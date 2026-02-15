ONLINE 9. dne ZOH: Klíčový zápas hokejistů. Představí se Adamczyková i biatlonisté
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo jsou v plném proudu. Neděle bude klíčová pro české hokejisty, kteří hrají důležitý zápas se Švýcarskem a dozví se soupeře pro play off. Biatlonisty čeká stíhací závod na 12,5 km, ženy závodí na 10 kilometrů. Češi se představí i v běhu na lyžích ve štafetě na 4x7,5 km. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová absolvuje nejkratší trať na 500 metrů. Ženy jedou obří slalom. Skokanky na lyžích mají před sebou velký můstek a curleři vyzvou Itálii. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Alena Labaštová a Elisa Maria Negri jedou obří slalom. První kolo startuje v 10.00, druhé kolo poté ve 13.30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- BIATLON: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska vyrazí na stíhací závod v 11.15. ONLINE přenos mužů ZDE>>> Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková závodí na 10 km od 14.45. ONLINE přenos žen ZDE>>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff bude od 12.00 závodit na 4x7,5 km. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- HOKEJ: Čeští hokejisté vyzvou od 12.10 Švýcarsko v důležitém utkání o pozici pro play off. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- SNOWBOARDCROSS: Eva Adamczyková bude závodit o další olympijskou medaili ve smíšené dvojici s Kryštofem Chourou. Představí se i pár Karolína Hrůšová - Radek Houser. Čtvrtfinále začíná ve 13:45, finále je na programu od 14:40. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Nikola Zráhalová jede od 17.00 nejkratší trať na 500 metrů. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
- CURLING: Muži se pokusí o první vítězství proti domácí Itálii od19.05. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
Medailové pořadí po 8. dni ZOH 2026:
Zprávy ze dne 14. února 2026
Dalo se čekat, že k podobné situaci dojde. Během hokejového utkání USA proti Dánsku se na tribuně objevila vlajka Grónska, která měla vyjádřit podporu dánskému autonomnímu území v reakci na nedávné horlivé snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa na získání ostrova.
Olympijský závod rychlobruslařů na krátké dráze na 1500 metrů vyhrál Nizozemec Jens van 't Wout. V Miláně navázal na zlato z kilometru.
Markéta Davidová, se na svém instagramu vyjádřila k rozhovoru pro Českou televizi, při kterém se rozbrečela a naznačila konec kariéry. Česká biatlonistka se rozepsala také o přetrvávajících potížích se zády či podpoře fanoušků. VÍCE čtěte ZDE>>>
Olympijským vítězem na velkém můstku se stává slovinský skokan Domen Prevc, který potvrdil, jaký je to letec. Pro rodinu Prevcových jde už o třetí cenný kov na letošní olympiádě. Stříbro vybojoval Japonec Ren Nikaido. Raduje se i Polsko. Po stříbru na středním můstku má nyní bronz talentovaný Kacper Tomasiak. Norsko a Rakousko nezískalo v závodech jednotlivců ani jeden cenný kov. Jediný Čech Roman Koudelka obsadil 42. místo.
Drtivé vítězství Finska nad Itálií (11:0) rozhodlo o tom, že slovenští hokejisté ovládli svoji skupinu B a postupují přímo do čtvrtfinále. A jaké jsou šance Čechů na přímý postup? I vzhledem k debaklu domácího týmu na olympiádě hodně vzdálené. Duel se Švýcarskem bude i tak velmi důležitý. PAVOUK play off najdete ZDE>>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třetí jízdě olympijského závodu posunula do první desítky a před závěrečným kolem je devátá. V ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo v sobotu česká reprezentantka zajela sedmý nejlepší čas a poskočila v pořadí o dvě pozice. Vedení si nejrychlejší jízdou kola upevnila Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová za ní zaostává už o 1,85 sekundy. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.
Rychlobruslař Jordan Stolz získal pro USA druhé zlato. Po závodě na 1000 metrů opanoval i poloviční distanci v novém olympijském rekordu 33.77s.
Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. Alois Hadamczik, nyní již jako svazový prezident, si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch,“ ví někdejší kouč, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu. ROZHOVOR si přečtěte ZDE>>>
Čeští curleři si na olympijském turnaji v Cortině d'Ampezzo připsali ve čtvrtém utkání čtvrtou porážku. Nad jejich síly v sobotu byli obhájci stříbra z Velké Británie, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani ve sprintu na 7,5 kilometru nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě, který zakončila na 81. místě, se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. VÍCE čtěte ZDE>>>
I když slovenští hokejisté závěrečné utkání skupiny B se Švédskem prohráli 3:5, i díky skóre mohou jít do play off senzačně z prvního místa. Co výběru kouče Vladimíra Országha schází, aby se tak stalo? VÍCE čtěte ZDE>>>
Velký rozruch vyvolala návštěva kontroverzního někdejšího fotbalového bosse Miroslava Pelty v Českém domě, když v první řadě vítal zlatého hrdinu Metoděje Jílka. Dokonce mu nastavil ruku, aby si s ním plácnul. Podle informací Sportu tam byl jako soukromá osoba, tedy NE na pozvání Českého olympijského výboru. Jeho šéfové dopředu ani netušili, že se tam objeví. Podle zdrojů deníku Sport dorazil se zájezdem libereckého hokeje a normálně si koupil lístky. Tomu odpovídá i to, že se v Českém domě objevil i podnikatel Petr Syrovátko, který stál po Peltově boku.
Senzace na lyžích! Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili pro Brazílii a celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Čech Marek Müller obsadil 35. místo. VÍCE čtěte ZDE>>>
Situace ohledně obránce Jana Rutty, jenž nenastoupil do minulého utkání s Francií, zůstává nejistá. Tady vyjádření asistenta Jiřího Kalouse: „Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho jeho zdravotní stav nijak neomezuje. Bude ale ještě v rukách lékaře a fyzioterapeuta. A půjde především o jeho pocit, jak by zvládl souboje."