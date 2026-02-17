ONLINE 11. dne ZOH: Rozbruslení hokejistů, kdo bude chytat? Sáblíková už nebude startovat
Úterní program olympiády potěší zejména fanoušky ledního hokeje. Český národní tým vstupuje do vyřazovacích bojů, v osmifinále čelí Dánsku. O postup do čtvrtfinále bojují ale i hokejisté Švédska či Švýcarska. Biatlonisty čeká mužská štafeta, dostane se také na české sdruženáře. Medaile se budou rozdávat i v akrobatickém lyžování, rychlobruslení či snowboardingu. ONLINE přenos z jedenáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 11. dne ZOH:
LEDNÍ HOKEJ: Do play off vstupují čeští hokejisté, prvním soupeřem bude v 16.40 Dánsko. Výběr Radima Rulíka má před sebou složitou cestu, v případě postupu by totiž narazil na Kanadu. ONLINE přenos utkání českých hokejistů sledujte ZDE>>>
BIATLON: Ještě před hokejisty půjdou do akce čeští biatlonisté. Od 14.30 je totiž na programu štafeta mužů, kde nechybí ani česká čtveřice. Zda z toho bude první biatlonová medaile na letošní olympiádě, můžete sledovat ONLINE ZDE>>>
SEVERSKÁ KOMBINACE: Už v 10.00 pak startují svůj závod sdruženáři. Nejprve je čekají skoky (ONLINE ZDE>>>), poté od 13.45 běh na 10 kilometrů (ONLINE ZDE>>>). Do akce jdou i dva Češi - Jan Vytrval a Jiří Konvalinka.
Zprávy ze dne 17. února 2026
Ačkoli měl bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin vrátit kvůli dopingu krajana olympijskou medaili ze štafety na hrách v Soči 2014, televizi Matč TV řekl, že tak neučiní. Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) vzkázal, že pokud by zrušil zákaz pro jeho krajany a vrátil jim hymnu a vlajku, pak by medaili odevzdal. Více čtěte ZDE >>>
Sdruženáři za sebou mají skok na velkém můstku. Před běžeckou částí je Jiří Konvalinka na 21. místě s mankem 1 minuta a 58 sekund na prvního Japonce Rjotu Jamamota. Janu Vytrvalovi se skok nevydařil. Do běžecké části, která startuje ve 13.45, vyrazí z 29. příčky s mankem rovné 3 minuty.
Martina Sáblíková definitivně potvrdila, že v pátečním závodě na 1500 metrů nebude startovat.
I podle toho, že se byl Dan Vladař lehce sklouznout, se dá odhadnout, že proti Dánsku bude od 16.40 hodin chytat Lukáš Dostál. Vladař mu bude jistit záda.
Na rozbruslení českého týmu byli pouze Dominik Kubalík a Dan Vladař. Spolu s nimi trenér brankářů Ondřej Pavelec. Na chvíli se přišel v civilu podívat i útočník Radek Faksa, který nedohrál utkání se Švýcarskem. Jeho status zůstává otevřený, takže není jisté, jestli odpoledne proti Dánsku naskočí, nebo ne.
Skokem na lyžích začal také druhý individuální závod sdruženářů i s dvěma českými závodníky: Jiřím Konvalinkou a Janem Vytrvalem, sledujte ONLINE přenos >>>
Program 11. dne otevírá curling. Hned při ranní rundě zápasů se představí český tým mužů, které čeká duel proti Německu. Zapíšou Češi první výhru v turnaji? Sledujte ONLINE přenos >>>
Předčasné ukončení pondělní soutěže dvoučlenných družstev kvůli zhoršenému počasí stálo s největší pravděpodobností německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera olympijskou medaili. Němečtí funkcionáři se zlobili, že rozhodnutí o zrušení závěrečného třetího kola padlo od Mezinárodní lyžařské federace (FIS) příliš brzy. Němci v té době měli odskákáno a díky skvělému pokusu šampiona ze středního můstku Raimunda útočili na medaili, po zrušení celého kola ale platily výsledky po druhém kole, po němž byli Němci čtvrtí o pouhé tři desetiny bodu za Norskem. V přepočtu to představuje 17 centimetrů. „Jsem opravdu, ale opravdu hodně naštvaný. Nikdo z nás tomu nerozumí,“ citovala agentura SID sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela.
Člověk míní, okolnosti mění. Život nejde naplánovat, sport už vůbec ne… Čeští hokejisté si zkomplikovali cestu k medaili. Pokud v úterý od 16.40 hodin skolí v olympijském osmifinále Dány, v cestě stojí kanadský titán. Snazší variantu spláchla porážka se Švýcary. Ta navíc ukázala, že je třeba vyladit hru a dostat do pohody Davida Pastrňáka. Bez jeho příspěvků jsou šance mizivé… Jak se mu snaží tým pomoct? Nejvíc tím, že mu vybral jiné parťáky. Více čtěte ZDE >>>
Právě tady kdysi začínal biatlonový Světový pohár. Během olympijských her je Südtirol Arena v Anterselvě moderním střediskem, do jehož rekonstrukce bylo investováno 50 milionů eur. Závodníci se po areálu přesunují sítí dlouhých tunelů, mají tu trezor na zbraně a taky speciální dopingový záchod se zrcadly. „Já zas asi tak stydlivá nejsem. Jsme na to zvyklí,“ usmívá se Tereza Voborníková. Reportáž přímo z Anterselvy čtěte ZDE >>>
Francouzská hokejová federace (FFHG) vyřadila pro zbytek olympijského turnaje z týmu obránce Pierrea Crinona, jenž se v závěrečném utkání ve skupině popral s Kanaďanem Tomem Wilsonem. FFHG v pondělí uvedla, že se Crinonovo chování neslučuje s olympijským duchem. Národní federaci vadilo chování obránce při odchodu do kabin, kdy gesty provokoval kanadské fanoušky. „Provokativní chování Pierrea Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ odůvodnila francouzská federace vyřazení hráče z týmu.
Program na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
09:05 curling muži: Česko - Německo,
10:00 severská kombinace - skoky velký můstek (Konvalinka, Vytrval),
10:45 akrobatické lyžování - skoky ženy - kvalifikace (Měrková),
13:00 snowboarding - slopestyle ženy - finále,
13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák),
13:45 severská kombinace - běh 10 km (Konvalinka, Vytrval),
14:30 biatlon - štafeta 4x7,5 km muži (Krčmář, Hornig, Hák, Mikyska),
16:28 rychlobruslení - stíhací závod muži a ženy - finále,
16:40 hokej - muži - předkolo play off Česko - Dánsko,
18:45 krasobruslení ženy - krátký program,
19:00 dvojboby muži - 3. a 4. jízda,
19:30 akrobatické lyžování - Big Air muži - finále.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Kanadské hokejistky zdolaly v semifinále olympijských her Švýcarsko 2:1, i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy postoupily do finále a budou bojovat o šesté zlato. Obhájkyně triumfu z Pekingu se ve čtvrtek od 19:10 utkají se Spojenými státy americkými, které vyhrály nad Švédskem 5:0. Kanada s USA se ve finále představí popáté za sebou. Američanky mají také jistou medaili i z osmé olympiády.
Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi ve sportovních dvojicích. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a vylétli z páté příčky po krátkém programu až na vrchol.
Miuraová s Kiharou porazili téměř o devět a půl bodu evropské šampiony Anastasii Meťolkinovou a Luku Berulavu z Gruzie, kteří zůstali na stříbrné pozici. Na třetí místo se po chybách ve volné jízdě propadli lídři po krátkém programu Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa. Vítězové získali pro Japonsko vůbec první olympijskou medaili v krasobruslařské kategorii sportovních dvojic.