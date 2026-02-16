ONLINE 10. dne ZOH: Faksa chybí na tréninku, zpět je Rutta. Jaké jsou šance podle bookmakerů?
Olympiáda se překlápí do svého závěrečného týdne! Jedním z hitů pondělka je bezpochyby mužský lyžařský slalom. Jediný český zástupce Marek Müller ale neprošel přes první kolo, ve kterém panovaly drsné podmínky. Šestý zápas čeká české curlery, kteří stále čekají na premiérovou výhru v olympijském turnaji, dnes odpoledne vyzvou silnou Kanadu. Hrají se také hokejová semifinále žen, bohužel už bez české účasti. V závodě dvojic se představí i skokani na lyžích. ONLINE přenos z desátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 10. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Největším favoritem mužského slalomu je Nor Atle Lie McGrath, který je aktuálně ve Světovém poháru této disciplíny první. Závod provázelo drsné počasí, téměř polovina startovního pole nedojela. Stejně dopadl také jediný český zástupce Marek Müller. Druhé kolo startuje ve 13.30, sledujte ONLINE přenos >>>
CURLING: Pořádně těžká prověrka čeká na české curlery, kteří se ve svém šestém utkání na olympijských hrách střetnou s výběrem Kanady. Ta bývá zpravidla velice silná, ostatně na minulých Hrách brala bronz, předtím dokonce třikrát v řadě zlato. Povede se českému týmu překvapit? Zápas začíná ve 14:05, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 16. února 2026
Na tréninku českých hokejistů před zápasem s Dánskem chybí útočník Radek Faksa, který nedělní utkání nedohrál. Na ledě je naopak obránce Jan Rutta, který nebyl v sestavě v posledních dvou duelech.
V osmifinálovém zápase by podle sázkových kanceláří mělo české hokejové mužstvo Dánsko porazit. Favorizují je nejenom bookmakeři, ale také drtivá většina sázejících. V následujícím čtvrtfinálovém duelu je ale pravděpodobné, že Česko opět podlehne Kanadě a na turnaji skončí.
Nizozemská rychlobruslařka na krátké dráze Xandra Velzeboerová vyhrála závod na 1000 metrů a navázala na zlato z pětistovky. Druhá byla Courtney Saraultová z Kanady, jež na poloviční trati získala bronz, třetí dojela Korejka Kim Kil-li.
Jediný český závodník dnešního olympijského slalomu Marek Müller spadl hned po několika sekundách. Při pohybu doleva se mu zkřížily lyže. S největší pravděpodobností vyvázl bez zranění.
Kanadský útočník Connor McDavid vládne produktivitě po základních skupinách s devíti body za dvě branky a sedm asistencí ze tří zápasů. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini se čtyřmi góly a dvěma přihrávkami, stejný počet bodů mají i třetí Slovák Juraj Slafkovský a čtvrtý Kanaďan Sidney Crosby. Slafkovský třikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí, Crosby má bilanci 2+4.
Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath. Lídr disciplíny ve Světovém poháru vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin. Na trať prvního kola se v Bormiu už vydají jen slabší slalomáři, kteří by pozici nejlepších závodníků neměli ohrozit. Startovní číslo 56 má český reprezentant Marek Müller.
Hned poté, co byl kanadský drsňák Tom Wilson vyloučený při utkání proti Francii do konce utkání, svitla u českých fanoušků naděje, že by nemusel nastoupit v případném čtvrtfinále proti Česku. Ale za trest 5 plus do konce utkání automaticky na ZOH není stopka na další utkání, takže Wilson ve čtvrtfinále normálně nastoupí. Žádný podnět na disciplinární komisi podaný nebyl, takže není důvod, aby nehrál.
PROGRAM - PONDĚLÍ 16. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom muži - 1.kolo (Müller),
- 10:00 dvojboby muži - 1. a 2. jízda,
- 12:42 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,
- 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Kanada,
- 19:00 monobob ženy - 3. a 4. jízda,
- 19:00 skoky na lyžích - družstva muži,
- 19:30 akrobatické lyžování - Big Air ženy - finále,
- 20:00 krasobruslení - sportovní dvojice - volné jízdy.
Česká reprezentace odehraje předkolo play off s Dánskem v úterý od 16:40 v Santa Giulia Aréně.
Program předkola play off:
Německo - Francie 12:10 (Santa Giulia Aréna)
Švýcarsko - Itálie 12:10 (Rho Aréna)
ČESKO - Dánsko 16:40 (Santa Giulia Aréna)
Švédsko - Lotyšsko 21:10 (Santa Giulia Aréna)
Zprávy ze dne 15. února 2026
Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:
- Švýcarsko - Itálie
- Německo - Francie
- Švédsko - Lotyšsko
- ČESKO - Dánsko
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
První olympijskou vítězkou ve skoku na lyžích žen na velkém můstku je Norka Anna Strömová, jež v Predazzu navázala na triumf ze středního můstku a má zlatý double. Nejlepší z českých reprezentantek Anežka Indráčková obsadila 27. pozici, Klára Ulrichová byla v prvním kole 43. a k postupu do druhého kola měla daleko.