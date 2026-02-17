ONLINE 11. dne ZOH: Štafeta biatlonistek bez Davidové, na tréninku Kanady chybí hvězda!
Úterní program olympiády potěší zejména fanoušky ledního hokeje. Český národní tým vstupuje do vyřazovacích bojů, v osmifinále čelí Dánsku. O postup do čtvrtfinále bojují ale i hokejisté Švédska či Švýcarska. Biatlonisty čeká mužská štafeta, medaile se budou rozdávat i v rychlobruslení. První výhru v curlingovém turnaji slaví český mužský tým, který porazil ambiciózní Německo. Lepší ze dvou českých sdruženářů byl Jiří Konvalinka, který skončil na 25. místě. ONLINE přenos z jedenáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 11. dne ZOH:
LEDNÍ HOKEJ: Do play off vstupují čeští hokejisté, prvním soupeřem bude v 16.40 Dánsko. Výběr Radima Rulíka má před sebou složitou cestu, v případě postupu by totiž narazil na Kanadu. ONLINE přenos utkání českých hokejistů sledujte ZDE >>>
BIATLON: Ještě před hokejisty půjdou do akce čeští biatlonisté. Od 14.30 je totiž na programu štafeta mužů, kde nechybí ani česká čtveřice. Zda z toho bude první biatlonová medaile na letošní olympiádě, můžete sledovat ONLINE ZDE >>>
SEVERSKÁ KOMBINACE: Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro vyhrál na olympijských hrách i závod na velkém můstku, má druhé zlato. Jiří Konvalinka byl ze dvou českých závodníků o něco lepší a skončil na 25. místě, Jan Vytrval byl o čtyři místa za ním.
Zprávy ze dne 17. února 2026
ZIMÁK po Dánsku s šampionem Stanley Cupu Jakubem Vránou
Kvalifikační duel o postup do čtvrtfinále play off olympijského turnaje bude jako obvykle dohrán v podcastu ZIMÁK. V úterý se v roli VIP hosta můžete těšit na Jakuba Vránu. Držitel Stanley Cupu s týmem Washingtonu se společně se stálými experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem přihlásí přibližně v 19:15. Aktuálně útočník švédské ligy se přihlásí z Linköpingu, který je teď jeho hokejovým domovem a bude odpovídat i na vaše otázky.
Kanada právě trénuje na malé hale před středečním čtvrtfinále, v němž může narazit na Česko. Na ledě chybí hvězdný Nathan MacKinnon.
Je to oficiální. V nominaci na středeční štafetu biatlonistek chybí Markéta Davidová, pro kterou tak letošní Hry končí. Češky nastoupí podle úseků takto: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková.
Sdruženářům po konci kariéry Jörgena Graabaka znovu vládne Nor. Po závodu na středním můstku vyhrál Jens Luraas Oftebro i klání na velkém můstku. Lepší z dvou Čechů byl Jiří Konvalinka na 25. místě, Jan Vytrval bere 29. příčku. Celkem bylo na startu 36 borců.
Akrobatičtí skokani na lyžích Adéla Měrková a Nicholas Novák se dnes na olympiádě nedočkají kvalifikace, byla odložena kvůli nepříznivému počasí.
Víc jak týden po zahajovacím ceremoniálu Her v Miláně vyšel najevo moment, který může patřit k silným momentům celého sportovního svátku. Veřejně se odhalila ruská žena, která přivedla ukrajinskou výpravu na stadion. Více čtěte ZDE>>>
V pondělí počasí nepřálo skokům na lyžích, o den později v Itálii dělá problémy akrobatickým lyžařkám, které mají absolvovat kvalifikaci. Teoreticky by se už závodit mohlo i při silném sněžení, ale nejde to, protože nemůže vzlétnout vrtulník, který musí být připraven ve vzduchu, kdyby se někdo zranil a byl nutný transport do nemocnice. Start kvalifikace je tak odložen na neurčito.
V Miláně už se hrají první zápasy hokejového play off. Německo vede nad Francií 3:0 po první třetině, Švýcarsko ve stejné fázi zápasu drží vedení 2:0 nad domácí Itálií. Oba favorité tak míří za klidným postupem, Němce bude čekat čtvrtfinálový duel se Slovenskem, Švýcaři se představí proti Finsku.
V Miláně jsme potkali i bývalého fotbalistu Marka Jankulovského, který prožil velkou část své kariéry právě v tomto italském městě. Jak si užívá zimní olympijské hry a jak tipuje umístění českých hokejistů?
Za zlatou a stříbrnou medaili na zimních Hrách v Milánu a Cortině dostane Jutta Leerdamová jistě pěknou odměnu od nizozemského olympijského výboru. Na účet rychlobruslařské krásky ale podle odhadů marketingových odborníků přistane ještě další zajímavá sumička. Za to, že po závodu odhalila sportovní podprsenku renomované značky, si může „přivydělat“ klidně i milion dolarů (přes 20 milionů korun). Více čtěte ZDE>>>
Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině d´Ampezzo první vítězství, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a přerušil v italském středisku sérii šesti porážek. Ve středu se Češi utkají s Čínou, o den později zakončí turnaj proti Švédsku. Šanci na postup už nemají.
Nepříznivé počasí v jednom z dějišť olympijských her Livignu dnes mění program snowboardistkám i akrobatickým skokankám na lyžích včetně Adély Měrkové. Kvůli sněžení a silnému větru už pořadatelé přeložili finále slopestylu, které mělo začít ve 13:00, a zatím posunuli kvalifikaci skokanek. První skok měly absolvovat od 10:45, nezačnou dříve než ve 13:45.
Ačkoli měl bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin vrátit kvůli dopingu krajana olympijskou medaili ze štafety na hrách v Soči 2014, televizi Matč TV řekl, že tak neučiní. Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) vzkázal, že pokud by zrušil zákaz pro jeho krajany a vrátil jim hymnu a vlajku, pak by medaili odevzdal. Více čtěte ZDE >>>
Sdruženáři za sebou mají skok na velkém můstku. Před běžeckou částí je Jiří Konvalinka na 21. místě s mankem 1 minuta a 58 sekund na prvního Japonce Rjotu Jamamota. Janu Vytrvalovi se skok nevydařil. Do běžecké části, která startuje ve 13.45, vyrazí z 29. příčky s mankem rovné 3 minuty.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková potvrdila, že nebude startovat v závodě na 1500 metrů. „Jsou dva důvody. Jeden je, že moje rozloučení proběhlo po pěti kilometrech, takže teď tam nastupovat pro mě v uvozovkách ztrácí smysl. A na druhou stranu i doktor říkal, že zdravotní stav není takový, že bych se na start měla postavit,“ vysvětlila trojnásobná olympijská vítězka v nahrávce pro média. Nemá teplotu a cítí se docela normálně, ale její dýchání pořád není optimální. Stále je ve hře, že by jako trenérka doprovodila na patnáctistovce na led svou reprezentační kolegyni a životní partnerku Nikolu Zdráhalovou.
I podle toho, že se byl Dan Vladař lehce sklouznout, se dá odhadnout, že proti Dánsku bude od 16.40 hodin chytat Lukáš Dostál. Vladař mu bude jistit záda.
Na rozbruslení českého týmu byli pouze Dominik Kubalík a Dan Vladař. Spolu s nimi trenér brankářů Ondřej Pavelec. Na chvíli se přišel v civilu podívat i útočník Radek Faksa, který nedohrál utkání se Švýcarskem. Jeho status zůstává otevřený, takže není jisté, jestli odpoledne proti Dánsku naskočí, nebo ne.
Skokem na lyžích začal také druhý individuální závod sdruženářů i s dvěma českými závodníky: Jiřím Konvalinkou a Janem Vytrvalem, sledujte ONLINE přenos >>>
Program 11. dne otevírá curling. Hned při ranní rundě zápasů se představí český tým mužů, které čeká duel proti Německu. Zapíšou Češi první výhru v turnaji? Sledujte ONLINE přenos >>>
Předčasné ukončení pondělní soutěže dvoučlenných družstev kvůli zhoršenému počasí stálo s největší pravděpodobností německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera olympijskou medaili. Němečtí funkcionáři se zlobili, že rozhodnutí o zrušení závěrečného třetího kola padlo od Mezinárodní lyžařské federace (FIS) příliš brzy. Němci v té době měli odskákáno a díky skvělému pokusu šampiona ze středního můstku Raimunda útočili na medaili, po zrušení celého kola ale platily výsledky po druhém kole, po němž byli Němci čtvrtí o pouhé tři desetiny bodu za Norskem. V přepočtu to představuje 17 centimetrů. „Jsem opravdu, ale opravdu hodně naštvaný. Nikdo z nás tomu nerozumí,“ citovala agentura SID sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela.