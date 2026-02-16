ONLINE 10. dne ZOH: Ženský hokejový turnaj zná finalistu. Co formace Čechů?
Olympiáda se překlápí do svého závěrečného týdne! Jedním z hitů pondělka byl bezpochyby mužský lyžařský slalom. Jediný český zástupce Marek Müller v něm neprošel přes první kolo, ve kterém panovaly drsné podmínky. Vítězem se stal Loic Meillard, jeden z favoritů Atle Lie McGrath udělal chybu, kterou vůbec neunesl. Šestý zápas mají za sebou čeští curleři, se silnou Kanadou prohráli 2:8 a přišli o šanci na postup. Hrají se také hokejová semifinále žen, bohužel už bez české účasti. V závodě dvojic se představí i skokani na lyžích. ONLINE přenos z desátého dne olympiády sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 10. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Olympijským vítězem ve slalomu je švýcarský lyžař Loic Meillard. Mistr světa porazil o 35 setin Rakušana Gstreina a má třetí medaili z těchto her. Už v prvním kole, které doprovázely drsné podmínky, vypadl jediný český zástupce Marek Müller. Jeden z favoritů Atle Lie McGrath, který jel jako poslední, neustál tlak, chyboval a závod nedokončil. Následně ve velkých emocích opustil trať.
CURLING: Pořádně těžká prověrka čekala na české curlery. Ti ve svém šestém utkání na olympijských hrách padli s Kanadou 2:8 a přišli definitivně o možnost postoupit do dalších bojů.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Do konce Her v Itálii zbývá šest dní a o českou účast rozhodně nebude nouze. Vybojovat další skvělý úspěch se pokusí rychlobruslař Metoděj Jílek,naši hokejisté musí zvládnout klíčové duely a o své se taky poperou biatlonisté či běžkaři.Více čtěte ZDE>>>
Proti kontroverzním hrdinům slavné kauzy dvojitých doteků v čele s Marcem Kennedym stáli čeští curleři ve svém dalším zápase na olympijském turnaji. „Měli jsme extra motivaci je porazit, bohužel se to nepovedlo,“ líčil reprezentant Marek Černovský po porážce 2:8, která jim vzala šanci na postup do play off. Pravidlové téma však jede dál. A Čechům to nevadí. Více čtěte ZDE>>>
Týmový lékař českého biatlonu Libor Vítek vysvětlil postup při řešení aktuálních zdravotních problémů Markéty Davidové. Její start na olympijských hrách řešilo lékařské konsilium, které podle Vítka dalo závodnici zelenou pro start. „Shodli jsme se, že odjet může,“ uvedl Vítek v prohlášení. Více čtěte ZDE>>>
Americké hokejistky zvítězily v semifinále nad Švédskem 5:0 a mají i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy jistou medaili. Obhájkyně stříbra z Pekingu jsou ve finále posedmé a budou útočit na třetí zlato. Ve čtvrtek od 19:10 se utkají s vítězkami duelu mezi Kanadou a Švýcarskem.
Američanky triumfovaly při premiéře ženského hokeje na olympiádě v roce 1998 v Naganu a také o 20 let později v Pchjongčchangu. Čtyřikrát braly stříbro po finálové porážce s Kanadou. Ve finále nebyly jen v roce 2006 v Turíně, kde po semifinálové porážce právě se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech získaly bronz.
„Je to poloha divácká, fanouškovská, ovšem zdaleka nejen naše typická gaučovská s pivem v ruce. Mezi nemile překvapené zařaďte i bývalé reprezentanty a rovnou i někdejší hráče NHL. A ti se diví, proč národní tým na olympijském turnaji vystupuje tak matně, dietně, nezáživně. Nevyzařuje z něj kdovíjaká pozitivní energie, hlad po kořisti, nefalšovaná touha po rozcupování ostatních. Spíš si u některých všimnete náznaků rezignovanosti. Něco je špatně. Co přesně a jak to změnit?“ píše ve svém KOMENTÁŘI Miroslav Horák. Celý ho čtěte ZDE>>>
Český skip Lukáš Klíma si po zápase curlingového týmu s Kanadou (2:8) pochvaloval vstup do zápasu, ale litoval neproměněných šancí. „Rozhodoval druhý a třetí end, kdy jsme se dostali do stavu 0:3. Start byl klíčový, ty endy se vyvíjely docela dobře, bohužel jsme je nedotáhli. Ve druhé polovině jsme museli jít do rizika, v šestém endu jsme dostali trojku. Situace před posledním kamenem byla docela dobrá, ale Jacobs to zahrál výborně a nezbylo než zatleskat,“ řekl Klíma.
Čeští curleřipodlehli v šestém zápase olympijského turnaje nejúspěšnějšímu týmu v historii her Kanadě 2:8 a přišli i o teoretickou šanci na postup. Majitelé šesti medailí včetně tří zlatých si naopak připsali páté vítězství a míří do semifinále. V úterý Češi nastoupí proti Německu, pak je čekají ještě Čína a na závěr Švédsko.
Tým skipa Lukáše Klímy reprezentuje na OH český curling v mužské kategorii poprvé. Proti kanadskému výběru zaznamenal první bod v pátém endu za stavu 0:4, následně se však soupeři podařilo získat tři body v šestém endu a po skončení osmého Češi souboj vzdali. Spolu s Klímou tvoří sestavu nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa.
Švýcarský hokejový útočník Kevin Fiala má ze střetu s Kanaďanem Tomem Wilsonem v pátečním duelu zlomenou nohu. Devětadvacetiletý hráč českého původu podstoupil kvůli zranění operaci a v NHL bude chybět Los Angeles nejméně do konce základní části. Kings o tom informovali na webu.
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku přiznal, že musí být lepší. A že věří, že bude. Povídal o tom, že sám na sebe vytváří ten největší tlak. Chválil spolupráci s Červenkou a Sedlákem z minulého šampionátu, kde, mimochodem, Pastrňák vyhrál bodování celého turnaje. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Pravděpodobné složení českých útoků:
Pastrňák - Sedlák - Červenka
Nečas - Kämpf - Chlapík
Kaše - Hertl - Palát
Stránský - Tomášek - Flek
Kubalík
Kouč českých hokejistů Jiří Kalous potvrdil, že útok ve složení Pastrňák - Červenka - Sedlák je jednou z variant. Dá se však předpokládat, že by tak měli nastoupit.
Čeští hokejisté před zápasem s Dány netrénovali v jednotlivých útocích, na zhruba čtyřicetiminutovém tréninku se nacvičovaly přesilovky. I v jejich složení došlo ke změnám. První údernou jednotku tvořili Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Martin Nečas, David Pastrňák a Filip Hronek jako jediný obránce. Druhý speciální tým hráli Filip Chlapík, Tomáše Hertl, Ondřej Kaše, Ondřej Palát a bek David Špaček. Z pozorování tréninku i odpovědí při rozhovorech se dá vyvozovat, že hvězdný Pastrňák bude hrát v útoku se Sedlákem a Červenkou. V tomto složení už dohrávali předchozí zápas proti Švýcarsku.
Úterní biatlonovou mužskou štafetu pojedou podle úseků Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. „Poslední úsek mám rád. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, nervozita je obrovská. Ale jsou to momenty, které celou kariéru vyhledávám. Jsem rád, že pojedu na čtvrtém úseku. Nějakou únavu cítím, ale necítím, že bych bral z posledního. Snad to vydrží až do konce,“ popsal český finišman.
V polovině závodu dvojbobů patří všechny medailové příčky podle očekávání německým posádkám. Po dvou jízdách v ledovém korytu v Cortině d'Ampezzo je v čele Johannes Lochner před obhájcem prvenství Francescem Friedrichem a Adamem Ammourem. Zbylá dvě kola jsou na programu v úterý.