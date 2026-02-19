ONLINE 13. dne ZOH: Curleři hrají poslední zápas, bojují o sedmé místo
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede klání na 1500 metrů. Do posledního zápasu na Hrách nastupují čeští curleři. V severské kombinaci dvojic se představí Jiří Konvalnka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
CURLING: Čeští curleři nastupují do svého posledního zápsu na olympiádě. O své třetí vítězství budou usilovat proti Švédsku od 9:05. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje ve sprintu duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Skoky jsou na programu od 10 hodin, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos skoků sledujte ZDE>>> a ONLINE přenos běhu sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. února 2026
S Pavlem Zachou se v národním týmu počítalo na pozici prvního centra, který si bude hovět s hlavní hvězdou Davidem Pastrňákem, spoluhráčem z Bostonu. Sen osmadvacetiletého útočníka však sebralo zranění těsně před ZOH. V rozpravě se zámořskými novináři se k nešťastné události poprvé veřejně vyjádřil. „Původně jsem si myslel, že pojedu,“ přiznal. Jak probíhala domluva s reprezentací? Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři hrají proti Švédsku poslední zápas na Hrách, v případě vítězství ještě mohou usilovat o konečné sedmé místo. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Vytrvalé sněžení odložilo v Livignu akrobatickým skokanům na lyžích včetně Nicholase Nováka olympijský závod z dneška na pátek. Původně měla kvalifikace začít již v úterý, kdy ale v horském středisku rovněž panovalo nevlídné počasí. Ženy stihly závodit ve středu, muži měli začít dnes v 11:00. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že nově bude začátek páteční kvalifikace v 10:30.
Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
9:05 curling muži: Česko - Švédsko,
10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),
11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,
14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),
14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,
16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),
19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,
19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.
Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. února 2026
Medailové pořadí po 12. dni ZOH
David Pastrňák v minulých dnech sám cítil, že na turnaji nepodával svoje nejlepší výkony. Ve čtvrtfinále proti Kanadě vytáhl důležitý gól a přispěl k velkému vzdoru proti obřímu favoritovi. „Určitě to bude mrzet. Přeci jen jsme na ten turnaj čekali strašně dlouho. Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na tu naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty. Byli jsme blízko, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval hvězdný kanonýr po vyřazení z Her.
Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Více čtěte ZDE>>>
Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit… Více čtěte ZDE>>>
Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení olympijského čtvrtfinále. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy… Více čtěte ZDE>>>
Reportér iSport.cz potkal Jakuba Voráčka, jak míří na zápas, který bude tradičně spolukomentovat. Několikrát se vyfotil, rozdal pár podpisů. I on pochopitelně věří, že to národní tým zvládne. „Uvidíte, jak hodně kluci překvapí,“ říká. Upozornil, že Kanada sice měla o zápas míň, ale zase jí může chvíli trvat, než se rozjezdí. Což by mohla být česká výhoda.
Olympijskou vítězkou ve slopestylu se stala devatenáctiletá japonská snowboardistka Mari Fukadaová před obhájkyní zlata Zoi Sadowskou-Synnottovou.
České ženy chtěly i v olympijské štafetě dokázat, že tato disciplína jim v této sezoně jde. Po výkonu hlavně Terezy Voborníkové sahaly dokonce i po medaili. Jenže Tereza Vinklárková pak musela na trestné kolo a sen se rozplynul. To Francouzky předvedly, stejně jako den před nimi muži, zcela opačný výkon. Trestné kolo na úvodním úseku, na první předávce 16. příčka, ale nakonec zcela suverénní vítězství. Pro Češky Jessiku Jislovou, Lucii Charvátovou, Voborníkovou a Vinklárkovou je to nakonec 5. místo. Více čtěte ZDE >>>
Slovenští hokejisté slaví senzační postup do semifinále! Ve středečním poledním čtvrtfinále porazili Německo 6:2 a v semifinále se určitě vyhne největšímu favoritovi z Kanady. A za jakých okolností může dojít na duel mezi Českem a Slovenskem? Více čtěte ZDE >>>