SOUHRN 9. dne ZOH: Prohra hokejistů v klíčovém duelu, Adamczyková další medaili nepřidala

K české smůle se Švýcaři radují po vyrovnávací trefě
K české smůle se Švýcaři radují po vyrovnávací trefě
Český útočník Tomáš Hertl před brankou Švýcarska
8
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Čeští hokejisté mají za sebou skupinovou fázi, v závěrečném důležitém utkání prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v play off je tak čeká velmi těžká cesta k medailím. Eva Adamczyková na druhou medaili na letošních Hrách nedosáhla, když v týmovém závodě vypadla po boku Kryštofa Choury už ve čtvrtfinále. Michal Krčmář i Tereza Voborníková dojeli shodně na 18. místě v biatlonových stíhacích závodech. Curleři prohráli i pátý duel, tentokrát s Itálií. ONLINE přenos z devátého dne olympiády jsme sledovali na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 9. dne ZOH:

  • BIATLON: Michal Krčmář dojel osmnáctý ve stíhacím závodě, Vítězslav Hornig těsně za ním. Nejlepší z Češek byla ve stíhačce Tereza Voborníková, která si oproti sprintu polepšila o jedno místo a dojela osmnáctá. Více čtěte ZDE >>>
  • BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
  • HOKEJ: Velký problém! Čeští hokejisté v závěrečném duelu skupiny A prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili tak až na třetím místě. Potíž je to především pro zápasy v play off, kde narazí na těžší soupeře. Více čtěte ZDE >>>
  • SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek HouserVíce čtěte ZDE >>>
  • RYCHLOBRUSLENÍ: Závod žen na 500 metůr zažil další olympijský rekord, který si připsala Nizozemka Femke Koková. Nikola Zdráhalová dojela na 26. místě.

Zprávy ze dne 15. února 2026

Lední hokej
15. února 2026 · 23:38

Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:

  • Švýcarsko - Itálie
  • Německo - Francie
  • Švédsko - Lotyšsko
  • ČESKO - Dánsko
Krasobruslení
15. února 2026 · 23:01

Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.

Důležitý moment
Lední hokej
15. února 2026 · 21:53

Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>

Curling
15. února 2026 · 21:46

Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.

15. února 2026 · 20:45

Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:

Výsledky 9. dne ZOH:

Akrobatické lyžování (Livigno):

Jízda v boulích - paralelní závod:

Muži: 1. Kingsbury (Kan.), 2. Horišima (Jap.), 3. Graham (Austr.), 4. Šimakawa (Jap.), 5. Wallberg (Švéd.), 6. Mickel (USA), ...28. Kroupa (ČR).

Běh na lyžích (Tesero):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5, 2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2, 3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9, 4. Finsko -57,1, 5. Kanada -1:12,3, 6. USA -1:47,3, 7. Česko (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.

Biatlon (Anterselva):

Stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 31:11,9 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (Nor.) -20,6 (2), 3. Jacquelin -29,7 (3), 4. Perrot (oba Fr.) -39,5 (1), 5. Christiansen -44,8 (3), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:06,6 (3), ...18. Krčmář -2:50,8 (2), 19. Hornig -2:55,8 (3), 35. Karlík -4:18,6 (5), 45. Mikyska (všichni ČR) -5:13,7 (4).

Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 30:11,8 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -28,8 (3), 3. Minkkinenová (Fin.) -34,3 (0), 4. Jeanmonnotová -49,4 (3), 5. Michelonová (obě Fr.) -57,1 (4), 6. Preussová (Něm.) -1:08,0 (2), ...18. Voborníková -2:18,7 (2), 50. Charvátová -4:39,3 (7), 51. Vinklárková (všechny ČR) -4:41,8 (5).

Boby (Cortina):

Ženy - monobob (po 2 ze 4 jízd): 1. Nolteová (Něm.) 1:59,12 (59,44+59,68), 2. Meyersová Taylorová -0,22 (59,49+59,85), 3. Armbrusterová Humphriesová (obě USA) -0,31 (59,78+59,65), 4. Haslerová (Švýc.) -0,78 (59,98+59,92), 5. Loveová (USA) -0,89 (59,54+1:00,47), 6. Buckwitzová (Něm.) -0,92 (1:00,06+59,98).

Curling (Cortina):

Muži:

Česko - Itálie 5:10, USA - Švédsko 8:5, Německo - Velká Británie 4:9, Norsko - Itálie 10:7, Čína - Kanada 3:6, Norsko - USA 8:10, Velká Británie - Švýcarsko 5:6 po dodatečném endu.

Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 5/4, 3. Velká Británie a USA 6/4, 5. Itálie a Norsko 5/3, 7. Německo 5/2, 8. Švédsko 5/1, 9. Česko a Čína 5/0.

Ženy:

Japonsko - Korea 5:7, Dánsko - Itálie 7:2, Velká Británie - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5.

Průběžné pořadí: 1. Švédsko 5/5, 2. USA 5/4, 3. Švýcarsko 4/3, 4. Dánsko, Korea 5/3, 6. Čína 4/2, 7. Velká Británie, Kanada 4/1, 9. Japonsko 5/1, 10. Itálie 5/0.

Hokej - muži (Milán):

Skupina A (Santa Giulia Arena):

Švýcarsko - Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 -1:0 )
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 48. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Suchánek (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.263.

Kanada - Francie 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. D. Toews (Crosby, Marner), 20. Mark Stone, 33. C. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini z trest. střílení, 38. Crosby (Mark Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Mark Stone, Marner) - 9. Douay (Addamo), 42. S. Treille (Addamo, Crinon). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rehman - Daisy (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5, navíc Wilson - Crinon oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.498.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina C (Rho Arena):

    Dánsko - Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
    Branky a nahrávky: 1. N. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (N. Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorkstrand, M. Lauridsen), 58. N. Olesen (O. Lauridsen, Eller) - 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), Schrader (Něm.) - Brisebois (Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3983.

    USA - Německo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
    Branky a nahrávky: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, M. Tkachuk), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. T. Thompson (D. Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka). Rozhodčí: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (oba USA). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.497.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1USA3300016:59
    2Německo310027:103
    3Dánsko310028:113
    4Lotyšsko310027:123

      Krasobruslení (Milán):

      Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 80,01, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,46, 3. Pereiraová, Michaud (Kan.) 74,60.

      Rychlobruslení (Milán):

      Ženy - 500 m: 1. Koková 36,49, 2. Leerdamová (obě Niz.) 37,15, 3. Takagiová (Jap.) 37,27, 4. Pergherová (It.) 37,30, 5. Jacksonová (USA) 37,32, 6. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,39, ...26. Zdráhalová (ČR) 39,00.

      Sjezdové lyžování (Cortina):

      Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:13,50 (1:03,23+1:10,27), 2. Hectorová (Švéd.) a Stjernesundová (Nor.) obě -0,62 (1:03,97+1:10,15), 4. Della Meaová (It.) -0,67 (1:04,42+1:09,75), 5. Scheibová (Rak.) -0,69 (1:04,36+1:09,83), 6. Holtmannová (Nor.) -0,74 (1:04,28+1:09,96), ...38. Labaštová -10,50 (1:09,05+1:14,95), Negri (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

      Skeleton (Cortina):

      Smíšené dvojice: 1. Stoeckerová, Weston (Brit.) 1:59,36, 2. Kreherová, Jungk -0,17, 3. Pfeiferová, Grotheer (všichni Něm.) -0,18, 4. Tarbitová, Wyatt (Brit.) -0,29, 5. Čao Tan, Čchen Wen-chao (Čína) -0,57, 6. Fumagalliová, Bagnis (It.) -0,68.

      Skoky na lyžích (Predazzo):

      Ženy - velký můstek: 1. Strömová 284,8 (136,7+148,1), 2. Kvandalová (obě Nor.) 282,7 (140,6+142,1), 3. Prevcová (Slovin.) 271,5 (128,3+143,2), 4. Westmanová (Švéd.) 265,4 (126,0+139,49), 5. Opsethová 262,6 (131,8+130,8), 6. Traaserudová (obě Nor.) 259,1 (129,6+129,5), ...27. A. Indráčková 207,5 (125+116), 43. Ulrichová (obě ČR) 80,5 (104,5).

      Snowboarding (Livigno):

      Snowboardcross - smíšená družstva: 1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. Bozzolo, Castaová (Fr.), 4. Lambert, Baffová (Austr.), 5. A. Cholet, Niraniová-Pereiraová (Fr.), 6. Koblet, Wiedmerová (Švýc.), ...11. Choura, Adamczyková, 16. Houser, Hrůšová (všichni ČR) - všichni vypadli ve čtvrtfinále.

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

      ZOH 2026

