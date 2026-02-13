Zlaté půllitry a pivní sekt: Budvar oslavuje olympijské momenty unikátními edicemi
Partnerství Budějovického Budvaru s olympioniky a paralympioniky není jen o logu na dresu, ale o hmatatelných symbolech vítězství. Pivovar si připravil řadu specialit, které propojují roky sportovní dřiny s následnou oslavou úspěchu. Tyto aktivity vytvářejí jednotný příběh od Milána až po poslední českou hospodu.
Limitované edice pro fajnšmekry i vítěze
- Pivní sekt: Vznikla unikátní limitovaná edice pivního sektu. Na jeho vývoji se společně podíleli Radim Zvánovec a Johanka Bauerová z Budvaru a Tereza Pospíšilová z pražského baru Pult a Jitka Ilčíková z pivovaru Wild Creatures. Tento blend na pomezí piva a vína byl vyroben v počtu pouhých 100 lahví, přičemž každou z nich obdrží jeden medailista pro slavnostní okamžiky.
- Zlaté půllitry: Atmosféru velkých vítězství doplňují zlaté půllitry, které se objevují při speciálních příležitostech. S těmito půllitry si už na úspěch ťukala například olympijská vítězka Zuzana Maděrová při své návštěvě budějovického festivalu.
- Olympijské plechovky: Pro širokou veřejnost je připravena limitovaná edice plechovek, která přenáší olympijskou atmosféru přímo mezi lidi.
Metoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile s pivním sektem • Pavel Mazáč / Sport
Kampaň, která staví fanoušky do centra dění
Celý projekt doprovází televizní a digitální kampaň zaměřená na emoce, podporu a rituály fanoušků. Do komunikace jsou zapojeni také influenceři, kteří přibližují dění kolem českého týmu a ukazují, že fandění může mít mnoho podob. Cílem je, aby se sportovní výkon stal společnou radostí, ať už se slaví v Českém domě v Miláně, nebo doma u jednoho stolu.
Důraz je kladen také na kvalitu pivního servisu napříč všemi aktivitami. Správné čepování a práce výčepních mají připomínat, že stejně jako sportovní výkon stojí na detailech, i pivo je výsledkem dlouhodobé práce a zkušeností. Budvar tak během her nevystupuje jen jako partner, ale jako přirozená součást české sportovní identity, která propojuje generace fanoušků.