ONLINE 9. dne ZOH: Švédsko vs. Norsko. Ne, rivalita šla stranou. Jaká je šance, že se to stane?
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Čeští hokejisté mají za sebou skupinovou fázi, v závěrečném velmi důležitém utkání prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v play off je tak čeká velmi těžká cesta k medailím. Eva Adamczyková na druhou medaili na letošních Hrách nedosáhla, když v týmovém závodě vypadla po boku Kryštofa Choury už ve čtvrtfinále. Michal Krčmář i Tereza Voborníková dojeli shodně na 18. místě v biatlonových stíhacích závodech. Skokanky na lyžích čeká velký můstek a curleři vyzvou Itálii. ONLINE přenos z devátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 9. dne ZOH:
- BIATLON: Muži ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska za sebou mají stíhací závod. Krčmář dojel osmnáctý, Hornig těsně za ním. Nejlepší z Češek byla ve stíhačce Tereza Voborníková, která si oproti sprintu polepšila o jedno místo a dojela osmnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
- HOKEJ: Velký problém! Čeští hokejisté v závěrečném duelu skupiny A prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili tak až na třetím místě. Potíž je to především pro zápasy v play off, kdy budou hrát s těžšími soupeři. Více čtěte ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek Houser. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Závod žen na 500 metůr zažil další olympijský rekord, který si připsala Nizozemka Femke Koková. Nikola Zdráhalová dojela na 26. místě.
Zprávy ze dne 15. února 2026
Druhý dvouciferný výsledek na hokejovém turnaji mužů obstaral duel mezi Kanadou a Francií. Favorit zvítězil 10:2 a zřejmě tak definitivně stvrdil nejlepší výchozí pozici směrem k play off. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se Kanada v případě českého postupu z osmifinále znovu utká s týmem Radima Rulíka. O všem se ale rozhodne až po večerním utkání USA s Německem, výrazně napoví i zápas Lotyšska s Dánskem, který začíná právě teď.
Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Více čtěte ZDE >>>
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření. Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou. Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém. „Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu,“ řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'“ řekla s úsměvem Stjernesundová. „A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním.“
Vítězství nad českými hokejisty označila švýcarská média za důležitý krok k lepší výchozí pozici pro další průběh olympijského turnaje. Výhra 4:3 v prodloužení zajistila Švýcarsku druhé místo ve skupině A za Kanadou a výhodnější nasazení pro předkolo play off. Podle hráčů pak potvrdila sílu týmu i jeho soudržnost. Švýcarský výběr přitom nastoupil bez útočníka Kevina Fialy, který se v předchozím utkání s Kanadou zranil a v Miláně už nenastoupí. „Bylo to pro celý tým emocionálně těžké. Myslím ale, že jsme zareagovali dobře,“ uvedl útočník Nico Hischier na webu sport.ch. Duel s Českem charakterizoval jako atraktivní a plný soubojů. Server 20min.ch zhodnotil zápas jako těžký, ale zaslouženě vítězný. I po českém vedoucím gólu zůstal tým kouče Patricka Fischera trpělivý a neustále si vytvářel šance. Velkou oporou byl brankář Leonardo Genoni. List Tribune de Geneve označil výsledek za skvělé vítězství. „Švýcaři to neměli snadné, protože Češi se v žádném okamžiku nehodlali vzdát,“ doplnil autor.
Rychlobruslařská aréna v Miláně viděla další olympijský rekord! V poslední rozjížďce závodu na 500 metrů se o něj postarala Nizozemka Femke Koková, která tak sesadila na stříbrnou pozici svou krajanku Juttu Leerdamovou. Bronz spadl do rukou Japonky Mihy Takagiové. Mimochodem, Koková vylepšila olympijský rekord na čas 36,49 sekundy. Do závodu nastoupila i Nikola Zdráhalová, jíž patří šestadvacáté místo.
V rychlobruslařském závodě na 500 metrů se představila i Češka Nikola Zdráhalová, která se ve druhé rozjížďce mohla pochlubit výkonem za rovných 39 sekund. Po sedmi jízdách je devětadvacetiletá reprezentantka desátá. Vede Japonka Miho Takagiová.
Na rychlobruslařském ovále se právě rozjíždí finálový závod žen na 500 metrů, v akci se představí také Nikola Zdráhalová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Snowboardistka Laura Záveská skončila na olympijských hrách třiadvacátá v kvalifikaci slopestylu a nevylepší 17. místo z Big Airu. Do finále neprošla.
Když přišel na rozhovor, bylo mu jasné, že se jeho výběr dostal do svízelné situace. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ říkal kouč hokejové reprezentace Radim Rulík. Nejen kvůli tomu, aby se mužstvo dostalo do pohody, ale aby se vyhnulo v případném čtvrtfinále Kanadě, nebo Americe. „To jsme si dobře uvědomovali. My i hráči,“ vykládal trenér, jenž stejně jako celý tým stále neví, na koho narazí v první fázi play off. Srážka se zámořskými soky v další fázi je však velkou překážkou… Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Dojem z nevyužitých šancí nechal biatlonista Michal Krčmář za sebou. V olympijské stíhačce se posunul o deset příček až na osmnáctou a na poslední chvíli vybojoval ceněnou účast v závodě s hromadným startem. Poslední kolo odmakal s parťákem Vítězslavem Hornigem a hlavou mu bleskla i myšlenka o týmové režii. „Naštěstí jsem ho ve finiši urval a nemuseli jsme to řešit,“ usmíval se. Hornig dojel devatenáctý. Více čtěte ZDE >>>
Jak to aktuálně vypadá s hokejovým play off? Češi vědí, že ve skupině skončí po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí, a je jisté, že v úterý je čeká předkolo play off. Možný soupeř? To rozhodnou zbývající dnešní zápasy. Možnosti jsou Lotyšsko, Německo či Dánsko. Více čtěte ZDE >>>
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) zamítla protest proti výsledkům úterního sprintu mužů, který podalo Finsko kvůli výhodě norského týmu při mazání lyží. V prohlášení, které citoval například norský deník VG, odůvodnila FIS zamítavý verdikt tím, že Finská lyžařská federace a národní olympijský výbor podaly protest pozdě.
Itálie získala premiérové olympijské zlato v biatlonu, navíc doma v Anterselvě. Fenomenální výkon ve stíhacím závodě na 10 kilometrů předvedla Lisa Vittozziová, která byla na střelnici bezchybná. Nejlepší z Češek byla Tereza Voborníková na 18. místě.
Česká lyžařka Alena Labaštová obsadila v obřím slalomu na OH 38. místo. V 2. kole se zlepšila o osm pozic, za vítěznou Brignoneovou zaostala o 10,5 s. V závodě startovala i Elisa Maria Negri, která však první kolo nedokončila.
Závod smíšených týmů ve snowboardcrossu ovládla britská dvojice Huw Nightingale - Charlotte Bankesová, která se nakonec dostala před týmy Itálie a Francie. Úřadující olympijská vítězka Josie Baffová z Austrálie šla do finále s obrovskou ztrátou kvůli pádu svého parťáka, proto na ni tentokrát medaile nezbyla. Závodu se zúčastnily i dvě české dvojice, jenže obě vypadly už ve čtvrtfinále.