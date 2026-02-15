ONLINE 9. dne ZOH: Klaebo má deváté zlato a rekord Her! Záveská do finále neprošla
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Čeští hokejisté mají za sebou skupinovou fázi, v závěrečném velmi důležitém utkání prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v play off je tak čeká velmi těžká cesta k medailím. Eva Adamczyková na druhou medaili na letošních Hrách nedosáhla, když v týmovém závodě vypadla po boku Kryštofa Choury už ve čtvrtfinále. Michal Krčmář i Tereza Voborníková dojeli shodně na 18. místě v biatlonových stíhacích závodech. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová absolvuje nejkratší trať na 500 metrů, skokanky na lyžích čeká velký můstek a curleři vyzvou Itálii. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 9. dne ZOH:
- BIATLON: Muži ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska za sebou mají stíhací závod. Krčmář dojel osmnáctý, Hornig těsně za ním. Nejlepší z Češek byla ve stíhačce Tereza Voborníková, která si oproti sprintu polepšila o jedno místo a dojela osmnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
- HOKEJ: Velký problém! Čeští hokejisté v závěrečném duelu skupiny A prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili tak až na třetím místě. Potíž je to především pro zápasy v play off, kdy budou hrát s těžšími soupeři. Více čtěte ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek Houser. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Nikola Zdráhalová jede od 17.00 nejkratší trať na 500 metrů. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
V rychlobruslařském závodě na 500 metrů se představila i Češka Nikola Zdráhalová, která se ve druhé rozjížďce mohla pochlubit výkonem za rovných 39 sekund. Po sedmi jízdách je devětadvacetiletá reprezentantka desátá. Vede Japonka Miho Takagiová.
Na rychlobruslařském ovále se právě rozjíždí finálový závod žen na 500 metrů, v akci se představí také Nikola Zdráhalová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Snowboardistka Laura Záveská skončila na olympijských hrách třiadvacátá v kvalifikaci slopestylu a nevylepší 17. místo z Big Airu. Do finále neprošla.
Když přišel na rozhovor, bylo mu jasné, že se jeho výběr dostal do svízelné situace. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ říkal kouč hokejové reprezentace Radim Rulík. Nejen kvůli tomu, aby se mužstvo dostalo do pohody, ale aby se vyhnulo v případném čtvrtfinále Kanadě, nebo Americe. „To jsme si dobře uvědomovali. My i hráči,“ vykládal trenér, jenž stejně jako celý tým stále neví, na koho narazí v první fázi play off. Srážka se zámořskými soky v další fázi je však velkou překážkou… Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Dojem z nevyužitých šancí nechal biatlonista Michal Krčmář za sebou. V olympijské stíhačce se posunul o deset příček až na osmnáctou a na poslední chvíli vybojoval ceněnou účast v závodě s hromadným startem. Poslední kolo odmakal s parťákem Vítězslavem Hornigem a hlavou mu bleskla i myšlenka o týmové režii. „Naštěstí jsem ho ve finiši urval a nemuseli jsme to řešit,“ usmíval se. Hornig dojel devatenáctý. Více čtěte ZDE >>>
Jak to aktuálně vypadá s hokejovým play off? Češi vědí, že ve skupině skončí po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí, a je jisté, že v úterý je čeká předkolo play off. Možný soupeř? To rozhodnou zbývající dnešní zápasy. Možnosti jsou Lotyšsko, Německo či Dánsko. Více čtěte ZDE >>>
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) zamítla protest proti výsledkům úterního sprintu mužů, který podalo Finsko kvůli výhodě norského týmu při mazání lyží. V prohlášení, které citoval například norský deník VG, odůvodnila FIS zamítavý verdikt tím, že Finská lyžařská federace a národní olympijský výbor podaly protest pozdě.
Itálie získala premiérové olympijské zlato v biatlonu, navíc doma v Anterselvě. Fenomenální výkon ve stíhacím závodě na 10 kilometrů předvedla Lisa Vittozziová, která byla na střelnici bezchybná. Nejlepší z Češek byla Tereza Voborníková na 18. místě.
Česká lyžařka Alena Labaštová obsadila v obřím slalomu na OH 38. místo. V 2. kole se zlepšila o osm pozic, za vítěznou Brignoneovou zaostala o 10,5 s. V závodě startovala i Elisa Maria Negri, která však první kolo nedokončila.
Závod smíšených týmů ve snowboardcrossu ovládla britská dvojice Huw Nightingale - Charlotte Bankesová, která se nakonec dostala před týmy Itálie a Francie. Úřadující olympijská vítězka Josie Baffová z Austrálie šla do finále s obrovskou ztrátou kvůli pádu svého parťáka, proto na ni tentokrát medaile nezbyla. Závodu se zúčastnily i dvě české dvojice, jenže obě vypadly už ve čtvrtfinále.
Čeští hokejisté prohráli ve třetím zápase v Miláně se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili třetí ve skupině. Rozhodl v 62. minutě Dean Kukan. Více čtěte ZDE >>>
Začíná stíhací závod žen v biatlonu i s třemi Češkami. Nejlepší z nich Tereza Voborníková vyrazí z 19. místa se ztrátou jedné minuty a 29 sekund na Mareen Kirkeeideovou. V akci se představí také Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková, sledujte ONLINE přenos >>>
Pár dnů po triumfu v super-G bere Italka Federica Brignoneová další zlatou medaili! Přitom po těžkém zranění z konce minulé zimy už s olympijským startem na domácích sjezdovkách ani nepočítala. Teď ovládla také obří slalom, v němž o 62 setin porazila Norku Theu Stjernesundovou a Švédku Saru Hectorovou, které zajely stejný čas. Obě tak berou stříbro.
Do semifinále se nepodívá ani druhá česká dvojice. Radek Houser skončil ve své jízdě poslední, jeho ztrátu pak Karolína Hrůšová dotáhnout nedokázala. V semifinále snowboardcrossové soutěže se tak objeví dva týmy Francie i Austrálie a pak dvojice ze Švýcarska, Velké Británie, Itálie a Německa.
Velká škoda! Ve snowboardcrossové soutěži smíšených týmů končí první ze dvou českých dvojic už ve čtvrtfinále. Ačkoliv Kryštof Choura předvedl senzační jízdu, v níž jen o jedenáct setin zaostal za Francouzem Cholletem, novopečená stříbrná medailistka Eva Adamczyková těsně prohrála minisouboj o postupovou druhou příčku s Francouzkou Niraniovou-Pereirovou. Do akce teď půjdou Radek Houser s Karolínou Hrůšovou.