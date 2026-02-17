Odhalený protest v přímém přenosu. Už se ví, kdo byla žena v čele ukrajinských olympioniků
Víc jak týden po zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Miláně vyšel najevo moment, který může patřit k silným momentům celého sportovního svátku. Veřejně se odhalila ruská žena, která přivedla ukrajinskou výpravu na stadion.
Ano, je to tak. Žena, která v čele ukrajinské výpravy na stadionu San Siro nesla tabulku s názvem země, byla ve skutečnosti Ruska. Anastasia Kučerovová.
Architektka žijící v Miláně čtrnáct let, se rozhodla pro tento tichý čin odporu, aby vyjádřila svou solidaritu s napadenou zemí. Během samotného nástupu byla v objemné stříbrné bundě s kapucí a tmavými brýlemi k nepoznání.
Svou roli dobrovolnice a motivaci, která ji k tomu vedla, odhalila až později v rozhovoru pro agenturu Associated Press a svým sledujícím na sociálních sítích.
Kučerovová vysvětlila, že původně mělo být přidělování zemí k dobrovolníkům náhodné. Když se však choreograf zeptal, zda mají účastníci nějaké preference, okamžitě si vybrala Ukrajinu.
„Když kráčíte vedle těchto lidí, uvědomíte si, že mají veškeré lidské právo cítit nenávist vůči jakémukoli Rusovi,“ uvedla Kučerovová pro AP. „Přesto si myslíte, že je důležité udělat i malý čin, abyste jim ukázali, že možná ne všichni lidé smýšlejí stejně.“
Ve vlasti by pochopení nenašla
Podle jejích slov sportovci okamžitě identifikovali její půsod a oslovili ji rusky, což vnímala jako důkaz hlubokého spojení, které by podle ní „zjevně mohlo žít dál, nebýt války“.
Svým gestem chtěla Kučerovová také připomenout, že zatímco ve zbytku světa život plyne dál, pro Ukrajince je válka neustálou a nevyhnutelnou realitou. Symbolicky tak učinila v době druhého výročí úmrtí ruského opozičního politika Alexeje Navalného.
„Ukrajinci nemají žádnou možnost tyto myšlenky vytěsnit nebo existenci války ignorovat. Je to jejich realita,“ řekla Kučerovová, která si nalakovala nehty v ukrajinských barvách. „Dál se milují, berou se nebo sportují, přijíždějí na olympiádu. Ale to vše se děje na pozadí ničivé zkázy,“ uzavřela své vyprávění.
Je jasné, že doma by Kučerovová pro své vyjádření pochopení nenašla pochopení. Od začátku agrese vůči Ukrajině tam platí přísné zákony, které kriminalizují jakoukoliv kritiku války, armády, nebo zpochybňování oficiální kremelské politiky.