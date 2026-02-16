KVÍZ o ZOH: nejmladší vítěz i nejrychlejší sport. A který Američan má nejvíc medailí?
Pohltila vás také olympijská horečka? Hry v Itálii už pomalu míří ke svému konci, svět žasne nad novými šampiony a sleduje úžasné sportovní příběhy i hořká zklamání. Znáte ovšem historii zimní olympiády? Například který ledový sport je nejrychlejší? Kolikrát musely být ZOH zrušeny? Které asijské město jako první hostilo zimní olympijské hry? Nebo který olympionik má nejvíce medailí? Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti. Pro spuštění kvízu se přihlaste, nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport.