KVÍZ o ZOH: nejmladší vítěz i nejrychlejší sport. A který Američan má nejvíc medailí?

Jak dobře znáte historii zimních olympijských her?
Jak dobře znáte historii zimních olympijských her?Zdroj: Koláž iSport
Olympijský oheň v Miláně už vzplál
Biatlonistka Lucie Charvátová si užila roli české vlajkonošky při nástupu v Cortině
Pohltila vás také olympijská horečka? Hry v Itálii už pomalu míří ke svému konci, svět žasne nad novými šampiony a sleduje úžasné sportovní příběhy i hořká zklamání. Znáte ovšem historii zimní olympiády? Například který ledový sport je nejrychlejší? Kolikrát musely být ZOH zrušeny? Které asijské město jako první hostilo zimní olympijské hry? Nebo který olympionik má nejvíce medailí? Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti. Pro spuštění kvízu se přihlaste, nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

