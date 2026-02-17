SOUHRN 11. dne ZOH: Rodák z Prahy má bronz pro Rakousko. Biatlonisté šestí, postup hokejistů
V úterním programu olympiády byla upřena největší pozornost k hokejistům, kteří vstoupili do vyřazovacích bojů a v osmifinále porazili Dánsko 3:2. Kromě toho čeští biatlonisté vybojovali šesté místo ve štafetě. První výhru v curlingovém turnaji slaví český mužský tým. Bronz mezi akrobatickými lyžaři bral pražský rodák Matěj Švancer, jenže pro jinou zemi... Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 11. dne ZOH:
LEDNÍ HOKEJ: Čeští hokejisté vstoupili do play off vítězně. Dánskou reprezentaci porazili 3:2 a ve středečním čtvrtfinále vyzvou podruhé na turnaji favorizovanou Kanadu. Více čtěte ZDE >>>
BIATLON: České kvarteto Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář skončilo šestí ve štafetě. Zvítězili Francouzi před Norskem a Švédskem. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 17. února 2026
Medailové pořadí po 11. dni na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo:
Příběh se opakuje. Stejně jako před prvním skupinovým zápasem olympiády bude Česko i před čtvrtfinále luštit odpověď na otázku, jak se dá porazit Kanada. „Důležité bude, co si kluci vezmou z Dánska. Musí být pozitivní,“ předeslal v podcastu Zimák po postupu přes osmifinále bývalý reprezentační útočník Jakub Vrána. V diskuzi se stálými experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem došlo na téma správnosti nominace i reprezentační nálady. „Něco není v pořádku,“ míní Duda. A rozjela se chvílemi pěkně horká debata. Více čtěte ZDE>>>
Pražský rodák reprezentující Rakousko Matěj Švancer získal v disciplíně Big Air na lyžích olympijský bronz. Nestačil jen na stříbrného Američana Maca Forehanda a překvapivého šampiona Tormoda Frostada z Norska, se kterým se tolik ve finále nepočítalo.
Také na kapitánovi českých hokejistů Romanu Červenkovi bylo vidět, že ho výkon proti Dánům neuspokojil. „Jsem rád, že jsme to zvládli, ale víme, že tohle stačit zítra nebude. Musíme zlepšit všechno,“ reagoval 40letý útočník, který vydřenou výhru podpořil gólem.
A byl tedy potřeba zvýšený hlas od trenéra? „Asi jo, když tam byl,“ dodal dvojnásobný mistr světa. „Dneska jsme zvládli, co se čekalo, ale zítra tohle stačit nebude. Všichni to cítí... Nevím co na to říct. Musíme se připravit, udělat maximum. Vždycky se může stát cokoliv. Ale něco tomu furt chybí,“ má jasno český kapitán.
Kouč českých hokejistů Radim Rulík byl po výhře nad Dánskem (3:2) velmi nespokojený. Sám mluvil o tom, že chystá k hráčům velmi důrazný proslov. Je mu jasné, že takový výkon na Kanadu rozhodně nebude stačit.
„Musí se to odmakat, hrát pro mužstvo. Je jedno úplně, kdo gól dá. Ale hraje se pro Česko, pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili,“ řekl reprezentační kouč. Více čtěte ZDE>>>
Českým hokejistům fandí přímo v hale během utkání s Dánskem i rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Máme nejlepší fanoušky na světě,“ vzkázala během přestávkového rozhovoru.
České biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková pojedou středeční olympijskou štafetu. V oficiální nominaci podle očekávání chybí Markéta Davidová, která opět laboruje s vyhřezlou ploténkou.
Češky pojedou štafetu ve stejném složení a pořadí jako v lednové generálce ve Světovém poháru v Ruhpoldingu. Tehdy skončily páté. Opíraly se o kvalitní střelbu, pouze třikrát dobíjely.
Domácí rychlobruslařská ikona, Davide Ghiott, o se přece jen zlata na ZOH 2026 dočkala. Společně s Andreou Giovanninim a Michelem Malfattim opanovali stíhací závod družstev. Italové ve finále porazili jednoznačně favorizované Američany ve složení Cepuran, Dawson, Lehman. Bronz získali na úkor Nizozemska nečekaně reprezentanti Číny o 9 setin sekundy.
Zatímco hokejisté Česka právě bojují o čtvrtfinále s Dány (ONLINE přenos ZDE>>>), Kanaďané se v úterý vrátili do tréninkového režimu. Na nácviku ale nebyli kompletní. Na ledě chyběli útočníci Nathan MacKinnon a Sam Bennett. Proč? Čtěte ZDE>>>
Stříbrná medailistka ze snowboardcrossu Eva Adamczyková zavítala na Olympijský festival do Českých Budějovic.
Několik francouzských spoluhráčů se zastalo obránce Pierra Crinona, který se po suspendaci od národního týmu nezapojil do posledního zápasu v osmifinále proti Německu (1:5). Zatímco oficiální zdůvodnění hovořilo o tom, že třicetiletý rodák z Remeše převedl po nedávné bitce s kanadským tvrďákem Tomem Wilsonem v rámci olympijského duchu nevhodná gesta, hráči ze země galského kohouta po vyřazení projevili znepokojení ohledně pravdivosti zprávy svazu. Jiný zadák Hugo Gallet řekl, že si Crinon trest nezasloužil, a pykal za „něco jiného z minulosti“.
V Miláně pro iSport promluvila maminka českého obránce Radka Gudase. Jaký byl řízný bek jako dítě? A získá hokejové reprezentace podle Radomíry Gudasové medaili na ZOH 2026?
Kanada právě trénuje na malé hale před středečním čtvrtfinále, v němž může narazit na Česko. Na ledě chybí hvězdný Nathan MacKinnon.
Je to oficiální. V nominaci na středeční štafetu biatlonistek chybí Markéta Davidová, pro kterou tak letošní Hry končí. Češky nastoupí podle úseků takto: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková.
Sdruženářům po konci kariéry Jörgena Graabaka znovu vládne Nor. Po závodu na středním můstku vyhrál Jens Luraas Oftebro i klání na velkém můstku. Lepší z dvou Čechů byl Jiří Konvalinka na 25. místě, Jan Vytrval bere 29. příčku. Celkem bylo na startu 36 borců.
Akrobatičtí skokani na lyžích Adéla Měrková a Nicholas Novák se dnes na olympiádě nedočkají kvalifikace, byla odložena kvůli nepříznivému počasí.
Víc jak týden po zahajovacím ceremoniálu Her v Miláně vyšel najevo moment, který může patřit k silným momentům celého sportovního svátku. Veřejně se odhalila ruská žena, která přivedla ukrajinskou výpravu na stadion. Více čtěte ZDE>>>
V pondělí počasí nepřálo skokům na lyžích, o den později v Itálii dělá problémy akrobatickým lyžařkám, které mají absolvovat kvalifikaci. Teoreticky by se už závodit mohlo i při silném sněžení, ale nejde to, protože nemůže vzlétnout vrtulník, který musí být připraven ve vzduchu, kdyby se někdo zranil a byl nutný transport do nemocnice. Start kvalifikace je tak odložen na neurčito.