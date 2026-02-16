Zbývající české hity na ZOH: Jílek, hokejisté v akci či černí koně na běžkách
Čtyři medaile jsou v suchu, ale i v posledních týdnu olympijských her se fanoušci mají na co těšit. Dojte na překvapení, které předpověděl slavný insider Pierre LeBrun Kanadě v hokejovém turnaji plném hvězd? Přidá mladý fenomén Metoděj Jílek další medaili v hromadném závodě? A co předvedou nečekaní černí koně ve Val di Fiemme? Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Týmový sprint muži volně (středa, 12:15)
České běžecké lyžování má na olympiádě za sebou několik kvalitních výsledků a v týmovém sprintu volnou technikou je jeho dvojice černým koněm. Jiří Tuž urval v klasickém sprintu postup do finále a pobavil několika dravými nástupy do prudkého kopce. Michal Novák se po otřesu ze začátku zimy rozdýchal a v bruslařské desítce potěšil jedenáctým místem. „Já si myslím, že to je další žhavé želízko v ohni, které máme na skvělý výsledek. V týmovém sprintu je pořád pravděpodobnost, že se nějakému týmu favoritů něco nesejde,“ líčí legendární Lukáš Bauer.
Slalom žen (středa 10:00, 13:30)
Martina Dubovská se většinu sezony trápila se zraněním, ale zdá se, že do formy se vrátila v pravý čas. V posledním předolympijském závodě ve Špindlerově Mlýně poprvé bodovala ve Světovém poháru a před týdnem se v týmovém závodě v Cortině blýskla šestým nejlepším slalomovým časem. O půl sekundy porazila i Američanku Mikaelu Shiffrinovou. „Jsem ráda, že jsem podala takový výkon, mám z toho vážně radost. Trošičku doufám, že to může být ještě lepší,“ naznačila Dubovská. Shiffrinová se bude snažit ukončit sérii osmi olympijských závodů bez medaile.
Padesátky na běžkách (sobota 11:00 muži, neděle 10:00 ženy)
Královské disciplíny běžeckého lyžování nabídnou historickou olympijskou premiéru ženské padesátky na zimních Hrách. Český tým je ve Val di Fiemme silný a i pro závěrečné maratony má naděje na solidní umístění. Šance mají Kateřina Janatová, Michal Novák a velkou premiéru zažije i Matyáš Bauer, syn Lukáše Bauera, který překvapil třináctou příčku na bruslařské desítce. „Padesátka je vždycky trochu s otazníkem, i když v klasice je o trošičku lepší než v bruslení,“ míní jeho slavný tatínek.
Biatlonové „MASÁKY“ (pátek 14:15 muži, sobota 14:15 ženy)
Tři Češi si vybojovali účast v prestižních závěrečných startech biatlonové olympiády. Do hromadných závodů se dostali Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, který o postup bojoval do posledních metrů nedělní stíhačky. „Bimbo si hodně přál, aby se do něj dostal. Přece jen, masák je pro nás zlatý hřeb olympiády. Je to opravdu třicet nejlepších a je čest ho jet,“ líčil Hornig. Je tu šance vylepšit dosavadní nejlepší individuální výsledek biatlonové výpravy, který překvapivě drží Tereza Vinklárková jedenáctou příčkou ze sprintu.
Čtvrtfinále hokejového turnaje (středa, 16:40)
V základní skupině potěšili Češi fanoušky jediným vítězstvím proti Francii. Tuhé boje se dvěma vrcholy ve dvou dnech je čekají v tomto týdnu. Výběr Radima Rulíka se v úvodu vyřazovací fáze musí dnes probít přes Dány, v případě vítězství ho ve středu čeká čtvrtfinálová odveta proti Kanadě. Nejsilnějšímu týmu, jaký kdo za hodně dlouhou dobu poskládal. „Teď musíme řešit Dány. Když zahrajeme dobrý zápas, tak to prostě zvládneme,“ říkal včera kapitán Roman Červenka. Se spoluhráči v úvodu Her nestačil na Kanadu, Češi schytali bůra.
Rychlobruslení žen na 1500 metrů (pátek, 16:30)
Chystala se na velkolepou olympijskou rozlučku, příběh nedopadl podle plánu. Martina Sáblíková onemocněla, první závod musela oželet a ve druhém skončila až na jedenáctém místě. Nejdřív říkala, že ještě pojede 1500 metrů, pak rozhodnutí změnila. „Ještě se budu hádat s trenérem. Protože ten by chtěl, abych ještě naskočila,“ říkala rychlobruslařská legenda po závodu na pět kilometrů. Na ledovém oválu se v pátek přesto možná objeví. Ve hře by měla být varianta, že by partnerce Nikole Zdráhalové ukazovala mezičasy na rovince.
Rychlobruslení mužů s hromadným startem (sobota, 15:00)
Když v prvním olympijském závodě zajel stříbrný čas, převládalo u něj zklamání. Devatenáctiletý Metoděj Jílek si věřil na triumf, pro zlato si následně dojel na desetikilometrové trati. Premiérovou účast pod pěti kruhy zakončí v sobotu v závodu s hromadným startem. „Šance jsou o dost menší. Ale dokud je šance, budu bojovat a nevzdám to,“ hlásil cílevědomý mladík před disciplínou, kterou ovládl před Hrami na Světovém poháru v Inzellu. Před rozlučkou s Milánem pojede nová hvězda ještě ve čtvrtek na trati 1500 metrů. Tam by měl mít šance nejmenší.