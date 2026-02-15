ONLINE 9. dne ZOH: Rivalita šla stranou, curleři opět prohráli. Na koho jdou hokejisté?
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Čeští hokejisté mají za sebou skupinovou fázi, v závěrečném velmi důležitém utkání prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v play off je tak čeká velmi těžká cesta k medailím. Eva Adamczyková na druhou medaili na letošních Hrách nedosáhla, když v týmovém závodě vypadla po boku Kryštofa Choury už ve čtvrtfinále. Michal Krčmář i Tereza Voborníková dojeli shodně na 18. místě v biatlonových stíhacích závodech. Curleři prohráli i s Itálií. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 9. dne ZOH:
- BIATLON: Muži ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska za sebou mají stíhací závod. Krčmář dojel osmnáctý, Hornig těsně za ním. Nejlepší z Češek byla ve stíhačce Tereza Voborníková, která si oproti sprintu polepšila o jedno místo a dojela osmnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
- HOKEJ: Velký problém! Čeští hokejisté v závěrečném duelu skupiny A prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili tak až na třetím místě. Potíž je to především pro zápasy v play off, kdy budou hrát s těžšími soupeři. Více čtěte ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek Houser. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Závod žen na 500 metůr zažil další olympijský rekord, který si připsala Nizozemka Femke Koková. Nikola Zdráhalová dojela na 26. místě.
Zprávy ze dne 15. února 2026
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
První olympijskou vítězkou ve skoku na lyžích žen na velkém můstku je Norka Anna Strömová, jež v Predazzu navázala na triumf ze středního můstku a má zlatý double. Nejlepší z českých reprezentantek Anežka Indráčková obsadila 27. pozici, Klára Ulrichová byla v prvním kole 43. a k postupu do druhého kola měla daleko.
Kanadský stratég Jon Cooper jej napasoval do první letky vedle Connora McDavida s jasným úmyslem. „Chraň naše největší hvězdy,“ slyšel Tom Wilson od kouče. A plní to na výbornou, ostatně v duelu s Francií (10:2) mstil zákrok na Nathana MacKinnona. Chvíli poté, co si francouzský bek Pierre Crinon vyšlápl na superstar Colorada, začal washingtonský brousek řádit. Více čtěte ZDE >>>
Premiérový olympijský závod smíšených dvojic vyhráli britští skeletonisté Matt Weston, Tabitha Stoeckerová. Druzí byli Axel Jungk a Susanne Kreherová z Německa, třetí jejich krajané Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová.
Anežka Indráčková postoupila z 24. místa do druhého kola premiérového závodu skokanek na lyžích na velkém můstku. Po prvním kole v Predazzu vede Norka Eirin Maria Kvandalová před třemi krajankami a mistryní světa Nikou Prevcovou ze Slovinska. Druhé kolo sledujte ONLINE >>>
V běžeckém lyžování je naprostým fenoménem. Johannes Hösflot Klaebo, devětadvacetiletý chlapík z Trondheimu, překonal ziskem deváté zlaté medaile z olympijských her několik sportovních legend. Konkrétně Marit Björgenovou, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm vavřínů. Ten zatím poslední zaznamenal Klaebo při nedělní mužské štafetě. Více čtěte ZDE >>>
Druhý dvouciferný výsledek na hokejovém turnaji mužů obstaral duel mezi Kanadou a Francií. Favorit zvítězil 10:2 a zřejmě tak definitivně stvrdil nejlepší výchozí pozici směrem k play off. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se Kanada v případě českého postupu z osmifinále znovu utká s týmem Radima Rulíka. O všem se ale rozhodne až po večerním utkání USA s Německem, výrazně napoví i zápas Lotyšska s Dánskem, který začíná právě teď.
Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Více čtěte ZDE >>>
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření. Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou. Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém. „Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu,“ řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'“ řekla s úsměvem Stjernesundová. „A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním.“
Vítězství nad českými hokejisty označila švýcarská média za důležitý krok k lepší výchozí pozici pro další průběh olympijského turnaje. Výhra 4:3 v prodloužení zajistila Švýcarsku druhé místo ve skupině A za Kanadou a výhodnější nasazení pro předkolo play off. Podle hráčů pak potvrdila sílu týmu i jeho soudržnost. Švýcarský výběr přitom nastoupil bez útočníka Kevina Fialy, který se v předchozím utkání s Kanadou zranil a v Miláně už nenastoupí. „Bylo to pro celý tým emocionálně těžké. Myslím ale, že jsme zareagovali dobře,“ uvedl útočník Nico Hischier na webu sport.ch. Duel s Českem charakterizoval jako atraktivní a plný soubojů. Server 20min.ch zhodnotil zápas jako těžký, ale zaslouženě vítězný. I po českém vedoucím gólu zůstal tým kouče Patricka Fischera trpělivý a neustále si vytvářel šance. Velkou oporou byl brankář Leonardo Genoni. List Tribune de Geneve označil výsledek za skvělé vítězství. „Švýcaři to neměli snadné, protože Češi se v žádném okamžiku nehodlali vzdát,“ doplnil autor.
Rychlobruslařská aréna v Miláně viděla další olympijský rekord! V poslední rozjížďce závodu na 500 metrů se o něj postarala Nizozemka Femke Koková, která tak sesadila na stříbrnou pozici svou krajanku Juttu Leerdamovou. Bronz spadl do rukou Japonky Mihy Takagiové. Mimochodem, Koková vylepšila olympijský rekord na čas 36,49 sekundy. Do závodu nastoupila i Nikola Zdráhalová, jíž patří šestadvacáté místo.
V rychlobruslařském závodě na 500 metrů se představila i Češka Nikola Zdráhalová, která se ve druhé rozjížďce mohla pochlubit výkonem za rovných 39 sekund. Po sedmi jízdách je devětadvacetiletá reprezentantka desátá. Vede Japonka Miho Takagiová.
Na rychlobruslařském ovále se právě rozjíždí finálový závod žen na 500 metrů, v akci se představí také Nikola Zdráhalová. Sledujte ONLINE přenos >>>