Nebuďme zbytečně zlí, přeje si Kvitová. Se Strachovou hledají i drobné činy fair play
Probíhá olympiáda, nejslavnější globální akce. Jde o slávu, o peníze. Ale pozor. Nemělo by se zapomínat ani na hodnoty fair play. „Právě teď je třeba si to připomínat,“ říká někdejší lyžařka Šárka Strachová, mistryně světa i olympijská medailistka, která se podle zásad fair play vždycky chovala jak při sportu, tak v životě. Zároveň je předsedkyní Českého klub fair play při ČOV, kam přibyla i tenistka Petra Kvitová. Obě teď vyzývají širokou veřejnost, aby lidé posílali tipy na jakékoliv sportovní ušlechtilosti v roce 2025. Termín je do konce února.
Šárka Strachová vždycky vyznávala hodnoty fair play. Při sportu, ale i v životě. Zastává názor, že karma je zdarma. Pokud někdo podvádí, třeba se na to hned nepřijde, ale osud ho „potrestá“ jinak…
„Fair play není jen o dodržování pravidel na hřišti. Je to životní filozofie, kterou si neseme do všech oblastí života - do rodiny, práce i mezilidských vztahů,“ tvrdí bývalá lyžařka. „Oceňujeme jak velké hrdinské činy, tak i drobná gesta, která často zůstávají bez povšimnutí, ale mají obrovskou hodnotu,“ dodává majitelka pěti velkých světových medailí z mistrovství světa nebo ZOH.
Řady Českého klubu fair play nedávno posílily dvě významné sportovní osobnosti. Tenistka Petra Kvitová a basketbalistka Ilona Burgrová.
Připojily se tak k dalším známým členům, kterými jsou kromě Strachové také další bývalí sportovci - cyklista Jiří Ježek, vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová, kanoista Martin Doktor, horolezec Radek Jaroš, herec Jan Čenský nebo uznávaný kardiochirurg Jan Pirk.
Kvitová, dvojnásobná wimbledonská vítězka, vnímá stejně jako další sportovní hvězdy fair play jako přirozenou součást svého sportu i života.
„Tenis je sport gentlemanů a já jsem vždycky byla vychovávána k fair play. Nikdy jsem neměla ráda extrémní gesta a šidění,“ říká Kvitová. „Znamená to pro mě nejenom chování ve sportu, ale i v životě – prostě hezky se chovat k ostatním lidem. A myslím si, že to se ti potom jenom vrátí,“ přiznává, že má stejnou životní filozofii jako Strachová.
„Když jsem hrála ještě v kategorii mladších a starších žákyň, někdy nebyli rozhodčí na kurtu a musely jsme si zápasy pískat samy. Pamatuji si zápasy, kdy mě soupeřka hrozně šidila, a já jsem to nedokázala vrátit zpátky. Bylo to pro mě hrozně těžké, a když jsem prohrála, toto mě zničilo ještě víc než samotná prohra,“ vybavuje si.
I malé gesto může mít velký dopad
O to víc nabádá sportovní prostředí, aby bylo kultivované a i rodiče dětem zdůrazňovali hodnoty fair play.
„Myslím si, že lidi jsou na sebe zbytečně zlí, zbytečně si závidí a společnost potřebuje pozitivní věci. Vidět to dobro, a třeba potom toho dobra bude víc,“ zamýšlí se Kvitová. „Bylo by hezké mít život víc do pozitiva než negativa, kdy každý sleduje to svoje a nehledí vlevo, vpravo, takzvaně jde přes mrtvoly.“
Podobně to vidí také Burgrová. „Osobně jsem si vyzkoušela několikrát, že i takové maličkosti jako přiznání se k teči míče a dání tak míče soupeři, nebo pomoc soupeřce na nohy po srážce, byly terčem nevole trenéra nebo fandících rodičů. Ti měli pocit, že takové věci by se dělat neměly, že rozhodnutí by se mělo nechávat pouze na rozhodčích,“ dodává ze své zkušenosti.
Právě i malé gesto může mít velký dopad a stát se inspirací pro ostatní.
Znáte tedy příběh sportovní velkorysosti, který by si zasloužil ocenění? Neváhejte a nominujte jej do konce února na e-mail fairplay@olympic.cz. Může jít i o drobné gesto z vesnického turnaje nebo závodu. Vybrané činy budou oceněny na slavnostním vyhlášení v květnu 2026.
„Pomozme společně ukázat, že ve sportu jde o víc než jen o vítězství,“ říká Strachová.
Zvlášť teď během olympiády.