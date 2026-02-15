SOUHRN 9. dne ZOH: Prohra hokejistů v klíčovém duelu, Adamczyková další medaili nepřidala
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou v plném proudu. Čeští hokejisté mají za sebou skupinovou fázi, v závěrečném důležitém utkání prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a v play off je tak čeká velmi těžká cesta k medailím. Eva Adamczyková na druhou medaili na letošních Hrách nedosáhla, když v týmovém závodě vypadla po boku Kryštofa Choury už ve čtvrtfinále. Michal Krčmář i Tereza Voborníková dojeli shodně na 18. místě v biatlonových stíhacích závodech. Curleři prohráli i pátý duel, tentokrát s Itálií. ONLINE přenos z devátého dne olympiády jsme sledovali na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 9. dne ZOH:
- BIATLON: Michal Krčmář dojel osmnáctý ve stíhacím závodě, Vítězslav Hornig těsně za ním. Nejlepší z Češek byla ve stíhačce Tereza Voborníková, která si oproti sprintu polepšila o jedno místo a dojela osmnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- BĚH NA LYŽÍCH: Česká štafeta ve složení Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž, Mike Ophoff skončila na 7. místě. Ze zlata se radovali Norové s fenoménem Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal rekordní devátou zlatou medaili na ZOH.
- HOKEJ: Velký problém! Čeští hokejisté v závěrečném duelu skupiny A prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení a skončili tak až na třetím místě. Potíž je to především pro zápasy v play off, kde narazí na těžší soupeře. Více čtěte ZDE >>>
- SNOWBOARDING:Eva Adamczyková mohla zaútočit na další medaili, ve snowboardcrossovém závodu smíšených týmů ovšem s Kryštofem Chourou neuspěla, když vypadli už ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi skončil také druhý český pár Karolína Hrůšová a Radek Houser. Více čtěte ZDE >>>
- RYCHLOBRUSLENÍ: Závod žen na 500 metůr zažil další olympijský rekord, který si připsala Nizozemka Femke Koková. Nikola Zdráhalová dojela na 26. místě.
Zprávy ze dne 15. února 2026
Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:
- Švýcarsko - Itálie
- Německo - Francie
- Švédsko - Lotyšsko
- ČESKO - Dánsko
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
Výsledky 9. dne ZOH:
Akrobatické lyžování (Livigno):
Jízda v boulích - paralelní závod:
Muži: 1. Kingsbury (Kan.), 2. Horišima (Jap.), 3. Graham (Austr.), 4. Šimakawa (Jap.), 5. Wallberg (Švéd.), 6. Mickel (USA), ...28. Kroupa (ČR).
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5, 2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2, 3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9, 4. Finsko -57,1, 5. Kanada -1:12,3, 6. USA -1:47,3, 7. Česko (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.
Biatlon (Anterselva):
Stíhací závody:
Muži (12,5 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 31:11,9 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (Nor.) -20,6 (2), 3. Jacquelin -29,7 (3), 4. Perrot (oba Fr.) -39,5 (1), 5. Christiansen -44,8 (3), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:06,6 (3), ...18. Krčmář -2:50,8 (2), 19. Hornig -2:55,8 (3), 35. Karlík -4:18,6 (5), 45. Mikyska (všichni ČR) -5:13,7 (4).
Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 30:11,8 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -28,8 (3), 3. Minkkinenová (Fin.) -34,3 (0), 4. Jeanmonnotová -49,4 (3), 5. Michelonová (obě Fr.) -57,1 (4), 6. Preussová (Něm.) -1:08,0 (2), ...18. Voborníková -2:18,7 (2), 50. Charvátová -4:39,3 (7), 51. Vinklárková (všechny ČR) -4:41,8 (5).
Boby (Cortina):
Ženy - monobob (po 2 ze 4 jízd): 1. Nolteová (Něm.) 1:59,12 (59,44+59,68), 2. Meyersová Taylorová -0,22 (59,49+59,85), 3. Armbrusterová Humphriesová (obě USA) -0,31 (59,78+59,65), 4. Haslerová (Švýc.) -0,78 (59,98+59,92), 5. Loveová (USA) -0,89 (59,54+1:00,47), 6. Buckwitzová (Něm.) -0,92 (1:00,06+59,98).
Curling (Cortina):
Muži:
Česko - Itálie 5:10, USA - Švédsko 8:5, Německo - Velká Británie 4:9, Norsko - Itálie 10:7, Čína - Kanada 3:6, Norsko - USA 8:10, Velká Británie - Švýcarsko 5:6 po dodatečném endu.
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 5 zápasů/5 výher, 2. Kanada 5/4, 3. Velká Británie a USA 6/4, 5. Itálie a Norsko 5/3, 7. Německo 5/2, 8. Švédsko 5/1, 9. Česko a Čína 5/0.
Ženy:
Japonsko - Korea 5:7, Dánsko - Itálie 7:2, Velká Británie - Švédsko 7:10, USA - Čína 6:5.
Průběžné pořadí: 1. Švédsko 5/5, 2. USA 5/4, 3. Švýcarsko 4/3, 4. Dánsko, Korea 5/3, 6. Čína 4/2, 7. Velká Británie, Kanada 4/1, 9. Japonsko 5/1, 10. Itálie 5/0.
Hokej - muži (Milán):
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Švýcarsko - Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 -1:0 )
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 48. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Suchánek (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.263.
Kanada - Francie 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. D. Toews (Crosby, Marner), 20. Mark Stone, 33. C. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini z trest. střílení, 38. Crosby (Mark Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Mark Stone, Marner) - 9. Douay (Addamo), 42. S. Treille (Addamo, Crinon). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rehman - Daisy (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5, navíc Wilson - Crinon oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.498.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina C (Rho Arena):
Dánsko - Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. N. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (N. Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorkstrand, M. Lauridsen), 58. N. Olesen (O. Lauridsen, Eller) - 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), Schrader (Něm.) - Brisebois (Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3983.
USA - Německo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, M. Tkachuk), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. T. Thompson (D. Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka). Rozhodčí: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (oba USA). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.497.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Krasobruslení (Milán):
Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 80,01, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,46, 3. Pereiraová, Michaud (Kan.) 74,60.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 500 m: 1. Koková 36,49, 2. Leerdamová (obě Niz.) 37,15, 3. Takagiová (Jap.) 37,27, 4. Pergherová (It.) 37,30, 5. Jacksonová (USA) 37,32, 6. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,39, ...26. Zdráhalová (ČR) 39,00.
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:13,50 (1:03,23+1:10,27), 2. Hectorová (Švéd.) a Stjernesundová (Nor.) obě -0,62 (1:03,97+1:10,15), 4. Della Meaová (It.) -0,67 (1:04,42+1:09,75), 5. Scheibová (Rak.) -0,69 (1:04,36+1:09,83), 6. Holtmannová (Nor.) -0,74 (1:04,28+1:09,96), ...38. Labaštová -10,50 (1:09,05+1:14,95), Negri (obě ČR) nedokončila 1. kolo.
Skeleton (Cortina):
Smíšené dvojice: 1. Stoeckerová, Weston (Brit.) 1:59,36, 2. Kreherová, Jungk -0,17, 3. Pfeiferová, Grotheer (všichni Něm.) -0,18, 4. Tarbitová, Wyatt (Brit.) -0,29, 5. Čao Tan, Čchen Wen-chao (Čína) -0,57, 6. Fumagalliová, Bagnis (It.) -0,68.
Skoky na lyžích (Predazzo):
Ženy - velký můstek: 1. Strömová 284,8 (136,7+148,1), 2. Kvandalová (obě Nor.) 282,7 (140,6+142,1), 3. Prevcová (Slovin.) 271,5 (128,3+143,2), 4. Westmanová (Švéd.) 265,4 (126,0+139,49), 5. Opsethová 262,6 (131,8+130,8), 6. Traaserudová (obě Nor.) 259,1 (129,6+129,5), ...27. A. Indráčková 207,5 (125+116), 43. Ulrichová (obě ČR) 80,5 (104,5).
Snowboarding (Livigno):
Snowboardcross - smíšená družstva: 1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. Bozzolo, Castaová (Fr.), 4. Lambert, Baffová (Austr.), 5. A. Cholet, Niraniová-Pereiraová (Fr.), 6. Koblet, Wiedmerová (Švýc.), ...11. Choura, Adamczyková, 16. Houser, Hrůšová (všichni ČR) - všichni vypadli ve čtvrtfinále.