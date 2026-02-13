Předplatné

Zlaté půllitry a pivní sekt: Budvar oslavuje olympijské momenty unikátními edicemi

Atmosféru velkých vítězství doplňují zlaté půllitry, připila si z nich i olympijská vítězka Zuzana Maděrová
Metoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile s pivním sektem
Unikátní limitovaná edice pivního sektu
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová si na olympijském festivalu v Českých Budějovicích načepovala zlatý Budvar
Zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová si na olympijském festivalu v Českých Budějovicích načepovala zlatý Budvar. Zleva jsou trenér Evžen Mareš a fyzioterapeut Adam Balatka.
Partnerství Budějovického Budvaru s olympioniky a paralympioniky není jen o logu na dresu, ale o hmatatelných symbolech vítězství. Pivovar si připravil řadu specialit, které propojují roky sportovní dřiny s následnou oslavou úspěchu. Tyto aktivity vytvářejí jednotný příběh od Milána až po poslední českou hospodu.

Limitované edice pro fajnšmekry i vítěze

  • Pivní sekt: Vznikla unikátní limitovaná edice pivního sektu. Na jeho vývoji se společně podíleli Radim Zvánovec a Johanka Bauerová z Budvaru a Tereza Pospíšilová z pražského baru Pult a Jitka Ilčíková z pivovaru Wild Creatures. Tento blend na pomezí piva a vína byl vyroben v počtu pouhých 100 lahví, přičemž každou z nich obdrží jeden medailista pro slavnostní okamžiky.
  • Zlaté půllitry: Atmosféru velkých vítězství doplňují zlaté půllitry, které se objevují při speciálních příležitostech. S těmito půllitry si už na úspěch ťukala například olympijská vítězka Zuzana Maděrová při své návštěvě budějovického festivalu.
  • Olympijské plechovky: Pro širokou veřejnost je připravena limitovaná edice plechovek, která přenáší olympijskou atmosféru přímo mezi lidi.

Metoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile s pivním sektemMetoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile s pivním sektem • Pavel Mazáč / Sport

Kampaň, která staví fanoušky do centra dění

Celý projekt doprovází televizní a digitální kampaň zaměřená na emoce, podporu a rituály fanoušků. Do komunikace jsou zapojeni také influenceři, kteří přibližují dění kolem českého týmu a ukazují, že fandění může mít mnoho podob. Cílem je, aby se sportovní výkon stal společnou radostí, ať už se slaví v Českém domě v Miláně, nebo doma u jednoho stolu.

Důraz je kladen také na kvalitu pivního servisu napříč všemi aktivitami. Správné čepování a práce výčepních mají připomínat, že stejně jako sportovní výkon stojí na detailech, i pivo je výsledkem dlouhodobé práce a zkušeností. Budvar tak během her nevystupuje jen jako partner, ale jako přirozená součást české sportovní identity, která propojuje generace fanoušků.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

