Úterní program olympiády potěší zejména fanoušky ledního hokeje. Český národní tým vstupuje do vyřazovacích bojů, v osmifinále čelí Dánsku. O postup do čtvrtfinále bojují ale i hokejisté Švédska či Švýcarska. Biatlonisty čeká mužská štafeta, dostane se také na české sdruženáře. Medaile se budou rozdávat i v akrobatickém lyžování, rychlobruslení či snowboardingu. ONLINE přenos z jedenáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 11. dne ZOH:
LEDNÍ HOKEJ: Do play off vstupují čeští hokejisté, prvním soupeřem bude v 16.40 Dánsko. Výběr Radima Rulíka má před sebou složitou cestu, v případě postupu by totiž narazil na Kanadu. ONLINE přenos utkání českých hokejistů sledujte ZDE>>>
BIATLON: Ještě před hokejisty půjdou do akce čeští biatlonisté. Od 14.30 je totiž na programu štafeta mužů, kde nechybí ani česká čtveřice. Zda z toho bude první biatlonová medaile na letošní olympiádě, můžete sledovat ONLINE ZDE>>>
SEVERSKÁ KOMBINACE: Už v 10.00 pak startují svůj závod sdruženáři. Nejprve je čekají skoky (ONLINE ZDE>>>), poté od 13.45 běh na 10 kilometrů (ONLINE ZDE>>>). Do akce jdou i dva Češi - Jan Vytrval a Jiří Konvalinka.
Zprávy ze dne 17. února 2026
Francouzská hokejová federace (FFHG) vyřadila pro zbytek olympijského turnaje z týmu obránce Pierrea Crinona, jenž se v závěrečném utkání ve skupině popral s Kanaďanem Tomem Wilsonem. FFHG v pondělí uvedla, že se Crinonovo chování neslučuje s olympijským duchem. Národní federaci vadilo chování obránce při odchodu do kabin, kdy gesty provokoval kanadské fanoušky. „Provokativní chování Pierrea Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ odůvodnila francouzská federace vyřazení hráče z týmu.
Program na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
09:05 curling muži: Česko - Německo,
10:00 severská kombinace - skoky velký můstek (Konvalinka, Vytrval),
10:45 akrobatické lyžování - skoky ženy - kvalifikace (Měrková),
13:00 snowboarding - slopestyle ženy - finále,
13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák),
13:45 severská kombinace - běh 10 km (Konvalinka, Vytrval),
14:30 biatlon - štafeta 4x7,5 km muži (Krčmář, Hornig, Hák, Mikyska),
16:28 rychlobruslení - stíhací závod muži a ženy - finále,
16:40 hokej - muži - předkolo play off Česko - Dánsko,
18:45 krasobruslení ženy - krátký program,
19:00 dvojboby muži - 3. a 4. jízda,
19:30 akrobatické lyžování - Big Air muži - finále.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Kanadské hokejistky zdolaly v semifinále v Miláně Švýcarsko 2:1 a budou ve finále proti USA obhajovat triumf. Zaútočí už na šesté zlato.
Medailové pořadí zemí po 10. dni ZOH:
Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi ve sportovních dvojicích. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a vylétli z páté příčky po krátkém programu až na vrchol.
Miuraová s Kiharou porazili téměř o devět a půl bodu evropské šampiony Anastasii Meťolkinovou a Luku Berulavu z Gruzie, kteří zůstali na stříbrné pozici. Na třetí místo se po chybách ve volné jízdě propadli lídři po krátkém programu Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa. Vítězové získali pro Japonsko vůbec první olympijskou medaili v krasobruslařské kategorii sportovních dvojic.
Na olympijských hrách v severní Itálii to není jen souboj odvážných lyžařů a lyžařek, ale i továren na závodní materiál. Na našem území všechno začínalo už koncem 19. století. „Materiál byl průšvih. Než přešli na pružné, tvrdé a nepraskající jasanové dřevo, používalo se všechno. Lyže se dělaly i z lípy, ale a po prvním tréninku si přivezli tříšky,“ líčí Aleš Suk, lyžařský historik a učitel, který přivedl ke sportu Evu Adamczykovou či Michala Krčmáře. Více čtěte ZDE>>>
Závod dvojic skokanů na lyžích nabírá před posledními 4 skoky nečekané problémy. Začalo hustě sněžit, přidala se mlha a extrémně se otočil vítr oproti dosavadnímu průběhu závodu. Čeká se, co bude. Někteří ze čtyř čekatelů z řad závodníků se utábořili na schodech k lavici, jsou pod dekou a sněží na ně. Více čtěte ZDE>>>
České hokejisty čeká na Hrách v Itálii po dvou porážkách ve skupině s Kanadou (0:5) a Švýcarskem (3:4p) osmifinálový souboj proti Dánsku. Svěřenci kouče Radima Rulíka zvládli uzmout vítězství pouze proti Francii (6:3). Předvedené výkony zatím neopdovídají kvalitě týmu. Jak si hráči vedou v očích legend čtěte ZDE>>>
Americká lyžařka Lindsey Vonnová opustila po osmi dnech nemocnici v Trevisu a zamířila domů, kde bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních disciplín, jež se vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo, se s klinikou rozloučila malým překvapením. Dětskému oddělení věnovala všechny plyšové hračky, kterými ji zahrnuli fanoušci.
Vonnová už od pádu v Itálii podstoupila čtyři operace, tu zatím poslední v sobotu. Dnes dopoledne ji sanitka převezla na letiště Marco Polo v Benátkách, odkud s lékařským doprovodem odletěla domů, informovala nemocnice v Trevisu italskou tiskovou agenturu ANSA. V USA ji čekají další chirurgické zákroky, jak v neděli oznámila šéfka amerického lyžařského týmu Sophie Goldschmidtová.
Do konce Her v Itálii zbývá šest dní a o českou účast rozhodně nebude nouze. Vybojovat další skvělý úspěch se pokusí rychlobruslař Metoděj Jílek,naši hokejisté musí zvládnout klíčové duely a o své se taky poperou biatlonisté či běžkaři.Více čtěte ZDE>>>
Proti kontroverzním hrdinům slavné kauzy dvojitých doteků v čele s Marcem Kennedym stáli čeští curleři ve svém dalším zápase na olympijském turnaji. „Měli jsme extra motivaci je porazit, bohužel se to nepovedlo,“ líčil reprezentant Marek Černovský po porážce 2:8, která jim vzala šanci na postup do play off. Pravidlové téma však jede dál. A Čechům to nevadí. Více čtěte ZDE>>>
Týmový lékař českého biatlonu Libor Vítek vysvětlil postup při řešení aktuálních zdravotních problémů Markéty Davidové. Její start na olympijských hrách řešilo lékařské konsilium, které podle Vítka dalo závodnici zelenou pro start. „Shodli jsme se, že odjet může,“ uvedl Vítek v prohlášení. Více čtěte ZDE>>>
Americké hokejistky zvítězily v semifinále nad Švédskem 5:0 a mají i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy jistou medaili. Obhájkyně stříbra z Pekingu jsou ve finále posedmé a budou útočit na třetí zlato. Ve čtvrtek od 19:10 se utkají s vítězkami duelu mezi Kanadou a Švýcarskem.
Američanky triumfovaly při premiéře ženského hokeje na olympiádě v roce 1998 v Naganu a také o 20 let později v Pchjongčchangu. Čtyřikrát braly stříbro po finálové porážce s Kanadou. Ve finále nebyly jen v roce 2006 v Turíně, kde po semifinálové porážce právě se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech získaly bronz.
„Je to poloha divácká, fanouškovská, ovšem zdaleka nejen naše typická gaučovská s pivem v ruce. Mezi nemile překvapené zařaďte i bývalé reprezentanty a rovnou i někdejší hráče NHL. A ti se diví, proč národní tým na olympijském turnaji vystupuje tak matně, dietně, nezáživně. Nevyzařuje z něj kdovíjaká pozitivní energie, hlad po kořisti, nefalšovaná touha po rozcupování ostatních. Spíš si u některých všimnete náznaků rezignovanosti. Něco je špatně. Co přesně a jak to změnit?“ píše ve svém KOMENTÁŘI Miroslav Horák. Celý ho čtěte ZDE>>>
Český skip Lukáš Klíma si po zápase curlingového týmu s Kanadou (2:8) pochvaloval vstup do zápasu, ale litoval neproměněných šancí. „Rozhodoval druhý a třetí end, kdy jsme se dostali do stavu 0:3. Start byl klíčový, ty endy se vyvíjely docela dobře, bohužel jsme je nedotáhli. Ve druhé polovině jsme museli jít do rizika, v šestém endu jsme dostali trojku. Situace před posledním kamenem byla docela dobrá, ale Jacobs to zahrál výborně a nezbylo než zatleskat,“ řekl Klíma.