ONLINE 13. dne ZOH: Curleři se loučí třetím vítězstvím, porazili šampiony z Pekingu
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede klání na 1500 metrů. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic bojují Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově pravděpodobně obsadí osmou příčku.
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části jsou Češi osmí, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. února 2026
Čeští curleři zakončili turnaj v Cortině d'Ampezzo vítězstvím, obhájce zlata Švédy porazili 10:4. S bilancí 3-6 skončí sedmí, nebo osmí.
V Rusku mu dávali šanci na medaili. Jenže krasobruslař Petr Gumennik skončil na olympiádě šestý kvůli zpackanému krátkému programu. Chtěl si možná zlepšit náladu v exhibici, která je už tradičním odlehčeným vrcholem velkých akcí. Dokonce si do Itálie přivezl speciální kostým z filmu Transformers. Bylo to však zbytečné, Gumennik není mezi pozvanými a v Rusku opětovně pláčou nad křivdou. Více ZDE>>>
Sdruženáři mají za sebou úvodní část v týmovém sprintu, nejprve skákali na velkém můstku. V závodu, do kterého zasáhlo celkem čtrnáct týmů, bojuje i česká dvojice Jan Vytrval - Jiří Konvalinka. Vytrval skočil 111 metrů, za což získal 94,6 bodu. Jiří Konvalinka doletěl o osm metrů dál a zapsal 104,3 bodu. Češi jsou na průběžném osmém místě, do běžecké části na 2x7,5 kilometru půjdou se ztrátou jedné minuty a tří sekund. Vedou zatím Němci s třináctisekundovým náskokem na Nory.
Po zlatu z trati na deset kilometrů se na chvíli stáhl z pozornosti, aby se opět připravil. Rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou poslední dva olympijské závody, a přestože nejde o jeho nejsilnější disciplíny, může bojovat o velmi dobré umístění. Pokud ho nezbrzdí nachlazení z posledních dní. „Cítím se líp, než jsem čekal. Snažil jsem se s tím bojovat a nevěděl jsem, co to s mým tělem udělá. Řekl bych, že trénink byl lehce nad očekávání,“ prozradil devatenáctiletý talent po středečním tréninku. Více ZDE>>>
S Pavlem Zachou se v národním týmu počítalo na pozici prvního centra, který si bude hovět s hlavní hvězdou Davidem Pastrňákem, spoluhráčem z Bostonu. Sen osmadvacetiletého útočníka však sebralo zranění těsně před ZOH. V rozpravě se zámořskými novináři se k nešťastné události poprvé veřejně vyjádřil. „Původně jsem si myslel, že pojedu,“ přiznal. Jak probíhala domluva s reprezentací? Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři hrají proti Švédsku poslední zápas na Hrách, v případě vítězství ještě mohou usilovat o konečné sedmé místo. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Vytrvalé sněžení odložilo v Livignu akrobatickým skokanům na lyžích včetně Nicholase Nováka olympijský závod z dneška na pátek. Původně měla kvalifikace začít již v úterý, kdy ale v horském středisku rovněž panovalo nevlídné počasí. Ženy stihly závodit ve středu, muži měli začít dnes v 11:00. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že nově bude začátek páteční kvalifikace v 10:30.
Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
9:05 curling muži: Česko - Švédsko,
10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),
11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,
14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),
14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,
16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),
19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,
19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.
Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. února 2026
Medailové pořadí po 12. dni ZOH
David Pastrňák v minulých dnech sám cítil, že na turnaji nepodával svoje nejlepší výkony. Ve čtvrtfinále proti Kanadě vytáhl důležitý gól a přispěl k velkému vzdoru proti obřímu favoritovi. „Určitě to bude mrzet. Přeci jen jsme na ten turnaj čekali strašně dlouho. Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na tu naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty. Byli jsme blízko, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval hvězdný kanonýr po vyřazení z Her.
Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Více čtěte ZDE>>>
Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit… Více čtěte ZDE>>>
Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení olympijského čtvrtfinále. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy… Více čtěte ZDE>>>