ONLINE 10. dne ZOH: Drsné podmínky v mužském slalomu, ani Čech Müller nedojel
Olympiáda se překlápí do svého závěrečného týdne! Jedním z hitů pondělka bude bezpochyby mužský lyžařský slalom, ve kterém se představí i Čech Marek Müller. Jak si povede? Šestý zápas čeká české curlery, kteří stále čekají na premiérovou výhru v olympijském turnaji, dnes odpoledne vyzvou silnou Kanadu. Hrají se také hokejová semifinále žen, bohužel už bez české účasti. V závodě dvojic se představí i skokani na lyžích. ONLINE přenos z desátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 10. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Největším favoritem mužského slalomu bude Nor Atle Lie McGrath, který je aktuálně ve Světovém poháru této disciplíny první. V akci se představí také český slalomář Marek Müller, jak si povede? První kolo startuje v 10:00, sledujte ONLINE přenos >>>
CURLING: Pořádně těžká prověrka čeká na české curlery, kteří se ve svém šestém utkání na olympijských hrách střetnou s výběrem Kanady. Ta bývá zpravidla velice silná, ostatně na minulých Hrách brala bronz, předtím dokonce třikrát v řadě zlato. Povede se českému týmu překvapit? Zápas začíná ve 14:05, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 16. února 2026
Kanadský útočník Connor McDavid vládne produktivitě po základních skupinách s devíti body za dvě branky a sedm asistencí ze tří zápasů. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini se čtyřmi góly a dvěma přihrávkami, stejný počet bodů mají i třetí Slovák Juraj Slafkovský a čtvrtý Kanaďan Sidney Crosby. Slafkovský třikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí, Crosby má bilanci 2+4.
Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath. Lídr disciplíny ve Světovém poháru vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin. Na trať prvního kola se v Bormiu už vydají jen slabší slalomáři, kteří by pozici nejlepších závodníků neměli ohrozit. Startovní číslo 56 má český reprezentant Marek Müller.
Hned poté, co byl kanadský drsňák Tom Wilson vyloučený při utkání proti Francii do konce utkání, svitla u českých fanoušků naděje, že by nemusel nastoupit v případném čtvrtfinále proti Česku. Ale za trest 5 plus do konce utkání automaticky na ZOH není stopka na další utkání, takže Wilson ve čtvrtfinále normálně nastoupí. Žádný podnět na disciplinární komisi podaný nebyl, takže není důvod, aby nehrál.
PROGRAM - PONDĚLÍ 16. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom muži - 1.kolo (Müller),
- 10:00 dvojboby muži - 1. a 2. jízda,
- 12:42 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,
- 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Kanada,
- 19:00 monobob ženy - 3. a 4. jízda,
- 19:00 skoky na lyžích - družstva muži,
- 19:30 akrobatické lyžování - Big Air ženy - finále,
- 20:00 krasobruslení - sportovní dvojice - volné jízdy.
Česká reprezentace odehraje předkolo play off s Dánskem v úterý od 16:40 v Santa Giulia Aréně.
Program předkola play off:
Německo - Francie 12:10 (Santa Giulia Aréna)
Švýcarsko - Itálie 12:10 (Rho Aréna)
ČESKO - Dánsko 16:40 (Santa Giulia Aréna)
Švédsko - Lotyšsko 21:10 (Santa Giulia Aréna)
Zprávy ze dne 15. února 2026
Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:
- Švýcarsko - Itálie
- Německo - Francie
- Švédsko - Lotyšsko
- ČESKO - Dánsko
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
První olympijskou vítězkou ve skoku na lyžích žen na velkém můstku je Norka Anna Strömová, jež v Predazzu navázala na triumf ze středního můstku a má zlatý double. Nejlepší z českých reprezentantek Anežka Indráčková obsadila 27. pozici, Klára Ulrichová byla v prvním kole 43. a k postupu do druhého kola měla daleko.
Kanadský stratég Jon Cooper jej napasoval do první letky vedle Connora McDavida s jasným úmyslem. „Chraň naše největší hvězdy,“ slyšel Tom Wilson od kouče. A plní to na výbornou, ostatně v duelu s Francií (10:2) mstil zákrok na Nathana MacKinnona. Chvíli poté, co si francouzský bek Pierre Crinon vyšlápl na superstar Colorada, začal washingtonský brousek řádit. Více čtěte ZDE >>>
Premiérový olympijský závod smíšených dvojic vyhráli britští skeletonisté Matt Weston, Tabitha Stoeckerová. Druzí byli Axel Jungk a Susanne Kreherová z Německa, třetí jejich krajané Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová.
Anežka Indráčková postoupila z 24. místa do druhého kola premiérového závodu skokanek na lyžích na velkém můstku. Po prvním kole v Predazzu vede Norka Eirin Maria Kvandalová před třemi krajankami a mistryní světa Nikou Prevcovou ze Slovinska. Druhé kolo sledujte ONLINE >>>
V běžeckém lyžování je naprostým fenoménem. Johannes Hösflot Klaebo, devětadvacetiletý chlapík z Trondheimu, překonal ziskem deváté zlaté medaile z olympijských her několik sportovních legend. Konkrétně Marit Björgenovou, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm vavřínů. Ten zatím poslední zaznamenal Klaebo při nedělní mužské štafetě. Více čtěte ZDE >>>