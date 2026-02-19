Předplatné

ONLINE 13. dne ZOH: Curleři se loučí třetím vítězstvím, porazili šampiony z Pekingu

Čeští curleři v zápase se Švédskem
Čeští curleři v zápase se ŠvédskemZdroj: ČTK
Čeští curleři vybojovali na ZOH v Cortině d´Ampezzo první vítězství, porazili Německo 9:7
Metoděj Jílek na své první olympiádě slaví zlatou medaili
Zlatý Metoděj Jílek
4
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede klání na 1500 metrů. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic bojují Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 13. dne ZOH:

RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově pravděpodobně obsadí osmou příčku.

SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části jsou Češi osmí, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 19. února 2026

Důležitý moment
Curling
19. února 2026 · 11:22

Čeští curleři zakončili turnaj v Cortině d'Ampezzo vítězstvím, obhájce zlata Švédy porazili 10:4. S bilancí 3-6 skončí sedmí, nebo osmí.

Čeští curleři v zápase se Švédskem
Čeští curleři v zápase se Švédskem
Krasobruslení
19. února 2026 · 11:05

V Rusku mu dávali šanci na medaili. Jenže krasobruslař Petr Gumennik skončil na olympiádě šestý kvůli zpackanému krátkému programu. Chtěl si možná zlepšit náladu v exhibici, která je už tradičním odlehčeným vrcholem velkých akcí. Dokonce si do Itálie přivezl speciální kostým z filmu Transformers. Bylo to však zbytečné, Gumennik není mezi pozvanými a v Rusku opětovně pláčou nad křivdou. Více ZDE>>>

Ruský krasobruslař Petr Gumennik
Ruský krasobruslař Petr Gumennik
Severská kombinace
19. února 2026 · 10:42

Sdruženáři mají za sebou úvodní část v týmovém sprintu, nejprve skákali na velkém můstku. V závodu, do kterého zasáhlo celkem čtrnáct týmů, bojuje i česká dvojice Jan Vytrval - Jiří Konvalinka. Vytrval skočil 111 metrů, za což získal 94,6 bodu. Jiří Konvalinka doletěl o osm metrů dál a zapsal 104,3 bodu. Češi jsou na průběžném osmém místě, do běžecké části na 2x7,5 kilometru půjdou se ztrátou jedné minuty a tří sekund. Vedou zatím Němci s třináctisekundovým náskokem na Nory.

Rychlobruslení
19. února 2026 · 10:39

Po zlatu z trati na deset kilometrů se na chvíli stáhl z pozornosti, aby se opět připravil. Rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou poslední dva olympijské závody, a přestože nejde o jeho nejsilnější disciplíny, může bojovat o velmi dobré umístění. Pokud ho nezbrzdí nachlazení z posledních dní. „Cítím se líp, než jsem čekal. Snažil jsem se s tím bojovat a nevěděl jsem, co to s mým tělem udělá. Řekl bych, že trénink byl lehce nad očekávání,“ prozradil devatenáctiletý talent po středečním tréninku. Více ZDE>>>

Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
Lední hokej
19. února 2026 · 09:53

Pavlem Zachou se v národním týmu počítalo na pozici prvního centra, který si bude hovět s hlavní hvězdou Davidem Pastrňákem, spoluhráčem z Bostonu. Sen osmadvacetiletého útočníka však sebralo zranění těsně před ZOH. V rozpravě se zámořskými novináři se k nešťastné události poprvé veřejně vyjádřil. „Původně jsem si myslel, že pojedu,“ přiznal. Jak probíhala domluva s reprezentací? Více čtěte ZDE >>>

Curling
19. února 2026 · 09:10

Čeští curleři hrají proti Švédsku poslední zápas na Hrách, v případě vítězství ještě mohou usilovat o konečné sedmé místo. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Lední hokej
19. února 2026 · 08:30

Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ českých hokejistů za dramatické čtvrtfinále s Kanadou >>>

 

Akrobatické lyžování
19. února 2026 · 08:21

Vytrvalé sněžení odložilo v Livignu akrobatickým skokanům na lyžích včetně Nicholase Nováka olympijský závod z dneška na pátek. Původně měla kvalifikace začít již v úterý, kdy ale v horském středisku rovněž panovalo nevlídné počasí. Ženy stihly závodit ve středu, muži měli začít dnes v 11:00. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že nově bude začátek páteční kvalifikace v 10:30.

19. února 2026 · 05:00

Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):

  • 9:05 curling muži: Česko - Švédsko,

  • 10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),

  • 11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)

  • 13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,

  • 14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),

  • 14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,

  • 14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,

  • 16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),

  • 19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,

  • 19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.

Lední hokej
19. února 2026 · 00:08

Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026

Zprávy ze dne 18. února 2026

Důležitý moment
18. února 2026 · 22:17

Medailové pořadí po 12. dni ZOH

 

Lední hokej
18. února 2026 · 21:14

David Pastrňák v minulých dnech sám cítil, že na turnaji nepodával svoje nejlepší výkony. Ve čtvrtfinále proti Kanadě vytáhl důležitý gól a přispěl k velkému vzdoru proti obřímu favoritovi. „Určitě to bude mrzet. Přeci jen jsme na ten turnaj čekali strašně dlouho. Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na tu naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty. Byli jsme blízko, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval hvězdný kanonýr po vyřazení z Her.

Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Lední hokej
18. února 2026 · 20:43

Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Více čtěte ZDE>>>

Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Lední hokej
18. února 2026 · 19:47

Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit… Více čtěte ZDE>>>

Čeští hokejisté hráli při gólu Ondřeje Paláta v šesti
Čeští hokejisté hráli při gólu Ondřeje Paláta v šesti
Důležitý moment
Lední hokej
18. února 2026 · 19:14

Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení olympijského čtvrtfinále. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy… Více čtěte ZDE>>>

Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamaní hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou

 

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů