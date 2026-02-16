ONLINE 10. dne ZOH: Jede se mužský slalom, curlery čeká Kanada, hokejová semifinále
Olympiáda se překlápí do svého závěrečného týdne! Jedním z hitů pondělka bude bezpochyby mužský lyžařský slalom, ve kterém se představí i Čech Marek Müller. Jak si povede? Šeštý zápas čeká české curlery, kteří stále čekají na premiérovou výhru v olympijském turnaji, dnes odpoledne je čeká duel se silnou Kanadou. Hrají se také hokejová semifinále žen, bohužel už bez české účasti. V závodě dvojic se představí také skokani na lyžích. ONLINE přenos z desátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 10. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Největším favoritem mužského slalomu bude Nor Atle Lie McGrath, který je aktuálně ve Světovém poháru této disciplíny první. V akci se představí také český slalomář Marek Müller, jak si povede? První kolo startuje v 10:00, sledujte ONLINE přenos >>>
CURLING: Pořádně těžká prověrka čeká na české curlery, kteří se ve svém šestém utkání na olympijských hrách střetnou s výběrem Kanady. Ta bývá zpravidla velice silná, ostatně na minulých Hrách brala bronz, předtím dokonce třikrát v řadě zlato. Povede se českému týmu překvapit? Zápas začíná ve 14:05, sledujte ONLINE přenos >>>
PROGRAM - PONDĚLÍ 16. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom muži - 1.kolo (Müller),
- 10:00 dvojboby muži - 1. a 2. jízda,
- 12:42 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,
- 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Kanada,
- 19:00 monobob ženy - 3. a 4. jízda,
- 19:00 skoky na lyžích - družstva muži,
- 19:30 akrobatické lyžování - Big Air ženy - finále,
- 20:00 krasobruslení - sportovní dvojice - volné jízdy.
Česká reprezentace odehraje předkolo play off s Dánskem v úterý od 16:40 v Santa Giulia Aréně.
Zprávy ze dne 15. února 2026
Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:
- Švýcarsko - Itálie
- Německo - Francie
- Švédsko - Lotyšsko
- ČESKO - Dánsko
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
První olympijskou vítězkou ve skoku na lyžích žen na velkém můstku je Norka Anna Strömová, jež v Predazzu navázala na triumf ze středního můstku a má zlatý double. Nejlepší z českých reprezentantek Anežka Indráčková obsadila 27. pozici, Klára Ulrichová byla v prvním kole 43. a k postupu do druhého kola měla daleko.
Kanadský stratég Jon Cooper jej napasoval do první letky vedle Connora McDavida s jasným úmyslem. „Chraň naše největší hvězdy,“ slyšel Tom Wilson od kouče. A plní to na výbornou, ostatně v duelu s Francií (10:2) mstil zákrok na Nathana MacKinnona. Chvíli poté, co si francouzský bek Pierre Crinon vyšlápl na superstar Colorada, začal washingtonský brousek řádit. Více čtěte ZDE >>>
Premiérový olympijský závod smíšených dvojic vyhráli britští skeletonisté Matt Weston, Tabitha Stoeckerová. Druzí byli Axel Jungk a Susanne Kreherová z Německa, třetí jejich krajané Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová.
Anežka Indráčková postoupila z 24. místa do druhého kola premiérového závodu skokanek na lyžích na velkém můstku. Po prvním kole v Predazzu vede Norka Eirin Maria Kvandalová před třemi krajankami a mistryní světa Nikou Prevcovou ze Slovinska. Druhé kolo sledujte ONLINE >>>
V běžeckém lyžování je naprostým fenoménem. Johannes Hösflot Klaebo, devětadvacetiletý chlapík z Trondheimu, překonal ziskem deváté zlaté medaile z olympijských her několik sportovních legend. Konkrétně Marit Björgenovou, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm vavřínů. Ten zatím poslední zaznamenal Klaebo při nedělní mužské štafetě. Více čtěte ZDE >>>
Druhý dvouciferný výsledek na hokejovém turnaji mužů obstaral duel mezi Kanadou a Francií. Favorit zvítězil 10:2 a zřejmě tak definitivně stvrdil nejlepší výchozí pozici směrem k play off. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se Kanada v případě českého postupu z osmifinále znovu utká s týmem Radima Rulíka. O všem se ale rozhodne až po večerním utkání USA s Německem, výrazně napoví i zápas Lotyšska s Dánskem, který začíná právě teď.
Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Více čtěte ZDE >>>
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření. Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou. Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém. „Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu,“ řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'“ řekla s úsměvem Stjernesundová. „A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním.“