka asistenta reprezentačního trenéra Tomáše Plekance. Prozradila, na jaký další sport se ještě na olympiádě vypravila a kolik času na ni manžel má v nadupaném programu.
U konce je druhý trénink sdruženářů, v němž ovšem nebyla maximální konkurence, když osm závodníků vůbec nestartovalo. Lepší z českých skokanů Jiří Konvalinka si hned prvním pokusem zajistil 11. pozici (118,5 metru) a jeho krajan Jan Vytrval skončil v rámci tří příležitostí nejlépe šestnáctý (125 metrů). Na tréninkové skoky z velkého můstku zkusí Češi navázat pozítří v ostré soutěži.