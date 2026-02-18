ONLINE 12. dne ZOH: Pes narušil týmový sprint žen, Shiffrinová zvládla první kolo slalomu
Středeční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí z pohledu českého fanouška dvě velmi zajímavé události. Hokejisté se ve čtvrtfinále pokusí vrátit hvězdné Kanadě drtivou porážku 0:5 z úvodu turnaje. V Anterselvě se představí česká ženská štafeta, tentokrát už bez Markéty Davidové na trati. O čest budou v zápase s Čínou bojovat čeští curleři, kteří už nemají možnost postoupit do play off. ONLINE přenos ze dvanáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 12. dne ZOH:
LEDNÍ HOKEJ: Čeští hokejisté po postupu do čtvrtfinále vyzvou už podruhé během pár dní hvězdnou Kanadu, největšího kandidáta na zlatou medaili. Složí svěřenci Radima Rulíka úspěšný reparát proti favoritovi turnaje? Zápas začíná v 16.40. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
BIATLON: Ještě před ostře sledovaným hokejovým zápasem se v Anterselvě představí česká čtveřice v ženské biatlonové štafetě. Závodit bude od 14.45 ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. února 2026
Běžci na lyžích Jiří Tuž a Michal Novák pojedou finále olympijského závodu ve sprintu dvojic volnou technikou. V kvalifikaci měli jedenáctý čas.
Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. Uvedl to na sociální síti X. „Rozhodnutí mě zklamalo a je také skandální. Ruské a běloruské vlajky na sportovních akcích, které podporují férovost, respekt a čestnost, nemají místo. Jsou to vlajky režimů, které ze sportu udělaly nástroj války, lží a opovržení,“ napsal Bidnyj.
České běžkyně na lyžích Sandra Schützová a Kateřina Janatová postoupily na ZOH do finále sprintu dvojic volnou technikou. V kvalifikaci měly 14. čas.
Kvalifikace týmového sprintu žen v běhu na lyžích narušil pes! Objevil se v cílové rovince, když dobíhaly závodnice. Odnesl si i fešnou cílovou fotografii...
Mikaela Shiffrinová zvládla první kolo slalomu, což už samo o sobě pro ni znamená úspěch, poté, co před čtyřmi lety právě v této fázi vypadla. Předvedla svou standardní jízdu, na kterou jsou u hvězdné Američanky všichni zvyklí, a dostala se do vedení o 82 setin sekundy. V cíli zaťala pěst, značná úleva byla vidět i na její mamince Eileen. Slalom pokračuje, v prvním kole nastoupí i Martina Dubovská s číslem 37. S 58 vyjede Alena Labaštová, 64 má Celine Sommerová. Slovenka Petra Vlhová pojede za chvíli, číslo 23.
ZIMÁK po Kanadě s Václavem Prospalem! Ukrutně složitá mise je tu, čeští hokejisté se dnes zkusí vzepřít na první pohled nezvratnému osudu, ve čtvrtfinále play off na olympiádě v Miláně stojí kanadská překážka. Tým Radima Rulíka je totálním outsiderem a dle názoru mnohých bude hrát jen o čestný výsledek, s porážkou se počítá. Ale nikdy nevíte… Každopádně po duelu s favoritem turnaje opět přijde podcast ZIMÁK, návštěvu v něm přislíbil bývalý vynikající útočník, dvojnásobný mistr světa a bronzový z olympiády v Turíně 2006 Václav Prospal, nyní jeden z koučů Rochester Americans v AHL. Start jako obvykle zhruba v 19.15.
Zároveň se rozjíždí ženský slalom, což je poslední disciplína alpského lyžování na letošních Hrách. Získá vytoužené zlato Mikaela Shiffrinová? V akci se představí také tři české závodnice: Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Program 12. dne na ZOH v Itálii se rozjíždí, začíná kvalifikace týmového sprintu volným způsobem v běhu na lyžích. Nejdřív jdou do akce ženy, české barvy budou hájit Kateřina Janatová a Sandra Schützová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Program 12. dne na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
- 9:45 běh na lyžích - sprint dvojic volně ženy - kvalifikace (Janatová, Beranová),
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom ženy - 1. kolo (Dubovská, Labaštová, C. Sommerová),
- 10:15 běh na lyžích - sprint dvojic volně muži - kvalifikace (Novák, Tuž),
- 10:45 akrobatické lyžování - skoky ženy - kvalifikace (Měrková),
- 11:20 snowboarding - slopestyle muži - finále,
- 11:45 sprint dvojic volně ženy - finále,
- 12:15 sprint dvojic volně muži - finále,
- 12:30 snowboarding - slopestyle muži - finále,
- 13:00 akrobatické lyžování - skoky ženy - finále,
- 13:30 sjezdové lyžování slalom ženy - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Čína,
- 14:30 snowboarding - slopestyle ženy - finále,
- 14:45 biatlon - štafeta 4x6 km ženy (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková),
- 16:40 hokej muži - čtvrtfinále: Kanada - Česko,
- 20:59 rychlobruslení na krátké dráze - štafeta 3000 m ženy a 500 m muži.
Zprávy ze dne 17. února 2026
Medailové pořadí po 11. dni na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo:
Příběh se opakuje. Stejně jako před prvním skupinovým zápasem olympiády bude Česko i před čtvrtfinále luštit odpověď na otázku, jak se dá porazit Kanada. „Důležité bude, co si kluci vezmou z Dánska. Musí být pozitivní,“ předeslal v podcastu Zimák po postupu přes osmifinále bývalý reprezentační útočník Jakub Vrána. V diskuzi se stálými experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem došlo na téma správnosti nominace i reprezentační nálady. „Něco není v pořádku,“ míní Duda. A rozjela se chvílemi pěkně horká debata. Více čtěte ZDE>>>
Pražský rodák reprezentující Rakousko Matěj Švancer získal v disciplíně Big Air na lyžích olympijský bronz. Nestačil jen na stříbrného Američana Maca Forehanda a překvapivého šampiona Tormoda Frostada z Norska, se kterým se tolik ve finále nepočítalo.
Také na kapitánovi českých hokejistů Romanu Červenkovi bylo vidět, že ho výkon proti Dánům neuspokojil. „Jsem rád, že jsme to zvládli, ale víme, že tohle stačit zítra nebude. Musíme zlepšit všechno,“ reagoval 40letý útočník, který vydřenou výhru podpořil gólem.
A byl tedy potřeba zvýšený hlas od trenéra? „Asi jo, když tam byl,“ dodal dvojnásobný mistr světa. „Dneska jsme zvládli, co se čekalo, ale zítra tohle stačit nebude. Všichni to cítí... Nevím co na to říct. Musíme se připravit, udělat maximum. Vždycky se může stát cokoliv. Ale něco tomu furt chybí,“ má jasno český kapitán.
Kouč českých hokejistů Radim Rulík byl po výhře nad Dánskem (3:2) velmi nespokojený. Sám mluvil o tom, že chystá k hráčům velmi důrazný proslov. Je mu jasné, že takový výkon na Kanadu rozhodně nebude stačit.
„Musí se to odmakat, hrát pro mužstvo. Je jedno úplně, kdo gól dá. Ale hraje se pro Česko, pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili,“ řekl reprezentační kouč. Více čtěte ZDE>>>
Českým hokejistům fandí přímo v hale během utkání s Dánskem i rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Máme nejlepší fanoušky na světě,“ vzkázala během přestávkového rozhovoru.
České biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková pojedou středeční olympijskou štafetu. V oficiální nominaci podle očekávání chybí Markéta Davidová, která opět laboruje s vyhřezlou ploténkou.
Češky pojedou štafetu ve stejném složení a pořadí jako v lednové generálce ve Světovém poháru v Ruhpoldingu. Tehdy skončily páté. Opíraly se o kvalitní střelbu, pouze třikrát dobíjely.
Domácí rychlobruslařská ikona, Davide Ghiott, o se přece jen zlata na ZOH 2026 dočkala. Společně s Andreou Giovanninim a Michelem Malfattim opanovali stíhací závod družstev. Italové ve finále porazili jednoznačně favorizované Američany ve složení Cepuran, Dawson, Lehman. Bronz získali na úkor Nizozemska nečekaně reprezentanti Číny o 9 setin sekundy.
Zatímco hokejisté Česka právě bojují o čtvrtfinále s Dány (ONLINE přenos ZDE>>>), Kanaďané se v úterý vrátili do tréninkového režimu. Na nácviku ale nebyli kompletní. Na ledě chyběli útočníci Nathan MacKinnon a Sam Bennett. Proč? Čtěte ZDE>>>
Stříbrná medailistka ze snowboardcrossu Eva Adamczyková zavítala na Olympijský festival do Českých Budějovic.
Čeští biatlonisté Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář skončili šestí v olympijské štafetě. Zvítězili Francouzi před Norskem a Švédskem. Více čtěte ZDE>>>
Několik francouzských spoluhráčů se zastalo obránce Pierra Crinona, který se po suspendaci od národního týmu nezapojil do posledního zápasu v osmifinále proti Německu (1:5). Zatímco oficiální zdůvodnění hovořilo o tom, že třicetiletý rodák z Remeše převedl po nedávné bitce s kanadským tvrďákem Tomem Wilsonem v rámci olympijského duchu nevhodná gesta, hráči ze země galského kohouta po vyřazení projevili znepokojení ohledně pravdivosti zprávy svazu. Jiný zadák Hugo Gallet řekl, že si Crinon trest nezasloužil, a pykal za „něco jiného z minulosti“.
V Miláně pro iSport promluvila maminka českého obránce Radka Gudase. Jaký byl řízný bek jako dítě? A získá hokejové reprezentace podle Radomíry Gudasové medaili na ZOH 2026?
ZIMÁK po Dánsku s šampionem Stanley Cupu Jakubem Vránou
Kvalifikační duel o postup do čtvrtfinále play off olympijského turnaje bude jako obvykle dohrán v podcastu ZIMÁK. V úterý se v roli VIP hosta můžete těšit na Jakuba Vránu. Držitel Stanley Cupu s týmem Washingtonu se společně se stálými experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem přihlásí přibližně v 19:15. Aktuálně útočník švédské ligy se přihlásí z Linköpingu, který je teď jeho hokejovým domovem a bude odpovídat i na vaše otázky.
Kanada právě trénuje na malé hale před středečním čtvrtfinále, v němž může narazit na Česko. Na ledě chybí hvězdný Nathan MacKinnon.
Je to oficiální. V nominaci na středeční štafetu biatlonistek chybí Markéta Davidová, pro kterou tak letošní Hry končí. Češky nastoupí podle úseků takto: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková.
Sdruženářům po konci kariéry Jörgena Graabaka znovu vládne Nor. Po závodu na středním můstku vyhrál Jens Luraas Oftebro i klání na velkém můstku. Lepší z dvou Čechů byl Jiří Konvalinka na 25. místě, Jan Vytrval bere 29. příčku. Celkem bylo na startu 36 borců.
Akrobatičtí skokani na lyžích Adéla Měrková a Nicholas Novák se dnes na olympiádě nedočkají kvalifikace, byla odložena kvůli nepříznivému počasí.
Víc jak týden po zahajovacím ceremoniálu Her v Miláně vyšel najevo moment, který může patřit k silným momentům celého sportovního svátku. Veřejně se odhalila ruská žena, která přivedla ukrajinskou výpravu na stadion. Více čtěte ZDE>>>
V pondělí počasí nepřálo skokům na lyžích, o den později v Itálii dělá problémy akrobatickým lyžařkám, které mají absolvovat kvalifikaci. Teoreticky by se už závodit mohlo i při silném sněžení, ale nejde to, protože nemůže vzlétnout vrtulník, který musí být připraven ve vzduchu, kdyby se někdo zranil a byl nutný transport do nemocnice. Start kvalifikace je tak odložen na neurčito.
V Miláně už se hrají první zápasy hokejového play off. Německo vede nad Francií 3:0 po první třetině, Švýcarsko ve stejné fázi zápasu drží vedení 2:0 nad domácí Itálií. Oba favorité tak míří za klidným postupem, Němce bude čekat čtvrtfinálový duel se Slovenskem, Švýcaři se představí proti Finsku.
V Miláně jsme potkali i bývalého fotbalistu Marka Jankulovského, který prožil velkou část své kariéry právě v tomto italském městě. Jak si užívá zimní olympijské hry a jak tipuje umístění českých hokejistů?
Za zlatou a stříbrnou medaili na zimních Hrách v Milánu a Cortině dostane Jutta Leerdamová jistě pěknou odměnu od nizozemského olympijského výboru. Na účet rychlobruslařské krásky ale podle odhadů marketingových odborníků přistane ještě další zajímavá sumička. Za to, že po závodu odhalila sportovní podprsenku renomované značky, si může „přivydělat“ klidně i milion dolarů (přes 20 milionů korun). Více čtěte ZDE>>>
Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině d´Ampezzo první vítězství, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a přerušil v italském středisku sérii šesti porážek. Ve středu se Češi utkají s Čínou, o den později zakončí turnaj proti Švédsku. Šanci na postup už nemají.
Nepříznivé počasí v jednom z dějišť olympijských her Livignu dnes mění program snowboardistkám i akrobatickým skokankám na lyžích včetně Adély Měrkové. Kvůli sněžení a silnému větru už pořadatelé přeložili finále slopestylu, které mělo začít ve 13:00, a zatím posunuli kvalifikaci skokanek. První skok měly absolvovat od 10:45, nezačnou dříve než ve 13:45.
Ačkoli měl bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin vrátit kvůli dopingu krajana olympijskou medaili ze štafety na hrách v Soči 2014, televizi Matč TV řekl, že tak neučiní. Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) vzkázal, že pokud by zrušil zákaz pro jeho krajany a vrátil jim hymnu a vlajku, pak by medaili odevzdal. Více čtěte ZDE >>>
Sdruženáři za sebou mají skok na velkém můstku. Před běžeckou částí je Jiří Konvalinka na 21. místě s mankem 1 minuta a 58 sekund na prvního Japonce Rjotu Jamamota. Janu Vytrvalovi se skok nevydařil. Do běžecké části, která startuje ve 13.45, vyrazí z 29. příčky s mankem rovné 3 minuty.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková potvrdila, že nebude startovat v závodě na 1500 metrů. „Jsou dva důvody. Jeden je, že moje rozloučení proběhlo po pěti kilometrech, takže teď tam nastupovat pro mě v uvozovkách ztrácí smysl. A na druhou stranu i doktor říkal, že zdravotní stav není takový, že bych se na start měla postavit,“ vysvětlila trojnásobná olympijská vítězka v nahrávce pro média. Nemá teplotu a cítí se docela normálně, ale její dýchání pořád není optimální. Stále je ve hře, že by jako trenérka doprovodila na patnáctistovce na led svou reprezentační kolegyni a životní partnerku Nikolu Zdráhalovou.
I podle toho, že se byl Dan Vladař lehce sklouznout, se dá odhadnout, že proti Dánsku bude od 16.40 hodin chytat Lukáš Dostál. Vladař mu bude jistit záda.
Na rozbruslení českého týmu byli pouze Dominik Kubalík a Dan Vladař. Spolu s nimi trenér brankářů Ondřej Pavelec. Na chvíli se přišel v civilu podívat i útočník Radek Faksa, který nedohrál utkání se Švýcarskem. Jeho status zůstává otevřený, takže není jisté, jestli odpoledne proti Dánsku naskočí, nebo ne.
Skokem na lyžích začal také druhý individuální závod sdruženářů i s dvěma českými závodníky: Jiřím Konvalinkou a Janem Vytrvalem, sledujte ONLINE přenos >>>
Program 11. dne otevírá curling. Hned při ranní rundě zápasů se představí český tým mužů, které čeká duel proti Německu. Zapíšou Češi první výhru v turnaji? Sledujte ONLINE přenos >>>
Předčasné ukončení pondělní soutěže dvoučlenných družstev kvůli zhoršenému počasí stálo s největší pravděpodobností německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera olympijskou medaili. Němečtí funkcionáři se zlobili, že rozhodnutí o zrušení závěrečného třetího kola padlo od Mezinárodní lyžařské federace (FIS) příliš brzy. Němci v té době měli odskákáno a díky skvělému pokusu šampiona ze středního můstku Raimunda útočili na medaili, po zrušení celého kola ale platily výsledky po druhém kole, po němž byli Němci čtvrtí o pouhé tři desetiny bodu za Norskem. V přepočtu to představuje 17 centimetrů. „Jsem opravdu, ale opravdu hodně naštvaný. Nikdo z nás tomu nerozumí,“ citovala agentura SID sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela.
Člověk míní, okolnosti mění. Život nejde naplánovat, sport už vůbec ne… Čeští hokejisté si zkomplikovali cestu k medaili. Pokud v úterý od 16.40 hodin skolí v olympijském osmifinále Dány, v cestě stojí kanadský titán. Snazší variantu spláchla porážka se Švýcary. Ta navíc ukázala, že je třeba vyladit hru a dostat do pohody Davida Pastrňáka. Bez jeho příspěvků jsou šance mizivé… Jak se mu snaží tým pomoct? Nejvíc tím, že mu vybral jiné parťáky. Více čtěte ZDE >>>
Právě tady kdysi začínal biatlonový Světový pohár. Během olympijských her je Südtirol Arena v Anterselvě moderním střediskem, do jehož rekonstrukce bylo investováno 50 milionů eur. Závodníci se po areálu přesunují sítí dlouhých tunelů, mají tu trezor na zbraně a taky speciální dopingový záchod se zrcadly. „Já zas asi tak stydlivá nejsem. Jsme na to zvyklí,“ usmívá se Tereza Voborníková. Reportáž přímo z Anterselvy čtěte ZDE >>>
Francouzská hokejová federace (FFHG) vyřadila pro zbytek olympijského turnaje z týmu obránce Pierrea Crinona, jenž se v závěrečném utkání ve skupině popral s Kanaďanem Tomem Wilsonem. FFHG v pondělí uvedla, že se Crinonovo chování neslučuje s olympijským duchem. Národní federaci vadilo chování obránce při odchodu do kabin, kdy gesty provokoval kanadské fanoušky. „Provokativní chování Pierrea Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ odůvodnila francouzská federace vyřazení hráče z týmu.
Program na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
09:05 curling muži: Česko - Německo,
10:00 severská kombinace - skoky velký můstek (Konvalinka, Vytrval),
10:45 akrobatické lyžování - skoky ženy - kvalifikace (Měrková),
13:00 snowboarding - slopestyle ženy - finále,
13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák),
13:45 severská kombinace - běh 10 km (Konvalinka, Vytrval),
14:30 biatlon - štafeta 4x7,5 km muži (Krčmář, Hornig, Hák, Mikyska),
16:28 rychlobruslení - stíhací závod muži a ženy - finále,
16:40 hokej - muži - předkolo play off Česko - Dánsko,
18:45 krasobruslení ženy - krátký program,
19:00 dvojboby muži - 3. a 4. jízda,
19:30 akrobatické lyžování - Big Air muži - finále.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Kanadské hokejistky zdolaly v semifinále olympijských her Švýcarsko 2:1, i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy postoupily do finále a budou bojovat o šesté zlato. Obhájkyně triumfu z Pekingu se ve čtvrtek od 19:10 utkají se Spojenými státy americkými, které vyhrály nad Švédskem 5:0. Kanada s USA se ve finále představí popáté za sebou. Američanky mají také jistou medaili i z osmé olympiády.
Medailové pořadí zemí po 10. dni ZOH:
Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi ve sportovních dvojicích. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a vylétli z páté příčky po krátkém programu až na vrchol.
Miuraová s Kiharou porazili téměř o devět a půl bodu evropské šampiony Anastasii Meťolkinovou a Luku Berulavu z Gruzie, kteří zůstali na stříbrné pozici. Na třetí místo se po chybách ve volné jízdě propadli lídři po krátkém programu Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa. Vítězové získali pro Japonsko vůbec první olympijskou medaili v krasobruslařské kategorii sportovních dvojic.
Na olympijských hrách v severní Itálii to není jen souboj odvážných lyžařů a lyžařek, ale i továren na závodní materiál. Na našem území všechno začínalo už koncem 19. století. „Materiál byl průšvih. Než přešli na pružné, tvrdé a nepraskající jasanové dřevo, používalo se všechno. Lyže se dělaly i z lípy, ale a po prvním tréninku si přivezli tříšky,“ líčí Aleš Suk, lyžařský historik a učitel, který přivedl ke sportu Evu Adamczykovou či Michala Krčmáře. Více čtěte ZDE>>>
Závod dvojic skokanů na lyžích nabírá před posledními 4 skoky nečekané problémy. Začalo hustě sněžit, přidala se mlha a extrémně se otočil vítr oproti dosavadnímu průběhu závodu. Čeká se, co bude. Někteří ze čtyř čekatelů z řad závodníků se utábořili na schodech k lavici, jsou pod dekou a sněží na ně. Více čtěte ZDE>>>
České hokejisty čeká na Hrách v Itálii po dvou porážkách ve skupině s Kanadou (0:5) a Švýcarskem (3:4p) osmifinálový souboj proti Dánsku. Svěřenci kouče Radima Rulíka zvládli uzmout vítězství pouze proti Francii (6:3). Předvedené výkony zatím neopdovídají kvalitě týmu. Jak si hráči vedou v očích legend čtěte ZDE>>>
Americká lyžařka Lindsey Vonnová opustila po osmi dnech nemocnici v Trevisu a zamířila domů, kde bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních disciplín, jež se vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo, se s klinikou rozloučila malým překvapením. Dětskému oddělení věnovala všechny plyšové hračky, kterými ji zahrnuli fanoušci.
Vonnová už od pádu v Itálii podstoupila čtyři operace, tu zatím poslední v sobotu. Dnes dopoledne ji sanitka převezla na letiště Marco Polo v Benátkách, odkud s lékařským doprovodem odletěla domů, informovala nemocnice v Trevisu italskou tiskovou agenturu ANSA. V USA ji čekají další chirurgické zákroky, jak v neděli oznámila šéfka amerického lyžařského týmu Sophie Goldschmidtová.
Do konce Her v Itálii zbývá šest dní a o českou účast rozhodně nebude nouze. Vybojovat další skvělý úspěch se pokusí rychlobruslař Metoděj Jílek,naši hokejisté musí zvládnout klíčové duely a o své se taky poperou biatlonisté či běžkaři.Více čtěte ZDE>>>
Proti kontroverzním hrdinům slavné kauzy dvojitých doteků v čele s Marcem Kennedym stáli čeští curleři ve svém dalším zápase na olympijském turnaji. „Měli jsme extra motivaci je porazit, bohužel se to nepovedlo,“ líčil reprezentant Marek Černovský po porážce 2:8, která jim vzala šanci na postup do play off. Pravidlové téma však jede dál. A Čechům to nevadí. Více čtěte ZDE>>>
Týmový lékař českého biatlonu Libor Vítek vysvětlil postup při řešení aktuálních zdravotních problémů Markéty Davidové. Její start na olympijských hrách řešilo lékařské konsilium, které podle Vítka dalo závodnici zelenou pro start. „Shodli jsme se, že odjet může,“ uvedl Vítek v prohlášení. Více čtěte ZDE>>>
„Je to poloha divácká, fanouškovská, ovšem zdaleka nejen naše typická gaučovská s pivem v ruce. Mezi nemile překvapené zařaďte i bývalé reprezentanty a rovnou i někdejší hráče NHL. A ti se diví, proč národní tým na olympijském turnaji vystupuje tak matně, dietně, nezáživně. Nevyzařuje z něj kdovíjaká pozitivní energie, hlad po kořisti, nefalšovaná touha po rozcupování ostatních. Spíš si u některých všimnete náznaků rezignovanosti. Něco je špatně. Co přesně a jak to změnit?“ píše ve svém KOMENTÁŘI Miroslav Horák. Celý ho čtěte ZDE>>>
Český skip Lukáš Klíma si po zápase curlingového týmu s Kanadou (2:8) pochvaloval vstup do zápasu, ale litoval neproměněných šancí. „Rozhodoval druhý a třetí end, kdy jsme se dostali do stavu 0:3. Start byl klíčový, ty endy se vyvíjely docela dobře, bohužel jsme je nedotáhli. Ve druhé polovině jsme museli jít do rizika, v šestém endu jsme dostali trojku. Situace před posledním kamenem byla docela dobrá, ale Jacobs to zahrál výborně a nezbylo než zatleskat,“ řekl Klíma.
Čeští curleřipodlehli v šestém zápase olympijského turnaje nejúspěšnějšímu týmu v historii her Kanadě 2:8 a přišli i o teoretickou šanci na postup. Majitelé šesti medailí včetně tří zlatých si naopak připsali páté vítězství a míří do semifinále. V úterý Češi nastoupí proti Německu, pak je čekají ještě Čína a na závěr Švédsko.
Tým skipa Lukáše Klímy reprezentuje na OH český curling v mužské kategorii poprvé. Proti kanadskému výběru zaznamenal první bod v pátém endu za stavu 0:4, následně se však soupeři podařilo získat tři body v šestém endu a po skončení osmého Češi souboj vzdali. Spolu s Klímou tvoří sestavu nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa.
Švýcarský hokejový útočník Kevin Fiala má ze střetu s Kanaďanem Tomem Wilsonem v pátečním duelu zlomenou nohu. Devětadvacetiletý hráč českého původu podstoupil kvůli zranění operaci a v NHL bude chybět Los Angeles nejméně do konce základní části. Kings o tom informovali na webu.
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku přiznal, že musí být lepší. A že věří, že bude. Povídal o tom, že sám na sebe vytváří ten největší tlak. Chválil spolupráci s Červenkou a Sedlákem z minulého šampionátu, kde, mimochodem, Pastrňák vyhrál bodování celého turnaje. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Pravděpodobné složení českých útoků:
Pastrňák - Sedlák - Červenka
Nečas - Kämpf - Chlapík
Kaše - Hertl - Palát
Stránský - Tomášek - Flek
Kubalík
Kouč českých hokejistů Jiří Kalous potvrdil, že útok ve složení Pastrňák - Červenka - Sedlák je jednou z variant. Dá se však předpokládat, že by tak měli nastoupit.
Olympijským vítězem ve slalomu je švýcarský lyžař Loic Meillard. Mistr světa porazil o 35 setin Rakušana Gstreina a má třetí medaili z těchto her. Jeden z favoritů Atle Lie McGrath, který jel jako poslední, neustál tlak, chyboval a závod nedokončil. Následně ve velkých emocích opustil trať.
Čeští hokejisté před zápasem s Dány netrénovali v jednotlivých útocích, na zhruba čtyřicetiminutovém tréninku se nacvičovaly přesilovky. I v jejich složení došlo ke změnám. První údernou jednotku tvořili Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Martin Nečas, David Pastrňák a Filip Hronek jako jediný obránce. Druhý speciální tým hráli Filip Chlapík, Tomáše Hertl, Ondřej Kaše, Ondřej Palát a bek David Špaček. Z pozorování tréninku i odpovědí při rozhovorech se dá vyvozovat, že hvězdný Pastrňák bude hrát v útoku se Sedlákem a Červenkou. V tomto složení už dohrávali předchozí zápas proti Švýcarsku.
Úterní biatlonovou mužskou štafetu pojedou podle úseků Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. „Poslední úsek mám rád. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, nervozita je obrovská. Ale jsou to momenty, které celou kariéru vyhledávám. Jsem rád, že pojedu na čtvrtém úseku. Nějakou únavu cítím, ale necítím, že bych bral z posledního. Snad to vydrží až do konce,“ popsal český finišman.
V polovině závodu dvojbobů patří všechny medailové příčky podle očekávání německým posádkám. Po dvou jízdách v ledovém korytu v Cortině d'Ampezzo je v čele Johannes Lochner před obhájcem prvenství Francescem Friedrichem a Adamem Ammourem. Zbylá dvě kola jsou na programu v úterý.
Na tréninku českých hokejistů před zápasem s Dánskem chybí útočník Radek Faksa, který nedělní utkání nedohrál. Na ledě je naopak obránce Jan Rutta, který nebyl v sestavě v posledních dvou duelech.
V osmifinálovém zápase by podle sázkových kanceláří mělo české hokejové mužstvo Dánsko porazit. Favorizují je nejenom bookmakeři, ale také drtivá většina sázejících. V následujícím čtvrtfinálovém duelu je ale pravděpodobné, že Česko opět podlehne Kanadě a na turnaji skončí.
Nizozemská rychlobruslařka na krátké dráze Xandra Velzeboerová vyhrála závod na 1000 metrů a navázala na zlato z pětistovky. Druhá byla Courtney Saraultová z Kanady, jež na poloviční trati získala bronz, třetí dojela Korejka Kim Kil-li.
Jediný český závodník dnešního olympijského slalomu Marek Müller spadl hned po několika sekundách. Při pohybu doleva se mu zkřížily lyže. S největší pravděpodobností vyvázl bez zranění.
Kanadský útočník Connor McDavid vládne produktivitě po základních skupinách s devíti body za dvě branky a sedm asistencí ze tří zápasů. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini se čtyřmi góly a dvěma přihrávkami, stejný počet bodů mají i třetí Slovák Juraj Slafkovský a čtvrtý Kanaďan Sidney Crosby. Slafkovský třikrát skóroval a přidal stejný počet asistencí, Crosby má bilanci 2+4.
Slalom mužů nejlépe rozjel norský lyžař Atle Lie McGrath. Lídr disciplíny ve Světovém poháru vede o 59 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Průběžně třetí Rakušan Fabio Gstrein už na čelo ztrácí 94 setin. Na trať prvního kola se v Bormiu už vydají jen slabší slalomáři, kteří by pozici nejlepších závodníků neměli ohrozit. Startovní číslo 56 má český reprezentant Marek Müller.
Hned poté, co byl kanadský drsňák Tom Wilson vyloučený při utkání proti Francii do konce utkání, svitla u českých fanoušků naděje, že by nemusel nastoupit v případném čtvrtfinále proti Česku. Ale za trest 5 plus do konce utkání automaticky na ZOH není stopka na další utkání, takže Wilson ve čtvrtfinále normálně nastoupí. Žádný podnět na disciplinární komisi podaný nebyl, takže není důvod, aby nehrál.
PROGRAM - PONDĚLÍ 16. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 sjezdové lyžování - slalom muži - 1.kolo (Müller),
- 10:00 dvojboby muži - 1. a 2. jízda,
- 12:42 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,
- 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži - 2. kolo,
- 14:05 curling muži: Česko - Kanada,
- 19:00 monobob ženy - 3. a 4. jízda,
- 19:00 skoky na lyžích - družstva muži,
- 19:30 akrobatické lyžování - Big Air ženy - finále,
- 20:00 krasobruslení - sportovní dvojice - volné jízdy.
Česká reprezentace odehraje předkolo play off s Dánskem v úterý od 16:40 v Santa Giulia Aréně.
Program předkola play off:
Německo - Francie 12:10 (Santa Giulia Aréna)
Švýcarsko - Itálie 12:10 (Rho Aréna)
ČESKO - Dánsko 16:40 (Santa Giulia Aréna)
Švédsko - Lotyšsko 21:10 (Santa Giulia Aréna)
Zprávy ze dne 15. února 2026
Je hotovo, Američané v závěrečném utkání základních skupin v hokejovém turnaji mužů porazili Německo 5:1 a pojistili si přímý postup do čtvrtfinále. Takhle tedy vypadají dvojice pro předkolo play off, které se hraje kompletně v úterý:
- Švýcarsko - Itálie
- Německo - Francie
- Švédsko - Lotyšsko
- ČESKO - Dánsko
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Čeští hokejisté se v úterním předkole play off na olympijských hrách utkají s Dánskem, které po výhře 4:2 nad Lotyšskem skončilo třetí ve skupině C. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři prohráli i pátý zápas, domácí Itálii tým skipa Lukáše Klímy podlehl 5:10. Je tak jisté, že základní část turnaje debutanti pod pěti kruhy zakončí s negativní bilancí. Zbývají ještě čtyři duely, v pondělí odpoledne se Češi střetnou s Kanadou.
Medailové pořadí po 9. dnu ZOH 2026:
První olympijskou vítězkou ve skoku na lyžích žen na velkém můstku je Norka Anna Strömová, jež v Predazzu navázala na triumf ze středního můstku a má zlatý double. Nejlepší z českých reprezentantek Anežka Indráčková obsadila 27. pozici, Klára Ulrichová byla v prvním kole 43. a k postupu do druhého kola měla daleko.
Kanadský stratég Jon Cooper jej napasoval do první letky vedle Connora McDavida s jasným úmyslem. „Chraň naše největší hvězdy,“ slyšel Tom Wilson od kouče. A plní to na výbornou, ostatně v duelu s Francií (10:2) mstil zákrok na Nathana MacKinnona. Chvíli poté, co si francouzský bek Pierre Crinon vyšlápl na superstar Colorada, začal washingtonský brousek řádit. Více čtěte ZDE >>>
Premiérový olympijský závod smíšených dvojic vyhráli britští skeletonisté Matt Weston, Tabitha Stoeckerová. Druzí byli Axel Jungk a Susanne Kreherová z Německa, třetí jejich krajané Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová.
Anežka Indráčková postoupila z 24. místa do druhého kola premiérového závodu skokanek na lyžích na velkém můstku. Po prvním kole v Predazzu vede Norka Eirin Maria Kvandalová před třemi krajankami a mistryní světa Nikou Prevcovou ze Slovinska. Druhé kolo sledujte ONLINE >>>
V běžeckém lyžování je naprostým fenoménem. Johannes Hösflot Klaebo, devětadvacetiletý chlapík z Trondheimu, překonal ziskem deváté zlaté medaile z olympijských her několik sportovních legend. Konkrétně Marit Björgenovou, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm vavřínů. Ten zatím poslední zaznamenal Klaebo při nedělní mužské štafetě. Více čtěte ZDE >>>
Druhý dvouciferný výsledek na hokejovém turnaji mužů obstaral duel mezi Kanadou a Francií. Favorit zvítězil 10:2 a zřejmě tak definitivně stvrdil nejlepší výchozí pozici směrem k play off. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se Kanada v případě českého postupu z osmifinále znovu utká s týmem Radima Rulíka. O všem se ale rozhodne až po večerním utkání USA s Německem, výrazně napoví i zápas Lotyšska s Dánskem, který začíná právě teď.
Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Více čtěte ZDE >>>
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření. Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou. Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém. „Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu,“ řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'“ řekla s úsměvem Stjernesundová. „A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním.“
Vítězství nad českými hokejisty označila švýcarská média za důležitý krok k lepší výchozí pozici pro další průběh olympijského turnaje. Výhra 4:3 v prodloužení zajistila Švýcarsku druhé místo ve skupině A za Kanadou a výhodnější nasazení pro předkolo play off. Podle hráčů pak potvrdila sílu týmu i jeho soudržnost. Švýcarský výběr přitom nastoupil bez útočníka Kevina Fialy, který se v předchozím utkání s Kanadou zranil a v Miláně už nenastoupí. „Bylo to pro celý tým emocionálně těžké. Myslím ale, že jsme zareagovali dobře,“ uvedl útočník Nico Hischier na webu sport.ch. Duel s Českem charakterizoval jako atraktivní a plný soubojů. Server 20min.ch zhodnotil zápas jako těžký, ale zaslouženě vítězný. I po českém vedoucím gólu zůstal tým kouče Patricka Fischera trpělivý a neustále si vytvářel šance. Velkou oporou byl brankář Leonardo Genoni. List Tribune de Geneve označil výsledek za skvělé vítězství. „Švýcaři to neměli snadné, protože Češi se v žádném okamžiku nehodlali vzdát,“ doplnil autor.
Rychlobruslařská aréna v Miláně viděla další olympijský rekord! V poslední rozjížďce závodu na 500 metrů se o něj postarala Nizozemka Femke Koková, která tak sesadila na stříbrnou pozici svou krajanku Juttu Leerdamovou. Bronz spadl do rukou Japonky Mihy Takagiové. Mimochodem, Koková vylepšila olympijský rekord na čas 36,49 sekundy. Do závodu nastoupila i Nikola Zdráhalová, jíž patří šestadvacáté místo.
V rychlobruslařském závodě na 500 metrů se představila i Češka Nikola Zdráhalová, která se ve druhé rozjížďce mohla pochlubit výkonem za rovných 39 sekund. Po sedmi jízdách je devětadvacetiletá reprezentantka desátá. Vede Japonka Miho Takagiová.
Na rychlobruslařském ovále se právě rozjíždí finálový závod žen na 500 metrů, v akci se představí také Nikola Zdráhalová. Sledujte ONLINE přenos >>>
Snowboardistka Laura Záveská skončila na olympijských hrách třiadvacátá v kvalifikaci slopestylu a nevylepší 17. místo z Big Airu. Do finále neprošla.
Když přišel na rozhovor, bylo mu jasné, že se jeho výběr dostal do svízelné situace. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ říkal kouč hokejové reprezentace Radim Rulík. Nejen kvůli tomu, aby se mužstvo dostalo do pohody, ale aby se vyhnulo v případném čtvrtfinále Kanadě, nebo Americe. „To jsme si dobře uvědomovali. My i hráči,“ vykládal trenér, jenž stejně jako celý tým stále neví, na koho narazí v první fázi play off. Srážka se zámořskými soky v další fázi je však velkou překážkou… Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Dojem z nevyužitých šancí nechal biatlonista Michal Krčmář za sebou. V olympijské stíhačce se posunul o deset příček až na osmnáctou a na poslední chvíli vybojoval ceněnou účast v závodě s hromadným startem. Poslední kolo odmakal s parťákem Vítězslavem Hornigem a hlavou mu bleskla i myšlenka o týmové režii. „Naštěstí jsem ho ve finiši urval a nemuseli jsme to řešit,“ usmíval se. Hornig dojel devatenáctý. Více čtěte ZDE >>>
Jak to aktuálně vypadá s hokejovým play off? Češi vědí, že ve skupině skončí po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí, a je jisté, že v úterý je čeká předkolo play off. Možný soupeř? To rozhodnou zbývající dnešní zápasy. Možnosti jsou Lotyšsko, Německo či Dánsko. Více čtěte ZDE >>>
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) zamítla protest proti výsledkům úterního sprintu mužů, který podalo Finsko kvůli výhodě norského týmu při mazání lyží. V prohlášení, které citoval například norský deník VG, odůvodnila FIS zamítavý verdikt tím, že Finská lyžařská federace a národní olympijský výbor podaly protest pozdě.
Itálie získala premiérové olympijské zlato v biatlonu, navíc doma v Anterselvě. Fenomenální výkon ve stíhacím závodě na 10 kilometrů předvedla Lisa Vittozziová, která byla na střelnici bezchybná. Nejlepší z Češek byla Tereza Voborníková na 18. místě.
Česká lyžařka Alena Labaštová obsadila v obřím slalomu na OH 38. místo. V 2. kole se zlepšila o osm pozic, za vítěznou Brignoneovou zaostala o 10,5 s. V závodě startovala i Elisa Maria Negri, která však první kolo nedokončila.