ONLINE 10. dne ZOH: Hokejisté trénovali před Dánskem. Jak nastoupí útoky?
Olympiáda se překlápí do svého závěrečného týdne! Jedním z hitů pondělka byl bezpochyby mužský lyžařský slalom. Jediný český zástupce Marek Müller v něm neprošel přes první kolo, ve kterém panovaly drsné podmínky. Vítězem se stal Loic Meillard, jeden z favoritů Atle Lie McGrath udělal chybu, kterou vůbec neunesl. Šestý zápas čeká české curlery, kteří stále čekají na premiérovou výhru v olympijském turnaji, dnes odpoledne vyzvou silnou Kanadu. Hrají se také hokejová semifinále žen, bohužel už bez české účasti. V závodě dvojic se představí i skokani na lyžích. ONLINE přenos z desátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 10. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Olympijským vítězem ve slalomu je švýcarský lyžař Loic Meillard. Mistr světa porazil o 35 setin Rakušana Gstreina a má třetí medaili z těchto her. Už v prvním kole, které doprovázely drsné podmínky, vypadl jediný český zástupce Marek Müller. Jeden z favoritů Atle Lie McGrath, který jel jako poslední, neustál tlak, chyboval a závod nedokončil. Následně ve velkých emocích opustil trať.
CURLING: Pořádně těžká prověrka čeká na české curlery, kteří se ve svém šestém utkání na olympijských hrách střetnou s výběrem Kanady. Ta bývá zpravidla velice silná, ostatně na minulých Hrách brala bronz, předtím dokonce třikrát v řadě zlato. Povede se českému týmu překvapit? Zápas začíná ve 14:05, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 16. února 2026
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku přiznal, že musí být lepší. A že věří, že bude. Povídal o tom, že sám na sebe vytváří ten největší tlak. Chválil spolupráci s Červenkou a Sedlákem z minulého šampionátu, kde, mimochodem, Pastrňák vyhrál bodování celého turnaje. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Pravděpodobné složení českých útoků:
Pastrňák - Sedlák - Červenka
Nečas - Kämpf - Chlapík
Kaše - Hertl - Palát
Stránský - Tomášek - Flek
Kubalík
Kouč českých hokejistů Jiří Kalous potvrdil, že útok ve složení Pastrňák - Červenka - Sedlák je jednou z variant. Dá se však předpokládat, že by tak měli nastoupit.
Olympijským vítězem ve slalomu je švýcarský lyžař Loic Meillard. Mistr světa porazil o 35 setin Rakušana Gstreina a má třetí medaili z těchto her. Jeden z favoritů Atle Lie McGrath, který jel jako poslední, neustál tlak, chyboval a závod nedokončil. Následně ve velkých emocích opustil trať.
Čeští hokejisté před zápasem s Dány netrénovali v jednotlivých útocích, na zhruba čtyřicetiminutovém tréninku se nacvičovaly přesilovky. I v jejich složení došlo ke změnám. První údernou jednotku tvořili Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Martin Nečas, David Pastrňák a Filip Hronek jako jediný obránce. Druhý speciální tým hráli Filip Chlapík, Tomáše Hertl, Ondřej Kaše, Ondřej Palát a bek David Špaček. Z pozorování tréninku i odpovědí při rozhovorech se dá vyvozovat, že hvězdný Pastrňák bude hrát v útoku se Sedlákem a Červenkou. V tomto složení už dohrávali předchozí zápas proti Švýcarsku.
Úterní biatlonovou mužskou štafetu pojedou podle úseků Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. „Poslední úsek mám rád. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, nervozita je obrovská. Ale jsou to momenty, které celou kariéru vyhledávám. Jsem rád, že pojedu na čtvrtém úseku. Nějakou únavu cítím, ale necítím, že bych bral z posledního. Snad to vydrží až do konce,“ popsal český finišman.
V polovině závodu dvojbobů patří všechny medailové příčky podle očekávání německým posádkám. Po dvou jízdách v ledovém korytu v Cortině d'Ampezzo je v čele Johannes Lochner před obhájcem prvenství Francescem Friedrichem a Adamem Ammourem. Zbylá dvě kola jsou na programu v úterý.
Na tréninku českých hokejistů před zápasem s Dánskem chybí útočník Radek Faksa, který nedělní utkání nedohrál. Na ledě je naopak obránce Jan Rutta, který nebyl v sestavě v posledních dvou duelech.
V osmifinálovém zápase by podle sázkových kanceláří mělo české hokejové mužstvo Dánsko porazit. Favorizují je nejenom bookmakeři, ale také drtivá většina sázejících. V následujícím čtvrtfinálovém duelu je ale pravděpodobné, že Česko opět podlehne Kanadě a na turnaji skončí.
Nizozemská rychlobruslařka na krátké dráze Xandra Velzeboerová vyhrála závod na 1000 metrů a navázala na zlato z pětistovky. Druhá byla Courtney Saraultová z Kanady, jež na poloviční trati získala bronz, třetí dojela Korejka Kim Kil-li.
Jediný český závodník dnešního olympijského slalomu Marek Müller spadl hned po několika sekundách. Při pohybu doleva se mu zkřížily lyže. S největší pravděpodobností vyvázl bez zranění.
Kanadský útočník Connor McDavid vládne produktivitě po základních skupinách s devíti body za dvě branky a sedm asistencí ze tří zápasů. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini se čtyřmi góly a dvěma přihrávkami, stejný počet bodů mají i třetí Slovák Juraj Slafkovský a čtvrtý Kanaďan Sidney Crosby. Slafkovský třikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí, Crosby má bilanci 2+4.
Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath. Lídr disciplíny ve Světovém poháru vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin. Na trať prvního kola se v Bormiu už vydají jen slabší slalomáři, kteří by pozici nejlepších závodníků neměli ohrozit. Startovní číslo 56 má český reprezentant Marek Müller.
Hned poté, co byl kanadský drsňák Tom Wilson vyloučený při utkání proti Francii do konce utkání, svitla u českých fanoušků naděje, že by nemusel nastoupit v případném čtvrtfinále proti Česku. Ale za trest 5 plus do konce utkání automaticky na ZOH není stopka na další utkání, takže Wilson ve čtvrtfinále normálně nastoupí. Žádný podnět na disciplinární komisi podaný nebyl, takže není důvod, aby nehrál.
PROGRAM - PONDĚLÍ 16. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom muži - 1.kolo (Müller),
- 10:00 dvojboby muži - 1. a 2. jízda,
- 12:42 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,
- 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Kanada,
- 19:00 monobob ženy - 3. a 4. jízda,
- 19:00 skoky na lyžích - družstva muži,
- 19:30 akrobatické lyžování - Big Air ženy - finále,
- 20:00 krasobruslení - sportovní dvojice - volné jízdy.